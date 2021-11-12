Колишню керівницю "відділу кадрів" терористичного угруповання "Оплот" затримано на Донеччині, - СБУ. ФОТО
На Донеччині затримано колишню учасницю незаконних збройних формувань так званої "ДНР". Жінка займалась "підбором кадрів" для угруповань, які брали участь у бойових діях проти сил АТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними слідства, мешканка Бахмута у 2014 році приєдналась до лав російсько-окупаційних військ. Зловмисниця входила до складу терористичного угруповання "Оплот".
"Перебуваючи на "посаді" стрільця, вона брала участь у збройному супротиві українським військовим підрозділам. Потім її призначили керівником "відділу кадрів", де серед основних завдань був відбір "кандидатів" до груп бойовиків. Після конфлікту з ватажками угруповання вона залишила його лави. Згодом повернулась на підконтрольну українській владі територію регіону, де намагалась переховуватись від правосуддя", - йдеться в повідомленні.
У ході обшуків за місцем перебування зловмисниці правоохоронці виявили засоби зв’язку та ноутбук із доказами протиправної діяльності.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тривають комплексні дії для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.
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але схоже на пил в очі для нас, українців... бо головна небезпека - це кроти Банкової, зєлі-дєрмаки-бакланОвці..(
...понавибирали, зебіли, блін...
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1. Только самые ипанутые и отмороженные орки возвращаются в Украину. А таковых единицы.
2. "Вернувшихся" не мало, но СБУ никуя не работает и ловят только тогда, когда кто-то дает прямую наводку. (а это, понятно, бывает очень редко)
3. СБУ готова работать и паковать их пачками, но в государстве нет денег содержать такое кол-во заключенных. Поэтому есть негласное правило: "особо не усердствовать".
4. Орки не двусмысленно дали понять, что вся эта шушшера, в качестве обменного фонда, их не интересует. (ну как "орки дали понять" ... в смысле москва дала понять). Поэтому никто и не напрягается в их отлове.