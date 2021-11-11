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Новини Фото Війна
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СБУ передала Міноборони вилучену контррозвідкою зброю на 1 млрд грн загальною вагою понад 500 т. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України передала велику партію озброєння Міністерству оборони України. Мова йде про арсенал загальною вартістю близько 1 млрд грн, який контррозвідка СБУ вилучила у ході спецоперацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Вказане озброєння було визнано речовими доказами у провадженнях СБУ і перебувало під арештом. Зважаючи на обстановку в державі, слідчі спецслужби підготували відповідне клопотання: Міністерство оборони погодилося прийняти це військове майно на баланс, а суд та уряд санкціонували передачу. Це перший подібний випадок в історії України.

Зокрема, СБУ в ході обшуків вилучено та передано Міністерству оборони України озброєння загальною вагою понад 500 тонн:

  • зброю (гранатомети);
  • боєприпаси (міни та постріли до гранатометів);
  • вибухові речовини (тротил);
  • 36 ракет 5В27Д (входять до складу ЗРК "Печора) та супутнє обладнання до них;
  • складові до вогнепальної нарізної зброї;
  • двигуни та комплектуючі до авіаційної техніки (вертольотів Мі-24, літаків типу "Су" та "МіГ");
  • комплектуючі до бронетанкової техніки (БМП, БРДМ, БТР, танків), зенітно-ракетних комплексів та систем залпового вогню;
  • фосфорні та соляні кислоти.

Так, російські державні компанії використовували територію України для транзиту товарів військового призначення і з невстановленою метою накопичували їх на території України, але не як військове майно, а як технічне майно загального вжитку. СБУ відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

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Також було встановлено, що документи про легальне ввезення та зберігання військової продукції були відсутні.

Використання вказаного військового майна значно посилить матеріально-технічне забезпечення та стан бойової готовності Збройних Сил України.

СБУ передала Міноборони вилучену контррозвідкою зброю на 1 млрд грн загальною вагою понад 500 т 01
СБУ передала Міноборони вилучену контррозвідкою зброю на 1 млрд грн загальною вагою понад 500 т 02
СБУ передала Міноборони вилучену контррозвідкою зброю на 1 млрд грн загальною вагою понад 500 т 03
СБУ передала Міноборони вилучену контррозвідкою зброю на 1 млрд грн загальною вагою понад 500 т 04
СБУ передала Міноборони вилучену контррозвідкою зброю на 1 млрд грн загальною вагою понад 500 т 05
СБУ передала Міноборони вилучену контррозвідкою зброю на 1 млрд грн загальною вагою понад 500 т 06
СБУ передала Міноборони вилучену контррозвідкою зброю на 1 млрд грн загальною вагою понад 500 т 07
СБУ передала Міноборони вилучену контррозвідкою зброю на 1 млрд грн загальною вагою понад 500 т 08
СБУ передала Міноборони вилучену контррозвідкою зброю на 1 млрд грн загальною вагою понад 500 т 09
Фото: сайт СБУ

контррозвідка (470) Міноборони (7364) зброя (7464) СБУ (12818)


