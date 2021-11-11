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У Полтаві антивакцинатори намагалися "штурмувати" COVID-лікарню через підозру у завищенні показників госпіталізації: ОДА показала переповнений морг та пацієнтів на ШВЛ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Полтавські медики показали пакети з померлими від COVID-19 і хворих під апаратами ШВЛ, які не були вакциновані від коронавірусу.

Під час учорашньої пресконференції у Департаменті охорони здоров’я Полтавської ОДА "Полтавщина" звернулася з проханням надати обмежений доступ окремим журналістам до моргу, де зберігаються тіла померлих внаслідок захворювання на коронавірус, та інфекційної лікарні або самостійно опублікувати відео або фотографії. Підставою для такого звернення стали події, які відбувалися у Полтаві 9 листопада. Тоді частина ативакцинаторів намагалися "штурмувати" 5-ту міську лікарню, бо підозрювали завищення показників щодо госпіталізації, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні у Полтавській ОДА відреагували на прохання журналістів. Пресслужба надала світлини із секційного відділення обласного патологоанатомічного бюро.

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У чорних пакетах — тіла померлих внаслідок ускладнень від COVID-19. В облдержадміністрації зазначили, що усі вони були невакциновані.

Також були надані відео з реанімації обласної інфекційної лікарні. Зокрема — з палати, де люди отримують кисневу підтримку з концентраторів або підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Медики зазначають, що подібну ситуацію останнім часом вони споглядають щодня.

У Полтаві антивакцинатори намагалися штурмувати COVID-лікарню через підозру у завищенні показників госпіталізації: ОДА показала переповнений морг та пацієнтів на ШВЛ 01

У чорних пакетах — тіла померлих від COVID-19


У Полтаві антивакцинатори намагалися штурмувати COVID-лікарню через підозру у завищенні показників госпіталізації: ОДА показала переповнений морг та пацієнтів на ШВЛ 02

В ОДА зазначили, що усі вони були невакциновані.


У Полтаві антивакцинатори намагалися штурмувати COVID-лікарню через підозру у завищенні показників госпіталізації: ОДА показала переповнений морг та пацієнтів на ШВЛ 03
У Полтаві антивакцинатори намагалися штурмувати COVID-лікарню через підозру у завищенні показників госпіталізації: ОДА показала переповнений морг та пацієнтів на ШВЛ 04

Автор: 

ОДА (1629) Полтава (555) лікарі (1287) лікування (607) морг (30) Ян Осока (1495) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+80
Штурмують? Окей - впустити, і залишити на тиждень в якості санітарів. Хай побачать, що воно таке насправді.
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11.11.2021 16:57
+59
Ідіоти
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11.11.2021 16:54
+52
Впустить в морг. Закрыть на ночь. Утром показать дуракам пальцем, где ближайший пункт вакцинации.
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11.11.2021 16:57
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в такой антисеанитарии находится..подушки простынит и бабки---зомби бунт давайте надо грабануть веломагаз..))
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12.11.2021 10:05 Відповісти
А чого непускати, пустіть одного,двох. громадяни мають право перевірити,куди йдуть їх гроші. Як би не було що утаювати то ніхто б так не противився? Правда?
Маленька брехня породжує велику недовіру!
Та й ботів налетіло , вже 4 та сторінка страшилок, ознака того що явна брехня котру вони покликані прикривати.
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12.11.2021 10:27 Відповісти
кстати.. выглядит прибл. как когда Рашка атаковала Мишу. то же самое - нагнетание и .... Миша сдал официально кусок страны(Антиколорадос пишет так)
так и тут - УУУУУУ, вирус, давай.те....(а вот тут варианты будут. дельты и альфы и прочие гаммы...)
сорри за русский, мне так удобней.
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12.11.2021 11:07 Відповісти
Коли нема чим крити приходиться пропагандою жити!
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12.11.2021 20:02 Відповісти
ну наверно, наверно
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12.11.2021 21:56 Відповісти
особливо тупим..

у звичайний час ТАК просто в епідемлікарні не впускають "з вулиці"...

тим більше в час епідемії...
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12.11.2021 11:54 Відповісти
Звичайно щоб не попалитися часом.
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12.11.2021 20:00 Відповісти
Чому не пускати сторонніх в морг ? Ти зовсім того чи так аби не мовчки ?
Тебе туди і в звичайний час ніхто не пустить )
Хто кого покриває ? Те що більшість різними способами пересіклась в житті з тією сранню і говорить свою думку - це прикривання ? Мда ....
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28.12.2021 10:30 Відповісти
На початку 2020 забирав тіло батька з моргу. Ходив усюди і ніхто нікого не спиняв. Приходилось санітарів "активувати" -об відвезли з реанімації в морг.
Якщо тебе хтось не пускає в лікарню, школу, садочок -він або злочинець або психічно хворий або ще достатньо не "активований мозок" має з допомогою кримінальної справи.
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28.12.2021 11:12 Відповісти
Закрыть дебилов в морге нужно было.
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12.11.2021 10:38 Відповісти
..поставив "лайк".. може з"явиться "масло у голові" у 73%вих дебілів-експериментаторів-антивакцинаторів (а може ідіотам краще не підказувати? - може хоча б Україні буде легше дихати без них?... бо навіть кум, тупорилий (так йому і кажу) прихильник узкого миру, не слухає мене, перехворівшого (схоже - вже двічі, без довідки МОЗ((((, бо (виїхав на хутір, сам, у ліс, подалі від людей), а слухає хвойд хйла: шарія-Гадю...)(
вакцінуйтеся, зебіли.....(((
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12.11.2021 11:50 Відповісти
Як сумно стає коли читаєш коменти від "аниваксерів".. У яких з логікою, критичним мисленням повна біда.

