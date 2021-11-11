СБУ передала Міноборони вилучену контррозвідкою зброю на 1 млрд грн загальною вагою понад 500 т. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безпеки України передала велику партію озброєння Міністерству оборони України. Мова йде про арсенал загальною вартістю близько 1 млрд грн, який контррозвідка СБУ вилучила у ході спецоперацій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Вказане озброєння було визнано речовими доказами у провадженнях СБУ і перебувало під арештом. Зважаючи на обстановку в державі, слідчі спецслужби підготували відповідне клопотання: Міністерство оборони погодилося прийняти це військове майно на баланс, а суд та уряд санкціонували передачу. Це перший подібний випадок в історії України.
Зокрема, СБУ в ході обшуків вилучено та передано Міністерству оборони України озброєння загальною вагою понад 500 тонн:
- зброю (гранатомети);
- боєприпаси (міни та постріли до гранатометів);
- вибухові речовини (тротил);
- 36 ракет 5В27Д (входять до складу ЗРК "Печора) та супутнє обладнання до них;
- складові до вогнепальної нарізної зброї;
- двигуни та комплектуючі до авіаційної техніки (вертольотів Мі-24, літаків типу "Су" та "МіГ");
- комплектуючі до бронетанкової техніки (БМП, БРДМ, БТР, танків), зенітно-ракетних комплексів та систем залпового вогню;
- фосфорні та соляні кислоти.
Так, російські державні компанії використовували територію України для транзиту товарів військового призначення і з невстановленою метою накопичували їх на території України, але не як військове майно, а як технічне майно загального вжитку. СБУ відкрила за цим фактом кримінальне провадження.
Також було встановлено, що документи про легальне ввезення та зберігання військової продукції були відсутні.
Використання вказаного військового майна значно посилить матеріально-технічне забезпечення та стан бойової готовності Збройних Сил України.
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И не повернул власныкам
Нам показали ровно то, что мы должны были увидеть. Ты веришь в то, что любой транзит оружия (если это конечно был транзит) в любые времена, обходится без непосредственного участия СБУ?
Понятно же что эта схема не сегодняшняя. Всегда все работало, а тут что-то пошло не так. Ну и ,типа, клиент не платит, тогда отдадим в ВСУ. Не заработаем так хоть пропиаримся.
Я ЭТО как-то пропустил, при Пете пятом как раз пять складов рвануло, а тут бог миловал пока.
Воевали ты это про то как из Дебальцево бросив все сваливали по-быстрому или про сто первое одностороннее прекращение огня?!!
И КУДА ж при Зеленском "только" ОТСТУПИЛИ?
Дивиться менше шоколадні канали ГЕТЬмана, бо мозок потече.
між іншим ні слова про те звідки взялося стільки військового майна і хто за "за нажите непосильною працею" має нести відповідальність. очевидно, сране СБУ відбілює свою задрипану продажність і нікчемність.
ЩО ОЗНАЧАЄ ТАКА ЦИТАТА
Так, российские государственные компании использовали территорию Украины для транзита товаров военного назначения и с неустановленной целью накапливали их на территории Украины, но не как военное имущество, а как техническое имущество общего потребления. СБУ открыла по этому факту уголовное производство. Источник:
Если давно, то предполагаю все это богатство ушло из украинских складов и через фирмы-прокладочки реализовалось за бугром, что зря у нас склады периодически взрывались?!
З часів Януковича при рашистському міністрі оборони ? А чому Таран не взяв це для ЗСУ? Ваня Баканов не втіддавав? Чекав часу для піару ?
Тут есть интересная статья по этому вооружению!
https://www.ukrmilitary.com/2021/11/ssu-125.html ссылка -- https://www.ukrmilitary.com/2021/11/ssu-125.html
Зауважимо, що це не перша подібна передача. У серпні 2019 року, СБУ, військова прокуратура, ДП «Укроборонсервіс» і Миколаївська митниця https://www.ukrmilitary.com/2019/08/s125-konfiskat.html передали військовим дивізіон ЗРК С-125 , арештований в Україні за статтею «контрабанда».
Водночас цілком можливо, що сьогодні знов йдеться про озброєння, що було вилучене у 2019 році, адже СБУ демонструє ті ж фото з озброєнням (зокрема ракети), які демонструвалися у 2019 році
Это пророчество такое, или просто в штате присутствует переводильщик деревянный?
У серпні 2019 року, СБУ, військова прокуратура, ДП «Укроборонсервіс» і Миколаївська митниця https://www.ukrmilitary.com/2019/08/s125-konfiskat.html передали військовим дивізіон ЗРК С-125 , арештований в Україні за статтею «контрабанда».
Пиарятся похоже по второму кругу
тобто СБУ або не компетентне, або не договорює, бо мало до цього стосунок