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Топ коментарі
+27
Дай Бог це добро по кацапах добре відпрацює!
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11.11.2021 13:28
+22
Добре хоть не утилизировалы
И не повернул власныкам
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11.11.2021 13:33
+22
Скажи,сколько тебе за пост с словами президент-гнусавый клоун денег плотят ?
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11.11.2021 13:33
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Дай Бог це добро по кацапах добре відпрацює!
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11.11.2021 13:28 Відповісти
Благодаря Президенту Зкленскому впервые в Украине происходит много хороших вещей
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11.11.2021 13:28 Відповісти
Скажи,сколько тебе за пост с словами президент-гнусавый клоун денег плотят ?
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11.11.2021 13:33 Відповісти
плОтят , черт неграмотный. Твоего осла бесплатно уже все ненавидят.
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11.11.2021 13:47 Відповісти
правильніше, плотют. відчуваються зейлові виборці))))))
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11.11.2021 14:02 Відповісти
Агов, хлопці ! І російською і украінською похідне слово "плАтити" - "плАтить". Отже і "платив" і "платил".
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11.11.2021 19:49 Відповісти
Интересно сколько тебе упырь?
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11.11.2021 13:59 Відповісти
Я за дармо працюю.
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11.11.2021 14:18 Відповісти
ну и депил! Працюй дальше!!!
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11.11.2021 15:06 Відповісти
Фу-у-у-у-у.....
Смердить !
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11.11.2021 13:34 Відповісти
И даже солнце сегодня взошло, благодаря ....
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11.11.2021 13:37 Відповісти
хорошо трольнул. зачёт
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11.11.2021 13:59 Відповісти
)))))))))). Петрович, ви також жартівник, як і ваш зейло
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11.11.2021 14:00 Відповісти
Да ,Зеленский молодчина .
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11.11.2021 15:39 Відповісти
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11.11.2021 16:26 Відповісти
Добре хоть не утилизировалы
И не повернул власныкам
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11.11.2021 13:33 Відповісти
Уверен?
Нам показали ровно то, что мы должны были увидеть. Ты веришь в то, что любой транзит оружия (если это конечно был транзит) в любые времена, обходится без непосредственного участия СБУ?
Понятно же что эта схема не сегодняшняя. Всегда все работало, а тут что-то пошло не так. Ну и ,типа, клиент не платит, тогда отдадим в ВСУ. Не заработаем так хоть пропиаримся.
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11.11.2021 15:02 Відповісти
Так було ж вже рік чи два назад, що СБУ виявило на складах морського порту в Одесі (далеко на задвірках) величезну партію зброі і патронів , яку керівник порту приховував ще з часів розпаду СССР і шукав лиш клієнтів і можливості продати це "добро". Тоді теж зброя була передана ВСУ.
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11.11.2021 19:53 Відповісти
На тобі, Боже, що мені негоже.
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11.11.2021 13:36 Відповісти
Наверняка какой то неликвид или просроченные боеприпасы!! иначе бы зеленский наверняка наварился бы!!
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11.11.2021 13:41 Відповісти
Посмотрим, смогут зеленые удержать, чтобы не взорвали опять арсенал.
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11.11.2021 13:42 Відповісти
То сивый был спец по подрывам. Уж умел!
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11.11.2021 13:48 Відповісти
Зеленое чмо уже седое ?
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11.11.2021 14:20 Відповісти
Что "зеленые" УЖЕ что-то взрывали?
Я ЭТО как-то пропустил, при Пете пятом как раз пять складов рвануло, а тут бог миловал пока.
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11.11.2021 14:42 Відповісти
При Пете воевали, а при гнусавом московитском выкидыше только отступают.
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11.11.2021 17:28 Відповісти
Ха три раза.
Воевали ты это про то как из Дебальцево бросив все сваливали по-быстрому или про сто первое одностороннее прекращение огня?!!

И КУДА ж при Зеленском "только" ОТСТУПИЛИ?
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11.11.2021 17:32 Відповісти
Ты до сегодня в коме было? Или защитникам девичьей чести Моники в первую очередь мозг удаляют?
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11.11.2021 17:34 Відповісти
Я понимаю конкретного ответа не будет, а когда нет ответа переходим на личность.
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11.11.2021 17:38 Відповісти
Я не вступаю в дискуссии с подолякинскими методичками.
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11.11.2021 17:42 Відповісти
Ну и хорошо, не напрягайся, лучше рошенкой закинься.
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11.11.2021 17:48 Відповісти
Дебильнее зеленых пропагандонов только руснявые
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11.11.2021 18:01 Відповісти
"Умный" иди уже с богом, ты ж ни с кем кроме секты свидетелей шоколадного чуда не общаешься.
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11.11.2021 18:05 Відповісти
Так какой смысл общаться с пропагандонами гнусавой московитской крысы? Если только посмеяться с вашего дебилизма.
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11.11.2021 18:08 Відповісти
тебе выше написали, Петя воевал, поэтому путин боялся складов с оружием. А Зе не воюет, он заглядывает х*йлу в глаза, стоя на коленях. Он не будт пользоваться этими боеприпасами.
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12.11.2021 19:42 Відповісти
"Не воює"... "На колінах стоїть"...