1. Всі розвинуті країни без виключення вакцинувались на 65%-85% і колять вже третью дозу + колять дітям від 5 років. В Африці вакциновано 1,5%, в країнах третього світу таких як РФ Україна 15-20% питання одне нам приклад з Африки брати чи ми просто не можемо аналізувати інформацію, відділяти маніпуляцію, брехню від правди??

2. Світ змінюється і ковід не перша і неостання зараза за часи людства, якщо цю заразу не вдастся вивести, то прийдеться колотись кожен рік.. бо ковід б"є не лише по окремій людині, а по всій економіці та іншим сферам таким як медицина, спорт, туризм і т .д.

3.Перехворіти отримати імунитет і вайинуватись це як отримати полотком по голові чи підзатильника долонею, де молоток це перехворіти.. А ще коли людина хворіє особливо в легкій формі вона розносить вірус і заражає десятки деякі сотні інших.. які можуть і не пережити це .
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12.11.2021 18:35 Відповісти
"А ще коли людина хворіє особливо в легкій формі вона розносить вірус і заражає десятки деякі сотні інших.. які можуть і не пережити це."

Відносно молоді знайомі захворіли та заразили літніх батьків. Врятувати їх не вдалось, померли. Усі, звичайно ж, невакциновані. Можна тільки собі уявити, що вони тепер відчувають.
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15.11.2021 00:17 Відповісти
про логіку - це добре. Вас нічого у Вашій розповіді не напружує: Всі розвинуті країни без виключення вакцинувались на 65%-85% і колять вже третью дозу + колять дітям від 5 років.?
- тобто дві дози не допомогли, треба третю? А дітям навіщо?
Мда, з такими ідіотами, остануться на Землі лише африканці та інші китайці
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15.11.2021 15:07 Відповісти
Колять третю дозу тому, що в розвинутах країнах почали вакцинуватися набагато раніше, ніж в Україні, і через півроку вже антитіл недостатньо для повноцінної боротьби з вірусом, для цього і потрібна третя доза. А дітям - тому, що вони розносять вірус, і тому, що від нових штаммів хворіють і діти також (можете ознайомитися із статистикою).
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18.11.2021 14:48 Відповісти
У Европі йдуть потужні протести проти обколювання шмурдяком. Цифри вакцинованих завищені на 40%. Ось навіть в моєму будинку з 60 вакциновано-6.
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18.11.2021 12:55 Відповісти
Не такі вже і потужні, і в основній масі - русскоговорящие. Вакцинованих в рази більше.
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18.11.2021 14:50 Відповісти
смішні тролі і сктофаксоцефали
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12.11.2021 19:27 Відповісти
а что умершего от инсульта или перемолотого в дтп трупа не могут для фото положить в мешок? С какой поры мешок вдруг стал признаком одной болезни? л@дская пропаганда нужной властям точки зрения.
Передача по радио. О пользе вакцинации. Ведущий трет как это полезно. Пошли звонки в прямом эфире. Дозвонювач- после прививок у меня были такие и такие последствия. Ведущий ой что-то вас плохо слышно, перезвоните и выключают из эфира.
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15.11.2021 09:44 Відповісти
опитування відносно вакцинації (чи іншого важливого питання): вирішив зателефонувати, то так і не зміг діждатися зєднання - відповідає, що номер занятий. А може хитрі телеканали на потрібну відповідь виділяють кілька апаратів, а на ту, що їм не подобається - лише один? Адже є можливість якось маніпулювати?
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15.11.2021 15:11 Відповісти
Так после прививок он может звонить, последствия пройдут. А невакцинированные и позвонить не могут: либо в реанимации, либо в мешке уже.
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18.11.2021 14:52 Відповісти
совкові ваги ще пам'ятавуть епоху брєжнєвського застою...
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15.11.2021 14:13 Відповісти
так і ніхто із медичних всезнайок типу антипа так і не прояснив: навіщо вони там? Я думаю, що справжня відповідь би багатьох шокувала...
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15.11.2021 15:13 Відповісти
Навіщо щось показувати? Менше за Зеленського проголосує.
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15.11.2021 15:21 Відповісти


Отец руководителя Офиса президента Андрея Ермака Борис Ермак - сотрудник Главного разведывательного управления РФ в отставке.

Об этом говорится в расследовании журналистки Любови Величко " https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/ Цена измены - $40 миллионов. Почему власть отрицает проведение "вагнеровской" спецоперации и при чем здесь Ермак ", передает RegioNews.

В расследовании говорится о том, что начиная с 1999 года бизнес-партнером действующего руководителя Офиса президента Андрея Ермака в ООО "Интерпромфинанс Украина" является гражданин Российской Федерации Рахамим Емануилов, а директором этой компании является отец Андрея Ермака Борис Ермак.

"Но Рахамим Емануилов - не просто россиянин. Он является советником председателя Совета Федерации - верхней палаты российского парламента, часть членов которой назначает президент РФ Владимир Путин", - говорится в расследовании.

Также Рахамим Емануилов в 2018 году был владельцем ООО "Медийная группа Европейского партнерства", а руководителем компании был Андрей Ермак.

Кроме того, Андрей Ермак руководил компанией ООО "Медийная группа Европейского партнерства" в то время, как ее совладельцем был Рахамим Емануилов.
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16.11.2021 06:01 Відповісти
Если бы вакцина была платной, у нас бы лица в очередях били бы друг другу. Это как ремень безопасности для дебила: что бесплатно, то развод, ведь он один умный, а вокруг долбоёбы. У коллеги мать при смерти, он всё про рептилоидов и илюминатов говорит, пусть говорит, пока сам не окочурится
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16.11.2021 08:55 Відповісти
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