УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5114 відвідувачів онлайн
Новини Фото
7 487 23

"Харківські угоди - зрада України" та "Де воював?": активісти пікетували ОП з вимогою звільнення заступника секретаря СНБО Демченка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 листопада, активісти пікетували Офіс Президента з вимогою звільнення з посади першого заступника Секретаря РНБО Руслана Демченка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 11 листопада, під Офісом Президента пройшла акція "Агентуру Кремля - геть з влади!". Організаторами заходу виступили: ГО "Національний спротив", Українська альтернатива, Українська національна самооборона, ГО "Сварожич", ГО "Всеукраїнський рух ветеранів та волонтерів АТО" та ін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Демченко має бути позбавлений статусу УБД: Єрмак не має права ганьбити звання захисника України роздачею документів прикриття російській агентурі, - Бутусов

Пікетувальники прийшли з державними, червоно-чорними прапорами та прапорами своїх організацій. Протестувальники також розгорнули банер з написом: "Харківські угоди - зрада України. Демченка за ґрати". Крім того, вони тримали плакати з написами: "Де воював?", "Закони 16 січня не заважають кар'єрі?" та ін. Мітингарі озвучили свої вимоги у мікрофон та передали своє звернення в Офіс Президента.

"Сім років, як Російська Федерація розпочала війну проти України. За ці роки загинули тисячі українців. Мільйони були вимушені тікати від жахіть війни. Ми захищали Україну ціною свого здоров’я та життів. У той же час російська агентура продовжує працювати на найвищому рівні. Ті хто створювали Харківські угоди, через які Росія залишилась в Криму і створила плацдарм для наступу на Україну, не тільки не сидять, але й просуваються кар’єрною драбиною, поки ми гинемо в боротьбі за нашу Батьківщину. Ми вимагаємо:

- порушити кримінальну справу проти всіх хто готував Харківські угоди, та потім підтримав їх у сесійній залі Верховної Ради України;

- звільнити з посади першого заступника Секретаря РНБО Руслана Демченка;

- порушити проти Руслана Демченка кримінальну справу за фактом державної зради;

- з’ясувати яким чином і за які заслуги Руслан Демченко отримав статус "учасника бойових дій", - заявили організатори акції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОП засекретив результати люстраційної перевірки заступника секретаря РНБО Демченка: він також зник з люстраційного списку Мін'юсту

Харківські угоди - зрада України та Де воював?: активісти пікетували ОП з вимогою звільнення заступника секретаря СНБО Демченка 01
Харківські угоди - зрада України та Де воював?: активісти пікетували ОП з вимогою звільнення заступника секретаря СНБО Демченка 02
Харківські угоди - зрада України та Де воював?: активісти пікетували ОП з вимогою звільнення заступника секретаря СНБО Демченка 03
Харківські угоди - зрада України та Де воював?: активісти пікетували ОП з вимогою звільнення заступника секретаря СНБО Демченка 04
Харківські угоди - зрада України та Де воював?: активісти пікетували ОП з вимогою звільнення заступника секретаря СНБО Демченка 05
Харківські угоди - зрада України та Де воював?: активісти пікетували ОП з вимогою звільнення заступника секретаря СНБО Демченка 06
Харківські угоди - зрада України та Де воював?: активісти пікетували ОП з вимогою звільнення заступника секретаря СНБО Демченка 07
Харківські угоди - зрада України та Де воював?: активісти пікетували ОП з вимогою звільнення заступника секретаря СНБО Демченка 08
Харківські угоди - зрада України та Де воював?: активісти пікетували ОП з вимогою звільнення заступника секретаря СНБО Демченка 09
Харківські угоди - зрада України та Де воював?: активісти пікетували ОП з вимогою звільнення заступника секретаря СНБО Демченка 10
Харківські угоди - зрада України та Де воював?: активісти пікетували ОП з вимогою звільнення заступника секретаря СНБО Демченка 11
Харківські угоди - зрада України та Де воював?: активісти пікетували ОП з вимогою звільнення заступника секретаря СНБО Демченка 12
Харківські угоди - зрада України та Де воював?: активісти пікетували ОП з вимогою звільнення заступника секретаря СНБО Демченка 13
Харківські угоди - зрада України та Де воював?: активісти пікетували ОП з вимогою звільнення заступника секретаря СНБО Демченка 14
Харківські угоди - зрада України та Де воював?: активісти пікетували ОП з вимогою звільнення заступника секретаря СНБО Демченка 15
Харківські угоди - зрада України та Де воював?: активісти пікетували ОП з вимогою звільнення заступника секретаря СНБО Демченка 16
Харківські угоди - зрада України та Де воював?: активісти пікетували ОП з вимогою звільнення заступника секретаря СНБО Демченка 17
Харківські угоди - зрада України та Де воював?: активісти пікетували ОП з вимогою звільнення заступника секретаря СНБО Демченка 18
Харківські угоди - зрада України та Де воював?: активісти пікетували ОП з вимогою звільнення заступника секретаря СНБО Демченка 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Раніше журналісти "Схем" з'ясували, що заступник секретаря РНБО Демченко лобіював "харківські угоди". Раніше у МЗС заявляли, що Демченко "не був причетний до підготовки" угод, а секретар РНБО Данілов стверджував, що якщо він "брав участь, то теж має нести відповідальність". Коментувати ці факти Демченко поки відмовлється. У 2021-му році РНБО доручила СБУ проаналізувати обставини підготовки і ратифікації Харківських угод. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова,це рішення Верховної Ради згодом стало однією з причин російської окупації Криму та вплинуло на початок бойових дій на Донбасі у 2014 році. У СБУ повідомили, що розпочали досудове розслідування "за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки". Кримінальне провадження відкрили "щодо службових осіб органів державної влади". За попередніми даними СБУ, підписання угод призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб РФ, які згодом були причетні до окупації Криму.