Дивиться менше шоколадні канали ГЕТЬмана, бо мозок потече.
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13.11.2021 03:37 Відповісти
Скільки відвоювали метрів землі при найвеличнішому?
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13.11.2021 13:13 Відповісти
При пэдре каждый день передавали по миллиону тонн. Зрада!
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11.11.2021 13:48 Відповісти
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11.11.2021 16:23 Відповісти
Лучше скажите мне, где сейчас Чаус? Не слышно уже пару месяцев за него. Может его раки уже доедают?
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11.11.2021 13:57 Відповісти
"ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ УКРАИНЫ " - ******* ПОДОЛЯКОМ
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11.11.2021 14:02 Відповісти
Є пророчі очікування політтехнологів про переїзд шоуцирку з РНБО до іншої держустанови -дай боже щоб не в СБУ
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11.11.2021 14:04 Відповісти
А раньше куда девали. На перепродажу?
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11.11.2021 14:08 Відповісти
жалко мабуть віддавати накрадене....... , на таку суму вкрасти могло лише СБУ або під кришею СБУ.
між іншим ні слова про те звідки взялося стільки військового майна і хто за "за нажите непосильною працею" має нести відповідальність. очевидно, сране СБУ відбілює свою задрипану продажність і нікчемність.
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11.11.2021 14:09 Відповісти
а де словова АГРЕСОР, ВІЙНА?

ЩО ОЗНАЧАЄ ТАКА ЦИТАТА
Так, российские государственные компании использовали территорию Украины для транзита товаров военного назначения и с неустановленной целью накапливали их на территории Украины, но не как военное имущество, а как техническое имущество общего потребления. СБУ открыла по этому факту уголовное производство. Источник:
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11.11.2021 14:12 Відповісти
Контррозвідка у кого захопила! у контробандистів?
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11.11.2021 14:15 Відповісти
НЕИЗВЕСНО сколько времени эти "вещдоки" лежали на складах.
Если давно, то предполагаю все это богатство ушло из украинских складов и через фирмы-прокладочки реализовалось за бугром, что зря у нас склады периодически взрывались?!
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11.11.2021 14:45 Відповісти
Интересно сколько это все добро пролежало на складах? видно что не которые ящики уже старые и прогнившие. Наверно лет 20 пролежало на складах.) ракеты к ЗРК "Печора" проверить нужно и восстановить если не исправные есть.
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11.11.2021 14:20 Відповісти
Так, російські державні компанії використовували територію України для транзиту товарів військового призначення і з невстановленою метою накопичували їх на території України, але не як військове майно, а як технічне майно загального вжитку. СБУ відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

З часів Януковича при рашистському міністрі оборони ? А чому Таран не взяв це для ЗСУ? Ваня Баканов не втіддавав? Чекав часу для піару ?
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11.11.2021 14:24 Відповісти
не комне вопросы, пусть депутаты спрашивают с Тарана и Полторока, почему это вооружение не передали ВСУ еще раньше 2 года назад, 4 года назад!.) Смахивает все это на пиар.

Тут есть интересная статья по этому вооружению!

https://www.ukrmilitary.com/2021/11/ssu-125.html ссылка -- https://www.ukrmilitary.com/2021/11/ssu-125.html

Зауважимо, що це не перша подібна передача. У серпні 2019 року, СБУ, військова прокуратура, ДП «Укроборонсервіс» і Миколаївська митниця https://www.ukrmilitary.com/2019/08/s125-konfiskat.html передали військовим дивізіон ЗРК С-125 , арештований в Україні за статтею «контрабанда».

