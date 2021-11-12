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Новини Фото Війна
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Колишню керівницю "відділу кадрів" терористичного угруповання "Оплот" затримано на Донеччині, - СБУ. ФОТО

На Донеччині затримано колишню учасницю незаконних збройних формувань так званої "ДНР". Жінка займалась "підбором кадрів" для угруповань, які брали участь у бойових діях проти сил АТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, мешканка Бахмута у 2014 році приєдналась до лав російсько-окупаційних військ. Зловмисниця входила до складу терористичного угруповання "Оплот".

"Перебуваючи на "посаді" стрільця, вона брала участь у збройному супротиві українським військовим підрозділам. Потім її призначили керівником "відділу кадрів", де серед основних завдань був відбір "кандидатів" до груп бойовиків. Після конфлікту з ватажками угруповання вона залишила його лави. Згодом повернулась на підконтрольну українській владі територію регіону, де намагалась переховуватись від правосуддя", - йдеться в повідомленні.

У ході обшуків за місцем перебування зловмисниці правоохоронці виявили засоби зв’язку та ноутбук із доказами протиправної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають комплексні дії для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Також читайте: СБУ передала Міноборони вилучену контррозвідкою зброю на 1 млрд грн загальною вагою понад 500 т. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Колишню керівницю відділу кадрів терористичного угруповання Оплот затримано на Донеччині, - СБУ 01
Колишню керівницю відділу кадрів терористичного угруповання Оплот затримано на Донеччині, - СБУ 02

Автор: 

затримання (4339) СБУ (12818) Донецька область (8459) найманці рф (2053)


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Топ коментарі
+22
Ну не іпануті! Ідти воювати проти держави Україна, а потім, як ні в чому не бувало, повертатися жити на її ж територію. Що тобі, ***** драна, не вистачало?!
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12.11.2021 10:04
+18
Мозку.
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12.11.2021 10:31
+13
шо они все сюда бегут ? а как же праматерь всех наваросов Росиюшка ? там же так сытно и свободно
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12.11.2021 10:33
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Ну не іпануті! Ідти воювати проти держави Україна, а потім, як ні в чому не бувало, повертатися жити на її ж територію. Що тобі, ***** драна, не вистачало?!
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12.11.2021 10:04 Відповісти
Мозку.
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12.11.2021 10:31 Відповісти
Легкі гроші і нічого крім грошей
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12.11.2021 10:49 Відповісти
Мабудь пані хоче випробувати на собі дію монтажної піни
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12.11.2021 11:53 Відповісти
Якщо тільки епілептичка, а якщо ні -то шлакобетон.
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12.11.2021 12:08 Відповісти
Да серйозна впопучленочка, купа смартфонів і герб мордору. В яку із дірок їй той герб мож запхати ?
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12.11.2021 10:08 Відповісти
В ту, що між ніг
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12.11.2021 10:43 Відповісти
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12.11.2021 10:11 Відповісти
Маричка Захерова !!!
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12.11.2021 11:42 Відповісти
добре, звичайно.., якщо буде ефективне продовження........
але схоже на пил в очі для нас, українців... бо головна небезпека - це кроти Банкової, зєлі-дєрмаки-бакланОвці..(
...понавибирали, зебіли, блін...
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12.11.2021 10:31 Відповісти
Понять ..простить...по кругу пустить.
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12.11.2021 10:31 Відповісти
Провести так сказать собеседование на вакантное место.
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12.11.2021 11:13 Відповісти
шо они все сюда бегут ? а как же праматерь всех наваросов Росиюшка ? там же так сытно и свободно
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12.11.2021 10:33 Відповісти
Сжечь ************, как ведьму!
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12.11.2021 10:44 Відповісти
СБУ задерживает бывших участников НВФ с периодичностью 2 человека в год.
Версии:
1. Только самые ипанутые и отмороженные орки возвращаются в Украину. А таковых единицы.
2. "Вернувшихся" не мало, но СБУ никуя не работает и ловят только тогда, когда кто-то дает прямую наводку. (а это, понятно, бывает очень редко)
3. СБУ готова работать и паковать их пачками, но в государстве нет денег содержать такое кол-во заключенных. Поэтому есть негласное правило: "особо не усердствовать".
4. Орки не двусмысленно дали понять, что вся эта шушшера, в качестве обменного фонда, их не интересует. (ну как "орки дали понять" ... в смысле москва дала понять). Поэтому никто и не напрягается в их отлове.
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12.11.2021 11:08 Відповісти
Кокарду треба посадить на пену в надежное место.
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12.11.2021 11:12 Відповісти
Бабёха прикинула что в случаи чего три года не срок, тем более что всегда сохраняется шанс выйти по амнистии, потому й решила вернуться в Украину.
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12.11.2021 12:05 Відповісти
Чому в неї стільки телефонів ? Плата за інтимні послуги тріперним " борцам с хунтой " ? )
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12.11.2021 13:08 Відповісти
Пора ужесточить наказание для сепаров. А для ваты ввести институт Не гражданина
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12.11.2021 13:12 Відповісти
 
 