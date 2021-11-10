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Новини Фото Хабарники
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Затриманий на хабарі 20 тис. дол. чернігівський суддя Лобан публічно виступав проти корупції та брав участь в акції "Я не беру хабарі", - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

Затриманий на хабарі 20 тис. дол. суддя Чернігівського окружного адміністративного суду Дмитро Лобан публічно виступав проти корупції.

Про це повідомив агент НАБУ Євген Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Знайомтесь - суддя Чернігівського окружного адміністративного суду Дмитро Лобан - справжній патріот, який завжди публічно виступав проти корупції та навіть брав участь в акції "Я не беру хабарі". Сьогодні був затриманий детективами НАБУ за вимагання та отримання хабара розміром $20 т.", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суддю Чернігівського окружного адмінсуду затримано на хабарі 20 тис. дол., - НАБУ. ВIДЕО

Затриманий на хабарі 20 тис. дол. чернігівський суддя Лобан публічно виступав проти корупції та брав участь в акції Я не беру хабарі, - агент НАБУ Шевченко 01

9 жовтня НАБУ повідомило, що суддю Чернігівського окружного адмінсуду затримано на хабарі 20 тис. дол.

Автор: 

НАБУ (5068) хабар (4702) суддя (1583) Чернігів (787) юстиція (732) Шевченко Євген (139) Лобан Дмитро (1)


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Топ коментарі
+12
Давали б менше - із принципу не взяв би. А тут така кругла сума.
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10.11.2021 13:05
+12
Там акція була: Я не беру хабарі ... менше ніж 20 тисяч.
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10.11.2021 13:22
+9
Да разве это коррупция? Так на мороженко и макдональдс.
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10.11.2021 13:08
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10.11.2021 13:04 Відповісти
Давали б менше - із принципу не взяв би. А тут така кругла сума.
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10.11.2021 13:05 Відповісти
Скоріше гнати вову під владу Прем"єра від голосуванням у ВР , прем"єра повинен призничити ультиматум від США , торгуючи свободою для БЄНІ й вови самого...

Це не моя ідея, це був такий пргноз Портнікова ще майже рік тому, коли він пророкував , коли влада вови повністю приведе до краху, як єдиний шлях врятувати Україну...

А від мене як мрія, вова відходить на Новий рік нахер, типу "я усталіухажу" й вибирає прем"єра , того ж Яценюка а той збирає коаліцію з тим же Аваковим й Тимошенко й іншими гройсманами та порошенківськими кадрами
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10.11.2021 14:05 Відповісти
Ой ***. Как будто есть хоть один в мире, который будет выступать За коррупцию.
Хотя я Лупана забыл. Голосуем за Лупана в следующий раз!
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10.11.2021 13:05 Відповісти
Его подставили!!!
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10.11.2021 13:07 Відповісти
100 в гору, подставили к бабке не ходи, ну какие бессовестные эти с НАБУ... Как вам не стыдно?? Человек в акции участвовал а вы...
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10.11.2021 13:12 Відповісти
І "вирвали з контексту".
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10.11.2021 13:23 Відповісти
Черниговский суд - точно не подставили, почитайте решения этих утвпрей
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10.11.2021 13:26 Відповісти
***
высокий чиновник ответственно заявил, что трехэтажный коттедж,
5 авто и бассейн с проститутками ему подкинули во время обыска )))
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10.11.2021 14:07 Відповісти
все они такие
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10.11.2021 13:08 Відповісти
Да разве это коррупция? Так на мороженко и макдональдс.
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10.11.2021 13:08 Відповісти
Димон Лобок и не берет взятки? Очень смешно, прям рыдаю от смеха
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10.11.2021 13:09 Відповісти
Такое чесТнае лицо не могло брать такие не приличные суммы, ну шо то такое 20к зелени? там поделись,туда дай, крохи остануться и ради них столько телодвижений делать. Его подставили за его чесТную позицию
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10.11.2021 13:11 Відповісти
Надо всех до единого судей повесить на столбах...потом всех следующих...и еще следующих после следующих...и только потом возможно появятся честные ..не берущие взяток судьи...
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10.11.2021 13:11 Відповісти
25. Так сказал Дарий. Затем царь поставил сатрапом Сард своего сводного брата Артаферна и вместе с Гистиеем отбыл в Сусы. Отана же он назначил начальником войска в Приморской области. Отец этого Отана - Сисамн был одним из царских судей. За то, что этот Сисамн, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать кожу. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из неё ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло, Камбис назначил судьёй вместо Сисамна, которого казнил и велел затем содрать кожу, его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая, он судит.

