"Харківські угоди - зрада України" та "Де воював?": активісти пікетували ОП з вимогою звільнення заступника секретаря СНБО Демченка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 листопада, активісти пікетували Офіс Президента з вимогою звільнення з посади першого заступника Секретаря РНБО Руслана Демченка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 11 листопада, під Офісом Президента пройшла акція "Агентуру Кремля - геть з влади!". Організаторами заходу виступили: ГО "Національний спротив", Українська альтернатива, Українська національна самооборона, ГО "Сварожич", ГО "Всеукраїнський рух ветеранів та волонтерів АТО" та ін.

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Пікетувальники прийшли з державними, червоно-чорними прапорами та прапорами своїх організацій. Протестувальники також розгорнули банер з написом: "Харківські угоди - зрада України. Демченка за ґрати". Крім того, вони тримали плакати з написами: "Де воював?", "Закони 16 січня не заважають кар'єрі?" та ін. Мітингарі озвучили свої вимоги у мікрофон та передали своє звернення в Офіс Президента.

"Сім років, як Російська Федерація розпочала війну проти України. За ці роки загинули тисячі українців. Мільйони були вимушені тікати від жахіть війни. Ми захищали Україну ціною свого здоров’я та життів. У той же час російська агентура продовжує працювати на найвищому рівні. Ті хто створювали Харківські угоди, через які Росія залишилась в Криму і створила плацдарм для наступу на Україну, не тільки не сидять, але й просуваються кар’єрною драбиною, поки ми гинемо в боротьбі за нашу Батьківщину. Ми вимагаємо:

- порушити кримінальну справу проти всіх хто готував Харківські угоди, та потім підтримав їх у сесійній залі Верховної Ради України;

- звільнити з посади першого заступника Секретаря РНБО Руслана Демченка;

- порушити проти Руслана Демченка кримінальну справу за фактом державної зради;

- з’ясувати яким чином і за які заслуги Руслан Демченко отримав статус "учасника бойових дій", - заявили організатори акції.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Раніше журналісти "Схем" з'ясували, що заступник секретаря РНБО Демченко лобіював "харківські угоди". Раніше у МЗС заявляли, що Демченко "не був причетний до підготовки" угод, а секретар РНБО Данілов стверджував, що якщо він "брав участь, то теж має нести відповідальність". Коментувати ці факти Демченко поки відмовлється. У 2021-му році РНБО доручила СБУ проаналізувати обставини підготовки і ратифікації Харківських угод. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова,це рішення Верховної Ради згодом стало однією з причин російської окупації Криму та вплинуло на початок бойових дій на Донбасі у 2014 році. У СБУ повідомили, що розпочали досудове розслідування "за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки". Кримінальне провадження відкрили "щодо службових осіб органів державної влади". За попередніми даними СБУ, підписання угод призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб РФ, які згодом були причетні до окупації Криму.

Згодом стало відомо, що Руслан Демченко отримав статус учасника бойових дій.