"Міграційна криза може перерости у військове протистояння": Ситуація на білорусько-польскому кордоні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Країни, що межують з Білоруссю занепокоєні тим, що міграційна криза може перерости у військове протистояння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністерство оборони Польщі публікує відео, в якому зазначає, що мігранти суворо контролюються білоруськими службами.

Водночас Держприкордонкомітет Білорусі повідомляє, що станом на ранок 11 листопада на лінії кордону біля польських загороджень знаходяться понад 2 тис. біженців.

Також Держприкордонкомітет Білорусі повідомив, що на кордоні виявили біженців, яких нібито "побили польскі силовики".









Білоруське держагентство "БЕЛТА" також публікує світлини з кордону.





















Агентство Reuters повідомляє, що країни, що межують з Білоруссю, висловили занепокоєння тим, що криза через зростання кількості мігрантів, які намагаються прорватися через кордони Європейського Союзу, може перерости у військове протистояння.







