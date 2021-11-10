УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10552 відвідувача онлайн
Новини Фото
1 958 15

"Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму": в Києві пікетували посольство Білорусі через кризу нелегальних мігрантів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 10 листопада, активісти націоналістичних організацій пікетували посольство Білорусі в Києві на знак протесту проти кризи нелегальних мігрантів, яку, на думку протестувальників, організували на кордоні Білорусі і Польщі режими Лукашенка та Путіна.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Мітингувальники прийшли під посольство Білорусі з плакатами: "Саша приюти мигрантов в Дроздах (місце проживання Александра Лукашенка. - Ред.)", "Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму", "Часи йдуть - методи лишаються" та інші. Також вони принесли під посольство голову свині (знак нетолерантності до мігрантів-мусульман). Вони озвучили свої вимоги у гучномовець.

"Лукашенко і його карликовий господар не зупиняться ні перед чим у своєму бажанні нав'язати власні правила гри. Тому їм нічого не заважає після Польщі повторити цей експеримент уже з Україною. Ми маємо забути усі незгоди між нашими народами", - заявили організатори акції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація з мігрантами на кордоні - державний тероризм та "тиха помста" Лукашенка за підтримку Євросоюзом народу Білорусі, - Моравецький

Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму: в Києві пікетували посольство Білорусі через кризу нелегальних мігрантів 01
Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму: в Києві пікетували посольство Білорусі через кризу нелегальних мігрантів 02
Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму: в Києві пікетували посольство Білорусі через кризу нелегальних мігрантів 03
Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму: в Києві пікетували посольство Білорусі через кризу нелегальних мігрантів 04
Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму: в Києві пікетували посольство Білорусі через кризу нелегальних мігрантів 05
Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму: в Києві пікетували посольство Білорусі через кризу нелегальних мігрантів 06
Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму: в Києві пікетували посольство Білорусі через кризу нелегальних мігрантів 07
Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму: в Києві пікетували посольство Білорусі через кризу нелегальних мігрантів 08
Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму: в Києві пікетували посольство Білорусі через кризу нелегальних мігрантів 09
Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму: в Києві пікетували посольство Білорусі через кризу нелегальних мігрантів 10
Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму: в Києві пікетували посольство Білорусі через кризу нелегальних мігрантів 11
Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму: в Києві пікетували посольство Білорусі через кризу нелегальних мігрантів 12
Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму: в Києві пікетували посольство Білорусі через кризу нелегальних мігрантів 13
Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму: в Києві пікетували посольство Білорусі через кризу нелегальних мігрантів 14
Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму: в Києві пікетували посольство Білорусі через кризу нелегальних мігрантів 15
Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму: в Києві пікетували посольство Білорусі через кризу нелегальних мігрантів 16
Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму: в Києві пікетували посольство Білорусі через кризу нелегальних мігрантів 17
Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму: в Києві пікетували посольство Білорусі через кризу нелегальних мігрантів 18
Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму: в Києві пікетували посольство Білорусі через кризу нелегальних мігрантів 19
Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму: в Києві пікетували посольство Білорусі через кризу нелегальних мігрантів 20
Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму: в Києві пікетували посольство Білорусі через кризу нелегальних мігрантів 21
Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму: в Києві пікетували посольство Білорусі через кризу нелегальних мігрантів 22
Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму: в Києві пікетували посольство Білорусі через кризу нелегальних мігрантів 23
Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму: в Києві пікетували посольство Білорусі через кризу нелегальних мігрантів 24
Лукашенко - спонсор міжнародного тероризму: в Києві пікетували посольство Білорусі через кризу нелегальних мігрантів 25

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Білорусь (7930) Київ (19466) мігранти (1110) Польща (8496) посольство (944) протест (2398)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Лука достоин быть повешенным ,как Великий Дуче- вниз головой!Или расстрелянным,как Чаушеску.
показати весь коментар
10.11.2021 20:44
+2
Ді пі@уй, лука-вбивця, тому усі засоби травлі норм!
показати весь коментар
10.11.2021 16:48
+1
Мы в "Дрозды", нам до 3,14зды.
показати весь коментар
10.11.2021 16:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да уж, Лукашенко такой.
показати весь коментар
10.11.2021 16:33 Відповісти
Мы в "Дрозды", нам до 3,14зды.
показати весь коментар
10.11.2021 16:35 Відповісти
ахахаххаха, это ж акция не против бацки, а против мусульманов на границе, отрезаная свинячая голова это ж плевок шмарклей в лицо оллаху тонко, траллят
показати весь коментар
10.11.2021 16:35 Відповісти
Ну вообще походу на мусульман свинная голова действует как на вампиров чеснок, святая вода и распятие. Кто знает?
показати весь коментар
10.11.2021 16:38 Відповісти
ну так покажи як треба проти картопельника виступати, а то з дивану усі розумні поради роздавати
показати весь коментар
10.11.2021 16:42 Відповісти
Ді пі@уй, лука-вбивця, тому усі засоби травлі норм!
показати весь коментар
10.11.2021 16:48 Відповісти
ви дивіться що в вашій країні робиться, я так розумію кожен із мітингарів із задоволенням прийме і надасть притулок біжанцім-афганцім. Ні? Так якого ви там мітингуєте.
показати весь коментар
10.11.2021 17:12 Відповісти
Свиняча голова, то імпромізована голова Лукаческу. похожі, як брати-близнюки.
показати весь коментар
10.11.2021 17:39 Відповісти
Он не спонсор мирового терроризма, но содержанка
показати весь коментар
10.11.2021 20:22 Відповісти
а бацка слушает, та йист, бобик брэшет, а бульба растет
показати весь коментар
10.11.2021 20:37 Відповісти
Чому не мовою? Не розуміємо
показати весь коментар
10.11.2021 20:42 Відповісти
ПНХ кацап
показати весь коментар
10.11.2021 20:59 Відповісти
Лука достоин быть повешенным ,как Великий Дуче- вниз головой!Или расстрелянным,как Чаушеску.
показати весь коментар
10.11.2021 20:44 Відповісти
Лукашенко путинский холуй , вор и убийца .
показати весь коментар
10.11.2021 21:33 Відповісти
вот еще олени, какой лукашенко, лукашенко ваш тут выступает в роли шестереки на побегушках, а реально правит этим беспределом путин, кацапня тут виновата
показати весь коментар
10.11.2021 22:00 Відповісти
 
 