В зоні ООС під час виконання бойового завдання внаслідок тромбоемболії легеневої артерії помер воїн 40-ї ОАБр Володимир Феняк. ФОТО

Вчора, 10 листопада, о 01.50 у зоні проведення ООС (в районі міста Бахмут Донецької області) під час виконання бойового завдання внаслідок тромбоемболії легеневої артерії помер 34-річний Володимир Анатолійович Феняк, мешканець села Йосипівка Голованівського району Кіровоградської області, молодший сержант, командир вiддiлення взводу управлiння протитанкової артилерiйської батареї 40-ї окремої артилерійської бригади.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомила голова Кіроваградської РДА Марія Чорна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"​​Завжди дуже важко про це писати, але Кіровоградщина втратила ще одного захисника. Поблизу Бахмута сьогодні помер молодший сержант Володимир Феняк. Чоловік був родом із Йосипівки Голованівського району. У нього залишились батьки, брат і сестра. Для них це неймовірно страшна втрата. Висловлюю близьким і рідним героя щирі слова співчуття! Уся область тужить разом із вами!", - зазначила вона у повідомленні.

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За повідомленням Кіровоградського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, прощання із військовослужбовцем відбудеться 12 листопада о 12.00 у селі Йосипівка, Вільшанської ОТГ, Голованівського району.



