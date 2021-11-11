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З 12 листопада поліція проводитиме техогляд транспорту на дорогах, - Білошицький. ФОТОрепортаж

З 12 листопада поліція проводитиме техогляд транспорту на дорогах, - Білошицький. ФОТОрепортаж

З п'ятниці, 12 листопада, на дорогах України патрульні контролюватимуть технічний стан транспортних засобів за допомогою спеціальних автомобілів, обладнані мобільними діагностичними станції. Поки що нововведення не стосуватиметься легкових автомобілів.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у фейбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Так, з 12 листопада патрульні поліцейські використовуватимуть спеціалізовані автомобілі — мобільні діагностичні станції. Вони слугують для того, щоб контролювати відповідність технічного стану транспортних засобів, які підлягають обов'язковому технічному контролю, встановленим правилам, нормам та стандартам, що стосуються безпеки дорожнього руху.

Білошицікий відзначив, що мобільні діагностичні станції обладнані сучасними приладами, які відповідають державним стандартам.

За допомогою обладнання діагностичної станції поліцейські зможуть:

- проводити заміри параметрів світла фар транспортних засобів;

- вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;

- здійснювати аналіз викидів вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;

- здійснювати заміри коефіцієнту димності двигунів, які працюють на дизельному паливі;

- здійснювати заміри допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів.

- визначати сумарний люфт рульового управління транспортного засобу;

- перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Техогляд для приватних авто повертати не планують, - МВС

За словами Білошицького, такими станціями вже оснащено кожен підрозділ патрульної поліції, у кожній області.

Також він наголосив, що перевірка діагностичними станціями наразі не стосуватиметься приватного легкового транспорту.

Транспорт, який буде перевірятися:

1. Вантажні автомобілі більше 3,5 тон та причепи до них;

2. Автобуси;

3. Автомобілі таксі;

4. Автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж;

5. Окремі Спеціалізовані ТЗ.

6. Легкові автомобілі та причепи до них, які використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку.

З 12 листопада поліція проводитиме техогляд транспорту на дорогах, - Білошицький 01
З 12 листопада поліція проводитиме техогляд транспорту на дорогах, - Білошицький 02
З 12 листопада поліція проводитиме техогляд транспорту на дорогах, - Білошицький 03
З 12 листопада поліція проводитиме техогляд транспорту на дорогах, - Білошицький 04
З 12 листопада поліція проводитиме техогляд транспорту на дорогах, - Білошицький 05
З 12 листопада поліція проводитиме техогляд транспорту на дорогах, - Білошицький 06
Фото: Білошицький/фейсбук

авто (6166) техогляд (21) транспорт (1393) патрульна поліція (1442) Білошицький Олексій (116)


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Топ коментарі
+38
Бандюгани МВС знову на дорогах!
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11.11.2021 12:38
+19
Виборці слуг будуть раді. Нехай отримують задоволення
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11.11.2021 12:40
+19
Нова годівниця для мусорні.
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11.11.2021 12:42
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Бандюгани МВС знову на дорогах!
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11.11.2021 12:38 Відповісти
Виконують ссуци зобовьязання перед ЄС. Хоч і не вони їх приймали, нам від того не легше. Викидають мільярди, замість створення передових систем озброєнь. А Путлєр то не спить.
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11.11.2021 12:42 Відповісти
Правильно будет не так.Ловят зедебилов ,нарушителей,правил дорожного движения и правил эксплуатации автомобильного транспорта ну конечно правил перевозки.
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11.11.2021 13:05 Відповісти
Мусорской палковник?
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11.11.2021 13:56 Відповісти
Нет отношения не имею к этой банде. Радуюсь за выборцев нелоха!
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11.11.2021 15:59 Відповісти
Виборці слуг будуть раді. Нехай отримують задоволення
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11.11.2021 12:40 Відповісти
Ці автомобілі ноу-хау свинарника і все це поза законом.
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11.11.2021 14:27 Відповісти
Нова годівниця для мусорні.
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11.11.2021 12:42 Відповісти
Знову всі кущі біля дороги мєнтами зайняті будуть.
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11.11.2021 12:43 Відповісти
причина зупинки ?
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11.11.2021 12:44 Відповісти
Лысая резина,и дым от твоего древнего вездехода!
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11.11.2021 13:06 Відповісти
На ходу лысость резины определил? Ого, какой маладец.
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11.11.2021 13:09 Відповісти
Легко! На стоянках и заправках,да же не спрашивая тебя и твоего разрешения.видел какое там оборудование за твой счет куплено?
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11.11.2021 13:12 Відповісти
НА ХОДУ, чтоб иметь повод ОСТАНОВИТЬ.

