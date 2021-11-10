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Пристрій для стеження був прикріплений до мого автомобіля: поліція вже на місці, - нардеп Лерос. ФОТОрепортаж

Народний депутат Гео Лерос (позафракційний) заявив, що на його автомобілі встановили пристрій для стеження. Політик запевняє, що до цього причетний президент Володимир Зеленський.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Що в чорній скриньці, панове знавці? Правильно, це офіс Слуги олігархів – Зеленського за допомогою ручних спецслужб стежить за моїм автомобілем. Пристрій сьогодні знайдено під моїм автомобілем. Поліція вже на місці, але що це змінює. Закомплексоване чмо продовжує будувати "світле майбутнє" за моделлю Лукашенка. Однозначно, Зеля – х/йло!" - заявив Лерос.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Регламентний комітет Ради рекомендує відсторонити Лероса від п'яти засідань через непристойний жест Зеленському, - "слуга народу" Фролов

Пристрій для стеження був прикріплений до мого автомобіля: поліція вже на місці, - нардеп Лерос 01
Пристрій для стеження був прикріплений до мого автомобіля: поліція вже на місці, - нардеп Лерос 02
Пристрій для стеження був прикріплений до мого автомобіля: поліція вже на місці, - нардеп Лерос 03
Пристрій для стеження був прикріплений до мого автомобіля: поліція вже на місці, - нардеп Лерос 04
Пристрій для стеження був прикріплений до мого автомобіля: поліція вже на місці, - нардеп Лерос 05

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) стеження (123) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+20
на плате трезубец и номер, я бы сказал, что можно поверить товарищу. и выяснить хозяина, кстати, тоже.
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10.11.2021 16:01
+14
ай, баклановцы, и кто это сделал? коллаборанты по всей стране резвятся, рпцфсб ведет кампанию по убийству граждан с помощью ковид, а они лероса отслеживают.
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10.11.2021 16:02
+14
Тебе скажут, что ещё вчера этот прибор у СБУ был украден Порошенко. Лично.
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10.11.2021 16:06
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антени нема, сімки нема - як воно взагалі б працювало?
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10.11.2021 21:20 Відповісти
сімка все ж таки є - не побачив одразу
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10.11.2021 21:23 Відповісти
> который явно не будет работать

Вы специалист? Или просто вам так кажется? Я вас расстрою - но, гпс там будет ловить сигнал
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10.11.2021 18:07 Відповісти
Да, специалист. Но не по скрытым теркерам, это факт.
"гпс там будет ловить сигнал" - Там - это где? Конкртено.
"Я вас расстрою" - Не надо меня расстраивать.
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10.11.2021 18:17 Відповісти
> Там - это где? Конкртено.

Ну вы же новость читали - под автомобилем, конечно)
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11.11.2021 00:02 Відповісти
А в метро сколько?
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11.11.2021 09:46 Відповісти
а что за симка со звездой
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10.11.2021 17:48 Відповісти
Киевстар)
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10.11.2021 18:06 Відповісти
Триликий Анус ермакКозырь-татаров-портнов гадят, больше ничего они не умеют, и это Анус, мы, граждане Украины, содержим за свой счет!
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10.11.2021 18:48 Відповісти
1й класс, 2я четверть, тема - слежка.
Слежка делится на 1. Скрытая (хрен Вы обнаружите) и

2. Демонстративная (вас просто носом ткнут, если Вы настолько тупой, что не замечаете).
У каждого свои цели и средства соответственно, но это "уже совсем другая история", изучаемая в 3й четверти.
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10.11.2021 19:06 Відповісти
Реклама послуги "Маячок" від Кієвстару) для тих хто в танку))))
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10.11.2021 20:35 Відповісти
ТЕПЕРЬ У ДВУХ "БРАТСКИХ НАРОДОВ" ПРЕЗИДЕНТАМИ ЧИСЛЯТСЯ 2 (ДВА) Х/ЙЛА. КАЖДОМУ НАРОДУ ПО Х/ЙЛУ
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11.11.2021 16:00 Відповісти
Какое оно убогое...Сам прицепил и еще вызвал всю полицию Киева.Это Кива- 2.Это,как при драке с "правильным пацаном"...Набьешь ему морду,а оно убежит,да еще потом заяву в полицию напишет и бегает по всем кабинетам,чтоб тебя посадили."Не верю..."
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12.11.2021 07:08 Відповісти
Щось встановлюється на машини в кредит. Щоб кредитору контролювати машину. Це не таке?
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14.11.2021 10:40 Відповісти
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