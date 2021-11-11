Наєв обговорив з американським колегою Міллером поглиблення оборонного співробітництва між країнами. ФОТОрепортаж

Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв під час зустрічі з начальником відділу оборонного співробітництва Командування Збройних Сил США в Європі полковником Даніелем Міллером обговорив питання поглиблення військового співробітництва та надання консультативно-дорадчої допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр Командування об'єднаних сил ЗС України.

За словами Наєва, на даний час імплементація стандартів та штабних процедур НАТО у процеси планування застосування та управління об’єднаними силами Збройних Сил України та інших складових сил оборони є пріоритетною.

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"Це стосується приведення у відповідність з євроатлантичними нормами та стандартами процедур, процесів та практик у сфері управління силами оборони", - наголосив генерал.

Крім того, за словами командувача, актуальною залишається продовження встановлення єдиного термінологічного апарату, що гармонізований з національною та міжнародною термінологічними системами, опанування глосаріями та словниками термінології НАТО в системи управління Силами оборони.

Водночас українська сторона наголосила на подальшому розвитку залучення представників провідних країн-членів НАТО до роботи в органах військового управління в якості штабних офіцерів.

"Впевнений, що залучення представників збройних сил країн-партнерів на основні заходи оперативної підготовки в якості штабних офіцерів та експертів-оцінювачів посилює оборонне співробітництво та сприяє якісному виконанню завдань, як на етапі підготовки до заходів, так і на етапі їх безпосереднього проведення", - підсумував Наєв.

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