А на стоянках я могу и без всякого оборудования определить.
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11.11.2021 13:17 Відповісти
А тебе зачем ,ты и так знаешь.Что резина лысая,куплена бу с помойки в ЕС.Перегруз составляет 12 тон.Двигатель давно уже евро -0.А вот полиция ,все проверит ,измеряет и выпишет тебе штраф.И дальше ты не поедешь пока все не устранишь.Справедливо!
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11.11.2021 13:43 Відповісти
выхлоп сейчас проверим))))))))) почему доси катализатор на ваз 2101 не поставил а фара куда светит? ты видишь какие у нас приборы???? карманы выварачивай мы тоже жрать хотим
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11.11.2021 14:38 Відповісти
Можно и так.
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11.11.2021 16:01 Відповісти
А ще тиск у водіїв забулися перевірити і вигляд білизни. Добивайте вумний нарід, хай сидить вдома і не рипається. Чи вже відкрили нові фірми родичів Володі Косоворотки, що закупили обладнання і відкрили нові пункти СТО?
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11.11.2021 12:48 Відповісти
Чекаємо підйому цін на проїзд усіма видами дорожнього транспорту, зростання транспортних витрат (і, знову-таки, цін). Бо мзду "техоглядовцям" треба буде якось компенсувати.
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11.11.2021 12:54 Відповісти
Зато безопасность будет на высоте согласно требований правил.А то рваные колеса от дальнобоев валяются по всем дорогам,а теперь купят новенькие!!
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11.11.2021 13:03 Відповісти
гыгыгыгыгы, это не колёса, это наварка
Пойди там протектор померяй - 99% будет огого, просто некачественно наварено было.
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11.11.2021 13:08 Відповісти
Кожних два роки ТО заставляють проходити навіщо?
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11.11.2021 16:10 Відповісти
Те колеса на безопасность не влияют,грамотей
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11.11.2021 23:40 Відповісти
Конечно .Они просто давят дороги,на миллиарды .Один такой жлоб может нанести убыток на миллионы!!
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12.11.2021 08:18 Відповісти
Предыдущая новость "стреляли в работников обленерго" , так этих ещё и давить будут.)
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11.11.2021 12:58 Відповісти
Вот это супер. Правильно молодцы! Все дальнобои,крушители дорог ,голосовали за нелоха.Так что порядок и закон для всех!
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11.11.2021 13:00 Відповісти
Навчіть цю криву руку правильно міряти глибину протектора! Я уже уявляю - як вони фари перевіряти будуть. Рівна площадка, правильний процент ухилу, який не завжди на фарі вказують, правильне позиціювання стенда відносно автомобіля і приціл його у визначену точку фари(яка також не завжди на фарі вказана)...
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11.11.2021 13:05 Відповісти
Дык лиминтарно жеж! 100 грн и поехал дальше.
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11.11.2021 13:06 Відповісти
Отношение двоякое. С одной стороны, мусара адназначна казлы, с другой стороны быдлоксенон проблема та ещё.

