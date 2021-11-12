З померлим під час супроводу на батьківщину тіла загиблого в зоні ООС побратима Геннадієм Писаренком попрощалися в Дніпрі. ФОТОрепортаж

Вчора, 11 листопада, на військовій ділянці Краснопільського кладовища у Дніпрі відбулася церемонія прощання з Геннадієм Анатолійовичем Писаренком, 14.12.1968 року народження, мешканцем Дніпра, молодшим сержантом, водієм 2-го пошукового відділення групи транспортування та пошуку тіл загиблих військовослужбовців Центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗС України, гуманітарного проєкту ЗС України "Евакуація 200", який займається перевезенням загиблих військовослужбовців з району проведення операції Об'єднаних сил.

Геннадій Писаренко помер 9 листопада близько 21.10 на АЗС "WOG" у місті Пирятині Полтавської області під час транспортування тіла загиблого військовослужбовця 24-ї ОМБр головного сержанта Павлиська В.М. з району ООС до місця поховання у Львівську область. Причиною смерті стала гостра серцева недостатність. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав протоієрєй ПЦУ Дмитро Поворотний, повідомляє Цензор.НЕТ.

"11 листопада- День Червоних Маків.

В багатьох країнах світу відзначають День Пам'яті загиблих у війнах.

11 числа, 11 місяця об 11.00- дві хвилини мовчання: перша хвилина - Перша світова війна, друга хвилина - Друга світова війна...

У нас такої традиції, на жаль, немає, адже мільйони українців загинули в цих світових м'ясорубках, які розв'язували не ми.

Символом цього Дня- став червоний мак, на це надихнув вірш військового лікаря Джона Мак-Крея "На по́лях Фландрії".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовець ЗСУ помер під час супроводу на батьківщину тіла загиблого в зоні ООС побратима. ФОТО (оновлено)

Сьогодні поховали воїна, молодшого сержанта ЗСУ Геннадія Писаренка, мого друга, його вбила війна, яку розв'язали не ми, але в якій ми мусимо перемогти.

Тепер він лежить поруч з воїнами-побратимами на Краснопільському цвинтарі.

Думаю, що варто подумати над тим, щоб засіяти ділянку військового цвинтаря червоними маками.

На по́лях Фландрії розквітли маки

Поміж хрестів, ці квіти – знаки,

Де ми спочили; А у небі

Птахи співають і далебі́,

Хоч їх не чути скрізь атаки.

Нас вбито.. Кілька днів тому

Ми вірили, чекали сонця крізь пітьму,

Любили нас і ми кохали, тепер ми прах

На Фландрії полях.

Заве́ршіть за нас битву з ворогами:

Передаєм вам слабнучими руками

Наш смолоскип; Ви піднесіть його у вись,

Бо не намарно жили ми і мріяли колись,

А зараз проростаєм маками крізь прах

На Фландрії полях." - зазначив протоієрєй у своєму дописі.

Геннадій Писаренко





