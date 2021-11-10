Затриманий на хабарі 20 тис. дол. чернігівський суддя Лобан публічно виступав проти корупції та брав участь в акції "Я не беру хабарі", - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

Затриманий на хабарі 20 тис. дол. суддя Чернігівського окружного адміністративного суду Дмитро Лобан публічно виступав проти корупції.

Про це повідомив агент НАБУ Євген Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Знайомтесь - суддя Чернігівського окружного адміністративного суду Дмитро Лобан - справжній патріот, який завжди публічно виступав проти корупції та навіть брав участь в акції "Я не беру хабарі". Сьогодні був затриманий детективами НАБУ за вимагання та отримання хабара розміром $20 т.", - розповів він.

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9 жовтня НАБУ повідомило, що суддю Чернігівського окружного адмінсуду затримано на хабарі 20 тис. дол.