А с перегрузом разобрались уже? Думаю что это всётаки имитация бурной деятельности.
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11.11.2021 13:05 Відповісти
с перегрузом сделали не без остроумия. с октября у каждого транспортного средства, выполняющего перевозки в интересах заказчика, должна быть товаро-транспортная накладная на груз. налоговая вправе проверить эти накладные, и, в случае выявления большей массы, чем позволяют паспортные данные авто, карать от 17 тысяч за каждую (!). предвижу скепсис в духе "ну, одна фактическая а другая для налоговой" - нет, свести тонокилометраж для оплаты перевозчику, приход сырья, и прочие первичные данные, плюс еще имея встречную проверку заказчик-перевозчик.. практически нереально.
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11.11.2021 14:48 Відповісти
Хотелось бы верить. Дороги же вхлам поубивали.
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11.11.2021 15:08 Відповісти
Как можно убить то что сделано через жопу
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11.11.2021 23:42 Відповісти
"поки що" - чарівне словосполучення
приготувалися, тепер навіть новенький автомобіль з салону зупинять і знайдуть викиди СО2, бо бензан чи соляру на заправках ніхто не сертифікує.
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11.11.2021 13:09 Відповісти
Да и дороги ,гробящие шины и подвеску, тоже
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11.11.2021 23:43 Відповісти
Деньги, деньги, дрибиденьги платите 73%.
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11.11.2021 13:10 Відповісти
Все в стиле Зе-влады: Умру, но работать не буду, а т.к. нужны деньги - залезу в карман каждого.
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11.11.2021 13:11 Відповісти
В кабмине Азарову еще не нашли место?
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11.11.2021 13:22 Відповісти
о скiльки нових цяцьок!
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11.11.2021 13:22 Відповісти
Это что, каждый день проходить техосмотр, пройден он у тебя или нет? Каждый день доить будут? На техосмотр ещё один техосмотр?
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11.11.2021 13:42 Відповісти
БЕСПЛАТНО?
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11.11.2021 13:42 Відповісти
Бандиты с большой дороги принялись за свою забытую практику поборов.
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11.11.2021 13:42 Відповісти
Банда МВД вышла на свой промысел. Ублюдки - где весовой контроль!!! ЗЕ падаль - вы этого хотели? Вернуть времена бандита януковича? Получайте ублюдки, хавайте...
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11.11.2021 13:46 Відповісти
где то месяц назад написал на правительственную горячую линию вопрос,по поводу правильности применения ментами прибора TruCAM,пока ответа нет. видать не знают что ответить,а говнАков свалил и не дал ЦУ.
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11.11.2021 13:48 Відповісти
кстати! это новшество должно быть внесено в закон о полиции. а законодатель у нас пока ещё ВР. а раз этой хрени в законе нет,то можно смело посылать эту диагностику на х-й!
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11.11.2021 13:50 Відповісти
Треба спитати Абрахамію...Той такий простак що скаже про всі розцінки - скільки коштуватимуть світло,шини,вихлопи,руль,шум і інші причини зняти з водіі бабло...
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11.11.2021 13:56 Відповісти
мусорские мрази не желают глубину ям на дорогах промерить ?
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11.11.2021 13:58 Відповісти
Чому те що є нормою у всьому цивілізованому світі викликало таке виття?
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11.11.2021 14:13 Відповісти
З початку рівень життя як у всьому цивілізованому світі,а потім вимоги,бо інакше знов може майдан вийти.
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11.11.2021 14:32 Відповісти
Ничего подобного в цивилизованном мире не существует. Ты бы прежде чем топить за беззаконие, хотя бы поинтересовался как в техосмотр проходит в Европе. Новое авто проходит первый техосмотр через 3-5 лет, в зависимости от страны. В дальнейшем- каждые два года, платишь- 50 ЕВРО, заезжаешь своим ходом в цех, где проверяют необходимые параметры и все. НИКАКИХ ПРОВЕРОК НА ДОРОГАХ НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!
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11.11.2021 20:44 Відповісти
існує ще перевірка на вихлопні гази та герметичність пробки горловини, але це за океаном (отримуєте лист та мусите пройти).
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12.11.2021 10:52 Відповісти
Спробуйте проїхати "з димком" по маленькому містечку, наприклад, в Німеччині!!! Одразу б зрозуміли на рахунок "ничего подобного".
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15.11.2021 09:59 Відповісти
