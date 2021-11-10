"Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму": в Києві пікетували посольство Білорусі через кризу нелегальних мігрантів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 10 листопада, активісти націоналістичних організацій пікетували посольство Білорусі в Києві на знак протесту проти кризи нелегальних мігрантів, яку, на думку протестувальників, організували на кордоні Білорусі і Польщі режими Лукашенка та Путіна.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Мітингувальники прийшли під посольство Білорусі з плакатами: "Саша приюти мигрантов в Дроздах (місце проживання Александра Лукашенка. - Ред.)", "Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму", "Часи йдуть - методи лишаються" та інші. Також вони принесли під посольство голову свині (знак нетолерантності до мігрантів-мусульман). Вони озвучили свої вимоги у гучномовець.

"Лукашенко і його карликовий господар не зупиняться ні перед чим у своєму бажанні нав'язати власні правила гри. Тому їм нічого не заважає після Польщі повторити цей експеримент уже з Україною. Ми маємо забути усі незгоди між нашими народами", - заявили організатори акції.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