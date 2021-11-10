Затриманий на хабарі 20 тис. дол. чернігівський суддя Лобан публічно виступав проти корупції та брав участь в акції "Я не беру хабарі", - агент НАБУ Шевченко. ФОТО
Затриманий на хабарі 20 тис. дол. суддя Чернігівського окружного адміністративного суду Дмитро Лобан публічно виступав проти корупції.
Про це повідомив агент НАБУ Євген Шевченко, передає Цензор.НЕТ.
"Знайомтесь - суддя Чернігівського окружного адміністративного суду Дмитро Лобан - справжній патріот, який завжди публічно виступав проти корупції та навіть брав участь в акції "Я не беру хабарі". Сьогодні був затриманий детективами НАБУ за вимагання та отримання хабара розміром $20 т.", - розповів він.
9 жовтня НАБУ повідомило, що суддю Чернігівського окружного адмінсуду затримано на хабарі 20 тис. дол.
Топ коментарі
+12 Василь Довганенко #437088
показати весь коментар10.11.2021 13:05
+12 S. Fogger
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+9 Колыван Спикер
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Це не моя ідея, це був такий пргноз Портнікова ще майже рік тому, коли він пророкував , коли влада вови повністю приведе до краху, як єдиний шлях врятувати Україну...
А від мене як мрія, вова відходить на Новий рік нахер, типу "я усталіухажу" й вибирає прем"єра , того ж Яценюка а той збирає коаліцію з тим же Аваковим й Тимошенко й іншими гройсманами та порошенківськими кадрами
Хотя я Лупана забыл. Голосуем за Лупана в следующий раз!
высокий чиновник ответственно заявил, что трехэтажный коттедж,
5 авто и бассейн с проститутками ему подкинули во время обыска )))
- Геродот, История. Книга 5, глава 25.
- ранее в 2017 году Николаевское следственное управление закрыло дело о сбитом на переходе в Корабельном районе другом дедушке. Об этой фальсификации даже ТСН сюжет сделали. Там следователи убрали в схеме дедушку с пешеходного перехода, и перенесли на 4,5 м за него. А Николаевская судмедэкспертиза написала, что дедушка умер, не приходя в сознание, не от тяжелой ЧМТ, а от старости. Дело потом после сюжета ТСН открыли по новой, но недавно закрыли уже окончательно. Получается, что подобная практика обычна для Николаева. - https://svidok.info/uk/news/5990 ,
https://www.youtube.com/watch?v=6Cs1nKKMXjA
В цивилизованных странах функция наказания должна быть только у государства. Иначе будет хаос - кровная месть, гражданская война и т. д. В данной ситуации надо наказывать не только следователя-фальсификатора, а в первую очередь его начальника. Таких начальников надо увольнять без пенсии, а следователей сажать. Пока Государство Украина не начнёт это делать никакого порядка в Украине не будет. А в моём случае следователя фальсификатора Дудника даже наградили за фальсификации, присвоили ему капитана и повысили до старшего следователя. Хотя я на него написал много жалоб, с перечислением кучи фактов фальсификаций, во все возможные инстанции. В Украине идёт отрицательный отбор, поэтому и страна такая.
Да усы лишь обмочил.
это про "я не принимаю взятки" , я их просто беру.
Чоловік на разі тільки затриманий. Його, ще не визнали винним!?
Чи правильно публікувати його фото!?
Ми ж ніби цивілізована держава!? Чи, може, ми дикуни!?
Діє в цій країні принцип верховенства права?