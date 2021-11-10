Кремлівська мафіозна група, лайфхак для отримання електрики, нова розвага Киви. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Зе!Лоханулись
Читайте на "Цензор.НЕТ": Гордон і Комаровський вибачилися, що підтримали на виборах Зеленського: "73% лоханулись і ми з тобою лоханулися! Я винен, визнаю!". ВIДЕО
Давно відомий факт
Лайфхак
Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь більше не постачатиме електрику в Україну. ДОКУМЕНТ
Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада довела енергетику до катастрофи та на колінах просить електроенергію у Білорусі, - Яценюк
Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь продовжить експорт електроенергії в Україну в листопаді, – "Бєленерго"
Обставини змінилися...
... або задушити
Читайте на "Цензор.НЕТ": Проросійський депутат Кива розстріляв портрети Бандери та Шухевича. ВIДЕО
Сітуація в країні
Кремлівська мафіозна група
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мигрантов, штурмующих границу с Польшей, контролируют спецслужбы Беларуси, - Дуда
Провокатор
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Их надо пинать потом, когда все лохи признают, что лоханулись, во тогда размазать их по стенке, чтобы второй раз делать такого желания не возникало
Но как правильно заметил предводитель этих баранов "Но цеее поки щооо" (с)
перед этим на Яценюка всё шобло срало, потом на Ющенко...
быдло.
- Який такий лох?
- Та кажуть конкретний.
Известный врач-антипрививочник Юрий Попов https://zdorov.d3.ru/kak-to-tak-2218085/ скончался от ковида
Он выступал против обязательного ношения масок и лечил людей от инфекции гомеопатией.
https://zdorov.d3.ru/kak-to-tak-2218085/ 112 комментариев
а если перед фракцией ОПЗЖ в Раде поставить большой портрет Бандеры то еще и газ и удобрения добывать