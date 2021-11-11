На Рівненщині підпалили автомобіль нардепа "Слуги народу" Аліксійчука, - поліція. ФОТОрепортаж

З місця події вилучили пластикову ємність із залишками запальної суміші.

На Рівненщині сьогодні вночі підпалили автомобіль, який належить рівнянину, народному депутату фракції "Слуга народу" Олександру Аліксійчуку. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Рівненській області, інцидент стався у місті Дубно близько другої години ночі, передає Цензор.НЕТ.

Автомобіль Skoda Karoq був припаркований на території приватного господарства.

"Наразі встановлено, що невідома особа проникла на подвір’я та кинула під іномарку запальну суміш. 46-річний дубенчанин, який користувався автівкою, самотужки загасив полум’я", - йдеться у повідомленні.

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З місця події криміналісти вилучили пластикову ємність із залишками паливно-мастильних матеріалів.





Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

За словами керівника відділу комунікації ГУ НП в області Марії Юстицької, наразі ще не з’ясовано, як довго автомобіль перебував у користуванні жителя міста Дубно, та які мотиви скоєння злочину.

У поліції підтвердили, що автівка належить народному депутату Олександру Аліксійчуку.