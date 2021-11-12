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Чесному копу, наставнику новобранців Нацполіції Івану Талденку потрібна допомога на лікування раку. ФОТО

Поліцейського Івана Талденка спіткала страшна біда - у нього виявили пухлину. Потрібні значні кошти на лікування.

Про це повідомив на своїй сторонці в соцмережі "Фейсбук" керівник Державної служби України з безпеки на транспорті Євген Зборовський, інформує Цензор.НЕТ.

Чесному копу, наставнику новобранців Нацполіції Івану Талденку потрібна допомога на лікування раку 01

"Це Ваня. Ваня Талденко. З Іваном ми приймали присягу 4 липня 2015 року і заступали в першу зміну в історії поліції. Ваня ідеальний коп, чесний, справедливий, рішучий. Пізніше легко пройшов відбір на Наставника і почав вчити новобранців і робив це бездоганно. Мені б такого наставника в 2015 році", - зазначає Зборовський.

"Ми працювали на сусідніх квадратах патрулювання і він безліч разів приїжджав мені на допомогу. А тепер допомога потрібна йому. у Вані виявили пухлину...вже зробили операцію за 70 тисяч і ще 150 треба на терапію...Суми нереальні для рівного чесного поліцейського. Але я точно знаю, що він би без роздумів прилетів на допомогу кожному з нас, що власне і робив 7 років...", - додав він.

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За словами Зборовського, вдома бійця чекає дружина і 2 принцеси.

Також він залишив реквізити, на які охочі допомогти можуть перерахувати кошти на лікування поліцейського:

Моно

5375414110948089

Талденко Іван Миколайович

Приват

4731185614941596

Талденко Катерина Сергіївна.

Автор: 

Нацполіція (15168) допомога (8345) Зборовський Євген (3)


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Топ коментарі
+8
вообще позор, что государство не лечит людей которые служат в его структурах, а потом удивляются, чего в полицию не хотят идти служить, конечно на ток шоу языком молоть не мешки ворочать
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12.11.2021 09:51
+7
пусть я не 1000 грн. перевел а другую сумму ,а если таких как я хотя б 10 000 людей набралось то толк будет в этом ..да и морально ему и жене поддержка от незнакомых людей финансовая - даёт силы и надежду
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12.11.2021 10:43
+2
Очень даже правильная формулировка, потому как в .данный исторический момент ЧЕСТНЫЕ ПРАВИЛЬНЫЕ КОПЫ,- это раритет, а любителей "зелененького дерьмеца"- пруд пруди. Что ни творят, все им сходит с рук. Надо помочь парню, заслужил. От нас помощь заслужил. А зЕЛЕНСКИЙ никому ничего не должен, а значит не поможет.
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12.11.2021 15:23
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вообще позор, что государство не лечит людей которые служат в его структурах, а потом удивляются, чего в полицию не хотят идти служить, конечно на ток шоу языком молоть не мешки ворочать
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12.11.2021 09:51 Відповісти
Граждане платят налоги. С этих налогов содержится полиция, получает зарплату, ездит на отдых, лечится. Пусть сами полицейские и лечат своего коллегу. И что это вообще за формулировка "честный коп"?
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12.11.2021 09:58 Відповісти
Тем более что:
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12.11.2021 10:21 Відповісти
Очень даже правильная формулировка, потому как в .данный исторический момент ЧЕСТНЫЕ ПРАВИЛЬНЫЕ КОПЫ,- это раритет, а любителей "зелененького дерьмеца"- пруд пруди. Что ни творят, все им сходит с рук. Надо помочь парню, заслужил. От нас помощь заслужил. А зЕЛЕНСКИЙ никому ничего не должен, а значит не поможет.
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12.11.2021 15:23 Відповісти
Если он честный, что подчеркнуто, то , получается остальные - нечестные.
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12.11.2021 15:44 Відповісти
пусть я не 1000 грн. перевел а другую сумму ,а если таких как я хотя б 10 000 людей набралось то толк будет в этом ..да и морально ему и жене поддержка от незнакомых людей финансовая - даёт силы и надежду
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12.11.2021 10:43 Відповісти
+
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12.11.2021 10:54 Відповісти
В Украине почти 1 200 000 человек борются с онкозаболеванием, кто им поможет , на каждого собирать ?

Нужна госпрограмма , единичные случаи это все коту под хвост …
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12.11.2021 10:47 Відповісти
Все правильно вы говорите. Нужна программа, но сейчас у нас программа "велике крадивныцтво" в полном приоритете, а человек помирает сейчас и до смены недовласти может недожить...
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13.11.2021 00:07 Відповісти
Мне его искренне жаль , но …
Весь миллион нуждающихся больных сюда не опубликуешь, а чем он лучше других ?
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13.11.2021 08:13 Відповісти
 
 