А ну, Юра Черненко, расскажи, что будет? Придумай быренько, чего-нибудь. В Германии, как и в любой европейской стране строго контролируют прохождение техосмотра, поэтому все европейские авто выезжают на дороги практически исправными. Но, если какой-нибудь евробляхер из Украины или Молдовы, будет проезжать"по маленькому немецкому городку с дымящей трубой", и полиция не поленится обратить на него внимание, максимум, что будет-авто сопроводят на стационарную станцию и если нормы нарушены-вкатают штраф. Никаких "передвижных столиков" для проверки дымности в кустах там нет, они в Германии, нафик никому не нужны.
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15.11.2021 11:14 Відповісти
Ещё им план по штрафам и взяткам спустят,и начнется веселье.
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11.11.2021 14:16 Відповісти
Это только начало.
Скоро введут техосмотры для всех!
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11.11.2021 14:28 Відповісти
Так. І бажано під Євро-5.
Їздити мають тільки депутати і велокортеж Вовіка.
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11.11.2021 14:32 Відповісти
Но есть и жирный "+".
Меньше денег достанется врагу за нефтепродукты.
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11.11.2021 14:35 Відповісти
Нічого. Зате депутутам ніхто не заважатиме на дорогах.
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11.11.2021 14:38 Відповісти
Точно я зрозумів одне: Цей нарід зжере що завгодно.
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11.11.2021 15:47 Відповісти
Ура гаї повернулось. А НАВІЩО ТВАРІ ВИ КОЖНІ ДВА РОКИ НА ТЕХОГЛЯД ЖЕНЕТЕ ЛЮДЕЙ? Щоб потім кожного дня ці вонючі гаїшнікі знову людей мучили?
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11.11.2021 16:07 Відповісти
В Украине давно нет обязательного техосмотра легковых автомобилей.
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11.11.2021 16:58 Відповісти
Если у Вас грузовой "каблучек" или бусик (до 3,5 т), то ТО обязательное было и есть. Транспорт хоть и частный, но коммерческий.
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11.11.2021 17:56 Відповісти
И при остановке по любому поводу просят протокол техосмотра
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11.11.2021 17:58 Відповісти
у нас на работе вито. ТО никто не требовал.
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11.11.2021 18:02 Відповісти
Значит мой трафик L2H2 сильно бросается в глаза)) при каждой остановке права, техпаспорт, ТО и страховку... ТО=1300 на 2 года, страховка 1300 на год. Из штрафов за 22 года - один пешеход ( не пропустил, даже запись в талоне есть , напамять)) и два ремня
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11.11.2021 22:49 Відповісти
у вас дурінь - це на кацапії ?
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12.11.2021 10:54 Відповісти
І саме головне, порушуються правило безпричинної зупинки авто. Зупинили, а причину завжди знайдуть. Тільки ось головне, саме зупиняти будуть нищебродів. Бо ті, хто порушує усі норма, у всіх гайців в червоній строчці зеленим хламастером записані, як недоторкані.
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12.11.2021 09:44 Відповісти
Сразу вернете всем водилам стоимость транспортного збора заложеную в цену бензина.И цену бензина сразу пересматривайте.
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11.11.2021 17:02 Відповісти
Не понятно! А на основани чего этии педвижные автобусы булут производить все эти операции? Тем более, если каждые два года проходят официальный техосмотр. Это уже было в 90-х,!когда в кустах стоял столик, за которым "проверяльщики" устраивали проверки на "дымность" и светопропускание стекол.
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11.11.2021 20:36 Відповісти
Було б добре, якби не було б так прикро.
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12.11.2021 09:40 Відповісти
Будуть доїти тих, хто ще щось робить, щоб вижити...
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12.11.2021 10:00 Відповісти
Це мають робити сертифіковані фахівці, але з приватних компаній.

А поліція має злочинців ловити.

Все через дупу в Україні.
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12.11.2021 10:57 Відповісти
Поддержу пожалуй, все таки лишняя копейка в бюджет.
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12.11.2021 11:24 Відповісти
Новое бабло в закрома беспредела...
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12.11.2021 12:35 Відповісти
Бггг, это всем кто перешивал мозги и выпиливал катализаторы из пригнанных замер выбросов передаёт большой привет.
С одной стороны, конечно, неплохо... Но выльется в повышение цен на продукты и проезд.
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15.11.2021 00:55 Відповісти
Повертається стара можливість для корупції.
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17.11.2021 06:18 Відповісти
 
 