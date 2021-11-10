Пристрій для стеження був прикріплений до мого автомобіля: поліція вже на місці, - нардеп Лерос. ФОТОрепортаж
Народний депутат Гео Лерос (позафракційний) заявив, що на його автомобілі встановили пристрій для стеження. Політик запевняє, що до цього причетний президент Володимир Зеленський.
Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Що в чорній скриньці, панове знавці? Правильно, це офіс Слуги олігархів – Зеленського за допомогою ручних спецслужб стежить за моїм автомобілем. Пристрій сьогодні знайдено під моїм автомобілем. Поліція вже на місці, але що це змінює. Закомплексоване чмо продовжує будувати "світле майбутнє" за моделлю Лукашенка. Однозначно, Зеля – х/йло!" - заявив Лерос.
Топ коментарі
+20 ьля
показати весь коментар10.11.2021 16:01
+14 акаб акабіч
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+14 Cheba AtWork
показати весь коментар10.11.2021 16:06
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Вы специалист? Или просто вам так кажется? Я вас расстрою - но, гпс там будет ловить сигнал
"гпс там будет ловить сигнал" - Там - это где? Конкртено.
"Я вас расстрою" - Не надо меня расстраивать.
Ну вы же новость читали - под автомобилем, конечно)
Слежка делится на 1. Скрытая (хрен Вы обнаружите) и
2. Демонстративная (вас просто носом ткнут, если Вы настолько тупой, что не замечаете).
У каждого свои цели и средства соответственно, но это "уже совсем другая история", изучаемая в 3й четверти.