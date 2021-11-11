СБУ передала Міноборони вилучену контррозвідкою зброю на 1 млрд грн загальною вагою понад 500 т. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України передала велику партію озброєння Міністерству оборони України. Мова йде про арсенал загальною вартістю близько 1 млрд грн, який контррозвідка СБУ вилучила у ході спецоперацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Вказане озброєння було визнано речовими доказами у провадженнях СБУ і перебувало під арештом. Зважаючи на обстановку в державі, слідчі спецслужби підготували відповідне клопотання: Міністерство оборони погодилося прийняти це військове майно на баланс, а суд та уряд санкціонували передачу. Це перший подібний випадок в історії України.

Зокрема, СБУ в ході обшуків вилучено та передано Міністерству оборони України озброєння загальною вагою понад 500 тонн:

зброю (гранатомети);

боєприпаси (міни та постріли до гранатометів);

вибухові речовини (тротил);

36 ракет 5В27Д (входять до складу ЗРК "Печора) та супутнє обладнання до них;

складові до вогнепальної нарізної зброї;

двигуни та комплектуючі до авіаційної техніки (вертольотів Мі-24, літаків типу "Су" та "МіГ");

комплектуючі до бронетанкової техніки (БМП, БРДМ, БТР, танків), зенітно-ракетних комплексів та систем залпового вогню;

фосфорні та соляні кислоти.

Так, російські державні компанії використовували територію України для транзиту товарів військового призначення і з невстановленою метою накопичували їх на території України, але не як військове майно, а як технічне майно загального вжитку. СБУ відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

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Також було встановлено, що документи про легальне ввезення та зберігання військової продукції були відсутні.

Використання вказаного військового майна значно посилить матеріально-технічне забезпечення та стан бойової готовності Збройних Сил України.



















Фото: сайт СБУ