- Геродот, История. Книга 5, глава 25.
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10.11.2021 13:34 Відповісти
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10.11.2021 13:13 Відповісти
Это проделки Порошенко
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10.11.2021 13:16 Відповісти
в вышиванках тоже многие ходили а потом брали и за себя и за того товарища...
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10.11.2021 13:17 Відповісти
А як у чотирнадцятому році всі вороги України повдягали вишиванки та бігали по ефірах. Дивись хто гучніше всіх кричит "тримай злодія" і не прогадаєш.
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10.11.2021 13:19 Відповісти
Там акція була: Я не беру хабарі ... менше ніж 20 тисяч.
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10.11.2021 13:22 Відповісти
отож... ніколи до кінця речення не дочитують.. а тоді якісь пред"яви ))))
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10.11.2021 14:08 Відповісти
Виявиться, що це не хабар, а зарплата.
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10.11.2021 13:25 Відповісти
Позичив у родича
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10.11.2021 13:32 Відповісти
Або заначка з зарплати від дружини, варіантів достатньо окрім хабара.
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10.11.2021 13:48 Відповісти
Ці руки більше $20.000 не брали
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10.11.2021 13:43 Відповісти
Це ще якщо не давали таких сум.
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10.11.2021 13:49 Відповісти
Он еще тогда Верил в Украинское судопроизводство , - Сидеть не будит , отмажут , замнут , заговорят благодаря запятой не там поставленной.
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10.11.2021 13:47 Відповісти
О, ясновидящий. Ану напророч когда х..ло уже здохнет?
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11.11.2021 13:40 Відповісти
Когда, когда , - не переживай, под одним небом Ходим, и кому придет Весточка не ведома , - Но думаю ты об этом узнаешь.
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12.11.2021 00:05 Відповісти
Такой себе из тебя пророк, если честно. Не предсказывай будущее, не твое это.
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12.11.2021 12:33 Відповісти
Ну если Честно , - то ничего и не сказал и никогда не говорил , что Пророк , откуда Вы взяли?. Ну а если сказал , что Вы еще при своей жизни Узнаете , ну а если не Верите , то Ваше дело. Как говорится по Вере дано будит, ну а если не Дано , - то и не Вера вовсе , а так себе желание .
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12.11.2021 16:14 Відповісти
Не могу понять-плакать или смеяться?
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10.11.2021 14:07 Відповісти
как вариант - смеяться до слез ))) (ибо плакать до смеха - это уже истерика... а нам это не надо! ))))
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10.11.2021 14:10 Відповісти
20 000 $ для него возможно и не взятка, так, подачка …
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10.11.2021 14:07 Відповісти
надо дать ему время для убедительной отмазки... это ж так интересно!
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10.11.2021 14:11 Відповісти
это не взятка, а посевание
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10.11.2021 14:13 Відповісти
В стране просто тотальная коррупция. Например фальсификации при расследовании ДТП это уже система в Николаеве. С этим же надо что-то делать. Помимо моего дела - - https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k

- ранее в 2017 году Николаевское следственное управление закрыло дело о сбитом на переходе в Корабельном районе другом дедушке. Об этой фальсификации даже ТСН сюжет сделали. Там следователи убрали в схеме дедушку с пешеходного перехода, и перенесли на 4,5 м за него. А Николаевская судмедэкспертиза написала, что дедушка умер, не приходя в сознание, не от тяжелой ЧМТ, а от старости. Дело потом после сюжета ТСН открыли по новой, но недавно закрыли уже окончательно. Получается, что подобная практика обычна для Николаева. - https://svidok.info/uk/news/5990 ,

https://www.youtube.com/watch?v=6Cs1nKKMXjA

В цивилизованных странах функция наказания должна быть только у государства. Иначе будет хаос - кровная месть, гражданская война и т. д. В данной ситуации надо наказывать не только следователя-фальсификатора, а в первую очередь его начальника. Таких начальников надо увольнять без пенсии, а следователей сажать. Пока Государство Украина не начнёт это делать никакого порядка в Украине не будет. А в моём случае следователя фальсификатора Дудника даже наградили за фальсификации, присвоили ему капитана и повысили до старшего следователя. Хотя я на него написал много жалоб, с перечислением кучи фактов фальсификаций, во все возможные инстанции. В Украине идёт отрицательный отбор, поэтому и страна такая.
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10.11.2021 14:23 Відповісти
І на молодуху буває проруха.
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10.11.2021 14:41 Відповісти
В Украине нету судей, которые не берут взятки. А всё потому, что за должность судьи нужно заплатить.
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10.11.2021 14:47 Відповісти
В Украине в принципе нет людей, которые не берут деньги. Менталитет такой.
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11.11.2021 13:38 Відповісти
Я там был, мед, пиво пил,
Да усы лишь обмочил.

это про "я не принимаю взятки" , я их просто беру.
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10.11.2021 14:51 Відповісти
Место, видимо, такое
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10.11.2021 15:01 Відповісти
Час подумати про суд Лінча, як вищу форму правосуддя для суддів.
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10.11.2021 15:50 Відповісти
А чи не пахне тут упередженістю?
Чоловік на разі тільки затриманий. Його, ще не визнали винним!?
Чи правильно публікувати його фото!?
Ми ж ніби цивілізована держава!? Чи, може, ми дикуни!?
Діє в цій країні принцип верховенства права?
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10.11.2021 21:33 Відповісти
Все они ублюдки! Только общественный суд присяжных должен выносить вердикт!
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10.11.2021 22:11 Відповісти
Проходя мимо Остапа, Шура горестно шептал: - Что ж это такое? Ведь я машинально!
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11.11.2021 13:55 Відповісти
Агент набу,что за должность такая?
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11.11.2021 14:30 Відповісти
Це була мінутка слабкості. А так він честний.
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12.11.2021 10:07 Відповісти
 
 