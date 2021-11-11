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На Рівненщині підпалили автомобіль нардепа "Слуги народу" Аліксійчука, - поліція. ФОТОрепортаж

З місця події вилучили пластикову ємність із залишками запальної суміші.

На Рівненщині сьогодні вночі підпалили автомобіль, який належить рівнянину, народному депутату фракції "Слуга народу" Олександру Аліксійчуку. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Рівненській області, інцидент стався у місті Дубно близько другої години ночі, передає Цензор.НЕТ.

Автомобіль Skoda Karoq був припаркований на території приватного господарства.

"Наразі встановлено, що невідома особа проникла на подвір’я та кинула під іномарку запальну суміш. 46-річний дубенчанин, який користувався автівкою, самотужки загасив полум’я", - йдеться у повідомленні.

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З місця події криміналісти вилучили пластикову ємність із залишками паливно-мастильних матеріалів.

На Рівненщині підпалили автомобіль нардепа Слуги народу Аліксійчука, - поліція 01
На Рівненщині підпалили автомобіль нардепа Слуги народу Аліксійчука, - поліція 02

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

За словами керівника відділу комунікації ГУ НП в області Марії Юстицької, наразі ще не з’ясовано, як довго автомобіль перебував у користуванні жителя міста Дубно, та які мотиви скоєння злочину.

У поліції підтвердили, що автівка належить народному депутату Олександру Аліксійчуку.

Автор: 

авто (6166) підпал (673) Нацполіція (15168) Слуга народу (2812) Аліксійчук Олександр (3) Рівненська область (1175)


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Топ коментарі
+13
Нічого,пару конвертів з жОПи і нову купить. дЄрЬмак не дасть пропасти "бідоласі")
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11.11.2021 14:02
+10
И это только начало! Скоро будут гореть не только дома и машины слуг, но и сами слуги за ту жизнь которую они устроили пэрэсичным
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11.11.2021 14:03
+8
Нормальний депутат піджидок? Тобто холуй Бєні, ЗЕ і Арахамії. Який тупо голосує в режимі "скаженного прінтера" впроваджуючи закони які грабують українців, випихують наших дітей в еміграцію і поступово здають країну *****? Такого не буває! Українець-патріот таким падлом не може бути за визначенням. Кожний "слуга" це холуй і зрадник всього українського народу - ворог кожної чесної людини. І те що він говорить не має взагалі ніякого значення. Головне за що він голосує і які це має наслідки.
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11.11.2021 14:21
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Бог дал, Бог взял...
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11.11.2021 13:58 Відповісти
Вбивство мажором людини в Харкові - 8 років

Спалив машину - 10 років

Щось не так у нас коїться
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11.11.2021 14:47 Відповісти
Зеленые развели в стране беспредел и им бумерангом возвращается. Пока что мало.
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11.11.2021 15:12 Відповісти
видать наклейку "Выбираю ЗЕ" забыл снять
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11.11.2021 15:40 Відповісти
Ні. Не повернуться. Обростуть кумами, сватами, прилаштують родичів на "хлібні місця". Але працювати не будуть ніколи. Це як інфантильні діти які простягли рученьку, попросили і отримали копійочку без праці. Частина з них просре "набодяжене" і займеться криміналом а решта буде отримувати якийсь пасивний дохід. Наприклад як Ківа - від оренди жомової ями...
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11.11.2021 14:13 Відповісти
Нічого,пару конвертів з жОПи і нову купить. дЄрЬмак не дасть пропасти "бідоласі")
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11.11.2021 14:02 Відповісти
И это только начало! Скоро будут гореть не только дома и машины слуг, но и сами слуги за ту жизнь которую они устроили пэрэсичным
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11.11.2021 14:03 Відповісти
слугам урода скоро морди почнуть бити, коли електрику почнуть вимикати.
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11.11.2021 14:09 Відповісти
Народ! Оцей Аліксійчук - нормальний нардеп. Він по-перше, не схожий на всіх інших слуг уродів; по-друге - український патріот. Бачив його не раз на рижимразівському аналі, на мураєвському. Писти ворогам України дає на раз.
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11.11.2021 14:12 Відповісти
Нормальний депутат піджидок? Тобто холуй Бєні, ЗЕ і Арахамії. Який тупо голосує в режимі "скаженного прінтера" впроваджуючи закони які грабують українців, випихують наших дітей в еміграцію і поступово здають країну *****? Такого не буває! Українець-патріот таким падлом не може бути за визначенням. Кожний "слуга" це холуй і зрадник всього українського народу - ворог кожної чесної людини. І те що він говорить не має взагалі ніякого значення. Головне за що він голосує і які це має наслідки.
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11.11.2021 14:21 Відповісти
упоротий сволотний тягнисрак, я просто тобі також запропоную поспостерігати за ним.
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11.11.2021 15:29 Відповісти
Я спостерігаю. Більш того, це моя основна професія. Людина яка їсть гівно це хто? Навіть якщо він веган то все одно гівноїд...
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11.11.2021 19:10 Відповісти
так нe ясно спалили самe знаючi що то машина нардeпа чи спалили як власнiсть мeшканця у дворi якого вона стояла
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11.11.2021 14:27 Відповісти
Патриот в зе-стаде ? Это как проститутка - девственница. .
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11.11.2021 15:11 Відповісти
як не дивно.
Як то кажуть: нема правил без виключень. Похибочні 3% виключень навіть в Зе-уродному стаді існують.
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11.11.2021 15:27 Відповісти
Если он порядочный человек, что он тогда в сборище лжецов, воров и проходимцев делает? Стажируется, или от кормушки оторваться боится?
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11.11.2021 16:02 Відповісти
Цікавий флеш-моб
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11.11.2021 14:24 Відповісти
Проверьте, на бутылке должны остаться его отпечатки.
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11.11.2021 14:34 Відповісти
Вас же предупреждали
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11.11.2021 15:08 Відповісти
та "слуга" не обеднеет. тут другое интересно: как при всем творящемся бардаке "нарiд" готов голосовать за "зе!" или упырей из "опзж" ? - этот феномен надо исследовать.
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11.11.2021 15:17 Відповісти
Гори, гори ясно.
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11.11.2021 15:24 Відповісти
безмежна любов вона така....
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11.11.2021 15:47 Відповісти
Ми не їздитимемо з вашим техоглядом, але й ваші лексуси погорять. Головне- наліпки ;ЗЕ+1; не знімайте.
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11.11.2021 15:49 Відповісти
Шо, почалось? Та це сам автомобіль від злості задисівся. Нікого ж не вбили, так Володя? Як там Чаус? Як там справа по "вагнерівцях"? А що там з "нападом" на Кефіра?
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11.11.2021 16:38 Відповісти
это огненная любовь а "слугам".... и это только начало.
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11.11.2021 16:48 Відповісти
А чого не чуты писню лысого =горила машына палала=?
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11.11.2021 17:51 Відповісти
Скоро по всей стране так будет... Месть 73% обманутых лохов жестока и беспощадна....
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13.11.2021 08:36 Відповісти
 
 