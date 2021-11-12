Чесному копу, наставнику новобранців Нацполіції Івану Талденку потрібна допомога на лікування раку. ФОТО
Поліцейського Івана Талденка спіткала страшна біда - у нього виявили пухлину. Потрібні значні кошти на лікування.
Про це повідомив на своїй сторонці в соцмережі "Фейсбук" керівник Державної служби України з безпеки на транспорті Євген Зборовський, інформує Цензор.НЕТ.
"Це Ваня. Ваня Талденко. З Іваном ми приймали присягу 4 липня 2015 року і заступали в першу зміну в історії поліції. Ваня ідеальний коп, чесний, справедливий, рішучий. Пізніше легко пройшов відбір на Наставника і почав вчити новобранців і робив це бездоганно. Мені б такого наставника в 2015 році", - зазначає Зборовський.
"Ми працювали на сусідніх квадратах патрулювання і він безліч разів приїжджав мені на допомогу. А тепер допомога потрібна йому. у Вані виявили пухлину...вже зробили операцію за 70 тисяч і ще 150 треба на терапію...Суми нереальні для рівного чесного поліцейського. Але я точно знаю, що він би без роздумів прилетів на допомогу кожному з нас, що власне і робив 7 років...", - додав він.
За словами Зборовського, вдома бійця чекає дружина і 2 принцеси.
Також він залишив реквізити, на які охочі допомогти можуть перерахувати кошти на лікування поліцейського:
Моно
5375414110948089
Талденко Іван Миколайович
Приват
4731185614941596
Талденко Катерина Сергіївна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нужна госпрограмма , единичные случаи это все коту под хвост …
Весь миллион нуждающихся больных сюда не опубликуешь, а чем он лучше других ?