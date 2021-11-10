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Кремлівська мафіозна група, лайфхак для отримання електрики, нова розвага Киви. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Кремлівська мафіозна група, лайфхак для отримання електрики, нова розвага Киви. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Зе!Лоханулись

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гордон і Комаровський вибачилися, що підтримали на виборах Зеленського: "73% лоханулись і ми з тобою лоханулися! Я винен, визнаю!". ВIДЕО

Кремлівська мафіозна група, лайфхак для отримання електрики, нова розвага Киви. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Давно відомий факт

Кремлівська мафіозна група, лайфхак для отримання електрики, нова розвага Киви. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Лайфхак

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь більше не постачатиме електрику в Україну. ДОКУМЕНТ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада довела енергетику до катастрофи та на колінах просить електроенергію у Білорусі, - Яценюк

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь продовжить експорт електроенергії в Україну в листопаді, – "Бєленерго"

Кремлівська мафіозна група, лайфхак для отримання електрики, нова розвага Киви. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Обставини змінилися...

Кремлівська мафіозна група, лайфхак для отримання електрики, нова розвага Киви. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

... або задушити

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проросійський депутат Кива розстріляв портрети Бандери та Шухевича. ВIДЕО

Кремлівська мафіозна група, лайфхак для отримання електрики, нова розвага Киви. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Сітуація в країні

Кремлівська мафіозна група, лайфхак для отримання електрики, нова розвага Киви. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Кремлівська мафіозна група

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мигрантов, штурмующих границу с Польшей, контролируют спецслужбы Беларуси, - Дуда

Кремлівська мафіозна група, лайфхак для отримання електрики, нова розвага Киви. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Провокатор

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Автор: 

Гордон Дмитро (116) Лукашенко Олександр (2655) путін володимир (23811) Кива Ілля (377) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+18
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10.11.2021 09:41
+14
#кацапское
Известный врач-антипрививочник Юрий Попов https://zdorov.d3.ru/kak-to-tak-2218085/ скончался от ковида
Он выступал против обязательного ношения масок и лечил людей от инфекции гомеопатией.


https://zdorov.d3.ru/kak-to-tak-2218085/ 112 комментариев

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10.11.2021 10:20
+11
Думаю на Комаровского зря все катят бочку. Да, они этого заслуживают, но они сейчас показывают остальным лохам, что есть ошибка и ее можно/нужно признать.... Затравлявая их мы спухнем остальных ЛОХов - они не любят, когда все тыкают в них и наоборот еще больше упрутся на своем, пытаясь доказать, что не лоханулись и дать Бубочке еще шанс!
Их надо пинать потом, когда все лохи признают, что лоханулись, во тогда размазать их по стенке, чтобы второй раз делать такого желания не возникало
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10.11.2021 10:32
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Го... он не лох. Він все життя заробляє на лохах.
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10.11.2021 09:35 Відповісти
Шоу делает ДЛЯ дебилов.
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10.11.2021 12:17 Відповісти
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10.11.2021 09:41 Відповісти
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10.11.2021 09:42 Відповісти
Думаю на Комаровского зря все катят бочку. Да, они этого заслуживают, но они сейчас показывают остальным лохам, что есть ошибка и ее можно/нужно признать.... Затравлявая их мы спухнем остальных ЛОХов - они не любят, когда все тыкают в них и наоборот еще больше упрутся на своем, пытаясь доказать, что не лоханулись и дать Бубочке еще шанс!
Их надо пинать потом, когда все лохи признают, что лоханулись, во тогда размазать их по стенке, чтобы второй раз делать такого желания не возникало
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10.11.2021 10:32 Відповісти
Комаровский заслуживает уважения за такой поступок,хоть я и не его поклонник.
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10.11.2021 10:38 Відповісти
Что ты несешь?? Какого уважения?? Этот лекарь с го@доном помог привести к власти клоуна, который разрушит Украину, а в лучшем случае отбросит страну на десяток лет в прошлое.
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10.11.2021 11:55 Відповісти
Да но пинать их тоже не надо, а то покаяние других лохов на видать - бараны займут оборонительную позицию.
Но как правильно заметил предводитель этих баранов "Но цеее поки щооо" (с)
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11.11.2021 20:22 Відповісти
евреи извиняются публично - это явная деза
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10.11.2021 10:46 Відповісти
Вот именно. Лохи обычно никогда не признают публично что они лохи, как тот же Гордон который до последнего упирается что "поганый Порошенко был бы все равно хуже". Так что тех, кто прозревает первыми и говорит об этом открыто - нужно понять и простить.
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11.11.2021 10:34 Відповісти
Да если сказать, что кто признается первым, получит большой приз (такое лохи любят), а последнего отпи*дят, то лохи выстроятся в очередь и начнут друг друга пи*дить споря кто первый. А если из этого еще и шоу устроить, то от покаянных отбою не будет
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11.11.2021 20:26 Відповісти
украинское быдло бьёт своих...

перед этим на Яценюка всё шобло срало, потом на Ющенко...

быдло.
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10.11.2021 11:52 Відповісти
- Мама, на мене в школі кажуть - лох.
- Який такий лох?
- Та кажуть конкретний.
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10.11.2021 09:52 Відповісти
#кацапское
Известный врач-антипрививочник Юрий Попов https://zdorov.d3.ru/kak-to-tak-2218085/ скончался от ковида
Он выступал против обязательного ношения масок и лечил людей от инфекции гомеопатией.


https://zdorov.d3.ru/kak-to-tak-2218085/ 112 комментариев

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10.11.2021 10:20 Відповісти
Шарлатаном был. От того и умер.
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10.11.2021 10:51 Відповісти
Гомеопатия излечит от всего. И окончательно.
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10.11.2021 11:13 Відповісти
Земля плоская, гомеопатия - панацея, коронавируса не существует. Кто же не знает этих истин?
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10.11.2021 11:23 Відповісти
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10.11.2021 10:37 Відповісти

а если перед фракцией ОПЗЖ в Раде поставить большой портрет Бандеры то еще и газ и удобрения добывать
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10.11.2021 10:46 Відповісти
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10.11.2021 11:07 Відповісти
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10.11.2021 12:01 Відповісти
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10.11.2021 12:02 Відповісти
Про яйцечоса-👍👍👍
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10.11.2021 12:24 Відповісти
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10.11.2021 13:01 Відповісти
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10.11.2021 13:09 Відповісти
 
 