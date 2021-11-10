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Новини Фото Силовики
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СБУ затримала шахраїв, які видавали себе за офіцерів спецслужби та шантажували іноземців. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ викрили шахрайське угруповання, яке шантажувало іноземців, що перебувають в Україні. За попередньою інформацією, зловмисники представлялися співробітниками української спецслужби і погрожували іноземцям депортацією, якщо ті не дадуть їм хабар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Серед організаторів "схеми" - громадянин України, який є уродженцем Сирійської Арабської Республіки.

СБУ задокументувала, що він переконав громадянку Марокко у необхідності передати йому гроші начебто для співробітників Служби безпеки України. Усе це нібито для того, щоб не допустити анулювання документів, які дають право на постійне проживання на території України, і щоб не вживати заходів щодо депортації її чоловіка.

СБУ затримала шахраїв, які видавали себе за офіцерів спецслужби та шантажували іноземців 01

Зловмисника затримали на гарячому під час отримання коштів. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Кримінальне провадження відкрито за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 190 (шахрайство);
  • ч. 4 ст. 27 (види співучасників);
  • ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Наразі проводяться заходи із встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до цієї протиправної діяльності.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ та слідчі Нацполу за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

СБУ затримала шахраїв, які видавали себе за офіцерів спецслужби та шантажували іноземців 02
СБУ затримала шахраїв, які видавали себе за офіцерів спецслужби та шантажували іноземців 03
СБУ затримала шахраїв, які видавали себе за офіцерів спецслужби та шантажували іноземців 04
СБУ затримала шахраїв, які видавали себе за офіцерів спецслужби та шантажували іноземців 05
Фото: сайт СБУ

затримання (4339) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12812) силовики (2514) шантаж (60)


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голосовал за писюниста однозначно пацик...
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10.11.2021 11:46 Відповісти
На Банковій та Грушевського ціле кубло шахраїв ,які видають себе за державну владу !!)))
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10.11.2021 12:43 Відповісти
страна с властвованием команды мудрейшего избранного народа
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10.11.2021 12:45 Відповісти
СБУ затримала шахраїв, які видавали себе за офіцерів спецслужби та шантажували іноземців
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в квартал 95 їх на підвищення майстерності ,потім в Трускавець на курси і в ЗЕдепутати!
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10.11.2021 13:13 Відповісти
Одни мошенники
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10.11.2021 13:15 Відповісти
Конкурирующая организация
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10.11.2021 17:52 Відповісти
 
 