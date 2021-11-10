Пристрій для стеження був прикріплений до мого автомобіля: поліція вже на місці, - нардеп Лерос. ФОТОрепортаж

Народний депутат Гео Лерос (позафракційний) заявив, що на його автомобілі встановили пристрій для стеження. Політик запевняє, що до цього причетний президент Володимир Зеленський.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Що в чорній скриньці, панове знавці? Правильно, це офіс Слуги олігархів – Зеленського за допомогою ручних спецслужб стежить за моїм автомобілем. Пристрій сьогодні знайдено під моїм автомобілем. Поліція вже на місці, але що це змінює. Закомплексоване чмо продовжує будувати "світле майбутнє" за моделлю Лукашенка. Однозначно, Зеля – х/йло!" - заявив Лерос.

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