Чесному копу, наставнику новобранців Нацполіції Івану Талденку потрібна допомога на лікування раку. ФОТО

Поліцейського Івана Талденка спіткала страшна біда - у нього виявили пухлину. Потрібні значні кошти на лікування.

Про це повідомив на своїй сторонці в соцмережі "Фейсбук" керівник Державної служби України з безпеки на транспорті Євген Зборовський, інформує Цензор.НЕТ.

"Це Ваня. Ваня Талденко. З Іваном ми приймали присягу 4 липня 2015 року і заступали в першу зміну в історії поліції. Ваня ідеальний коп, чесний, справедливий, рішучий. Пізніше легко пройшов відбір на Наставника і почав вчити новобранців і робив це бездоганно. Мені б такого наставника в 2015 році", - зазначає Зборовський.

"Ми працювали на сусідніх квадратах патрулювання і він безліч разів приїжджав мені на допомогу. А тепер допомога потрібна йому. у Вані виявили пухлину...вже зробили операцію за 70 тисяч і ще 150 треба на терапію...Суми нереальні для рівного чесного поліцейського. Але я точно знаю, що він би без роздумів прилетів на допомогу кожному з нас, що власне і робив 7 років...", - додав він.

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За словами Зборовського, вдома бійця чекає дружина і 2 принцеси.

Також він залишив реквізити, на які охочі допомогти можуть перерахувати кошти на лікування поліцейського:

Моно

5375414110948089

Талденко Іван Миколайович

Приват

4731185614941596

Талденко Катерина Сергіївна.