Водночас цілком можливо, що сьогодні знов йдеться про озброєння, що було вилучене у 2019 році, адже СБУ демонструє ті ж фото з озброєнням (зокрема ракети), які демонструвалися у 2019 році
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12.11.2021 00:12 Відповісти
Тоді повідомлялось, що посадовці РФ планували поставити озброєння до Еритреї, щодо якої Радою безпеки ООН було введено ембарго. У 2007-2010 років службові особи ВАТ «Рособоронекспорт» (РФ), за попередньою змовою з іншими особами, вчинили незаконне переміщення через митний кордон України зенітного ракетного комплексу С-125 «Печора» та 36 зенітних ракет 5В27Д.

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12.11.2021 00:14 Відповісти
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12.11.2021 00:15 Відповісти
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12.11.2021 00:15 Відповісти
Міністерство оборони погодилося прийняти це військове майно на баланс, кто бы сомневался, по второму кругу продадут, или по старой привычке беспилотник или неосторожное обращение со спичками.
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11.11.2021 14:38 Відповісти
Это очень хорошо. Нашли, правда, день для передачи...
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11.11.2021 14:38 Відповісти
Использование указанного военного имущества значительно усугубит материально-техническое обеспечение и состояние боевой готовности Вооруженных Сил Украины. Источник:

Это пророчество такое, или просто в штате присутствует переводильщик деревянный?
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11.11.2021 14:57 Відповісти
Толмач тока валкамц с мардовскава на староболгарский.
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11.11.2021 19:59 Відповісти
Здається, що більша частина з цього була вилучена в Миколаєві у п/п "Октябрьскій"
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11.11.2021 15:34 Відповісти
цілком можливо, що сьогодні знов йдеться про озброєння, що було вилучене у 2019 році, адже СБУ демонструє ті ж фото з озброєнням (зокрема ракети), які демонструвалися у 2019 році.

У серпні 2019 року, СБУ, військова прокуратура, ДП «Укроборонсервіс» і Миколаївська митниця https://www.ukrmilitary.com/2019/08/s125-konfiskat.html передали військовим дивізіон ЗРК С-125 , арештований в Україні за статтею «контрабанда».
Пиарятся похоже по второму кругу
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12.11.2021 00:22 Відповісти
усугубит вы там на куреные?
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11.11.2021 15:35 Відповісти
В укринском варианте статьи написано "значно посилить", а в русском "значительно усугубит". )))
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12.11.2021 01:51 Відповісти
Так, російські державні компанії використовували територію України для транзиту товарів військового призначення і з невстановленою метою накопичували їх на території

тобто СБУ або не компетентне, або не договорює, бо мало до цього стосунок
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11.11.2021 16:01 Відповісти
Странно что Порошенкл это не отдал в армию... Наверное сейчас карлика бы загнобили...
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11.11.2021 16:06 Відповісти
Просто забрали вернули то, что в шахтах откопали шахтёры доблестных ополчений
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11.11.2021 16:19 Відповісти
вот так то ничего себе(( тут по сусекам поскребти так ещё найти можно если новинского склады пошерстить да попов рассейских тоже подвалы проверить и других опэсэжопников тоже пройтись по их схронам....
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11.11.2021 16:41 Відповісти
як це взагалі могло бути конфісковане сбушниками....хто тирив навіть шоломи льотчиків?
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11.11.2021 16:52 Відповісти
Схоже, це все те, що раніше було поцуплено з військових складів, які потім взлетіли у повітря.
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11.11.2021 17:56 Відповісти
Оце хороша новина! Комусь нормально так попортили "партнерство"
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12.11.2021 09:44 Відповісти
хорошо, правильно. а кислоты - чтоб врагов растворять и выливать унитаз.
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13.11.2021 11:41 Відповісти
 
 