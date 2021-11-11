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Дорогу до КПП "Устилуг-Зосін" на польському кордоні відновили на Волині, - "Укравтодор". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Волині була відновлена ділянка автошляху Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, що пролягає від міжнародного контрольно-пропускного пункту "Устилуг-Зосін" до м. Володимир-Волинський.

Про це повідомила Facebook-сторінка "Укравтодору", інформує Цензор.НЕТ.

"Ремонт на цій ділянці дороги Н-22 проведено за контрактами, укладеними в рамках реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Ремонт на дорозі стартував восени минулого року в рамках президентської програми "Велике будівництво". Роботи охопили 13 кілометрів автошляху.

На дорозі було відфрезеровано зношене дорожнє покриття, посилено основу методом "холодного ресайклінгу", а також укладено два шари дорожнього асфальтобетонного покриття. Крім цього, дорожники нанесли нову розмітку, встановили дорожні знаки, бар’єрне та пішохідне огородження, напрямні і обмежувальні стовпчики, влаштовали тротуари, водовідведення, встановили автопавільйони.

Паралельно на дорозі були відремонтовані штучні споруди: 2 мости і 3 водопропускні труби. Ремонтні роботи провела польська компанія DROG-BUD Sp. z o.o.

"Саме на ділянці Устилуг – Володимир-Волинський вперше на волинських автошляхах реалізовано поширений в країнах ЄС принцип будівництва доріг "Design and build" ("Проєктуй – будуй"). Суть його полягає в тому, що єдина підрядна компанія спочатку проєктує ділянку дороги, а потім її будує (ремонтує)", - розповіли в Укравтодорі.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, в рамках "Великого будівництва" за 2021-2022 роки буде оновлено понад 600 км доріг, які ведуть до міжнародних пунктів пропуску.

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Дорогу до КПП Устилуг-Зосін на польському кордоні відновили на Волині, - Укравтодор 01
Дорогу до КПП Устилуг-Зосін на польському кордоні відновили на Волині, - Укравтодор 02
Дорогу до КПП Устилуг-Зосін на польському кордоні відновили на Волині, - Укравтодор 03

Автор: 

дороги (3061) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741) Волинська область (863)


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Теперь иракские мигранты будут ломится в польшу по новой дороге.
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11.11.2021 11:51 Відповісти
От тепер начальник поста "Устілуг" зможе 25 -ть разів змотатися за віскариком в Володимир і назад в робочу зміну , та ще й там в сауні посидіти. ..
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11.11.2021 14:20 Відповісти
 
 