В зоні ООС під час виконання бойового завдання внаслідок тромбоемболії легеневої артерії помер воїн 40-ї ОАБр Володимир Феняк. ФОТО
Вчора, 10 листопада, о 01.50 у зоні проведення ООС (в районі міста Бахмут Донецької області) під час виконання бойового завдання внаслідок тромбоемболії легеневої артерії помер 34-річний Володимир Анатолійович Феняк, мешканець села Йосипівка Голованівського району Кіровоградської області, молодший сержант, командир вiддiлення взводу управлiння протитанкової артилерiйської батареї 40-ї окремої артилерійської бригади.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомила голова Кіроваградської РДА Марія Чорна, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Завжди дуже важко про це писати, але Кіровоградщина втратила ще одного захисника. Поблизу Бахмута сьогодні помер молодший сержант Володимир Феняк. Чоловік був родом із Йосипівки Голованівського району. У нього залишились батьки, брат і сестра. Для них це неймовірно страшна втрата. Висловлюю близьким і рідним героя щирі слова співчуття! Уся область тужить разом із вами!", - зазначила вона у повідомленні.
За повідомленням Кіровоградського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, прощання із військовослужбовцем відбудеться 12 листопада о 12.00 у селі Йосипівка, Вільшанської ОТГ, Голованівського району.
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