Згодом стало відомо, що Руслан Демченко отримав статус учасника бойових дій.

Автор: 

акція (1454) мітинг (753) пікет (322) протест (2398) РНБО (2281) Демченко Руслан (43) Офіс Президента (2022)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
Молодці хлопці! Кожна антиукраїнська гнида повинна сидіти і не в офісі гідранта.
показати весь коментар
11.11.2021 15:18
+19
показати весь коментар
11.11.2021 15:33
+16
Где воевал? На колчаковских фронтах! Абырвалг!
показати весь коментар
11.11.2021 15:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Где воевал? На колчаковских фронтах! Абырвалг!
показати весь коментар
11.11.2021 15:15 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2021 15:48 Відповісти
Идя в ногу со временем "колчаковские фронты" лёгким движением руки превращаются в Интернет-битвы, где контуженных на всю голову даже поболее будет. А вообще конечно персонаж этого Демченко весьма странен и непонятно его место в системе обеспечения безопасности государства. Хотелось бы чётких ответов
показати весь коментар
11.11.2021 15:53 Відповісти
Причём он там обитается ещё со времён сывочолого гетьмана
показати весь коментар
11.11.2021 17:00 Відповісти
Первый заместитель Секретаря https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Совета национальной безопасности и обороны Украины (с 16 июня 2020 года)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] . - это "со времён сывочолого гетьмана"?
показати весь коментар
15.11.2021 01:48 Відповісти
Все під гріфом цілком таємно.
показати весь коментар
11.11.2021 15:17 Відповісти
Молодці хлопці! Кожна антиукраїнська гнида повинна сидіти і не в офісі гідранта.
показати весь коментар
11.11.2021 15:18 Відповісти
На жаль все навпаки- вся антиукраїнська фуйня стікає якраз в жОПУ.
показати весь коментар
11.11.2021 15:39 Відповісти
кажысь у нас проблема с снайперами...
чы то для продавцов воздуха для демченко?
показати весь коментар
11.11.2021 15:27 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2021 15:33 Відповісти
Д'ерьмаку до фени. А бубочку никто и не спрашивает.
показати весь коментар
11.11.2021 15:50 Відповісти
Не пойман- не вор.Активисты отбеливают Януковича и его ОПГ,пытаясь свалить вину на дворников.
показати весь коментар
11.11.2021 15:50 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2021 15:58 Відповісти
Зеля только гуано всякое собирае вокруг себя. Его надо гнать!
показати весь коментар
11.11.2021 16:00 Відповісти
А за татарова і єрмака вже забули, чи вони нормальні?
показати весь коментар
11.11.2021 16:36 Відповісти
"Харківські угоди - зрада України" та "Де воював?": активісти пікетували ОП з вимогою звільнення заступника секретаря СНБО Демченка. Джерело:

Воював на стороні Кремля проти України, що не зрозуміло
показати весь коментар
11.11.2021 18:43 Відповісти
Бедный Янык, всех собак на него повесили, он конечно был тупоголовым вором и трусом, но посравнению с ним сколько преступлений совершили следущие последователи на президентском посту, то Витя просто пушистый невинный зайчик из детского сада.........
показати весь коментар
12.11.2021 13:30 Відповісти
это у тебя пушистый енакиевский ублюдок, сбежавший из страны и написавший письмо ***** чтобы тот ввёл войска в Украину?

занимайся лучше тем что у тебя хорошо получается - бери narotik, женя
показати весь коментар
15.11.2021 01:45 Відповісти
Кто вообще устраивает эти протесты-фальшивки? Неужели Зеленский?
показати весь коментар
13.11.2021 10:58 Відповісти
 
 