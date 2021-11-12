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Новини Фото Війна
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Резніков і Залужний перевірять військові підрозділи в зоні ООС, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 листопада, Міністр оборони України Олексій Резніков та Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний на чолі робочої групи перебувають в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Зокрема, планується ознайомитися зі станом справ у військових підрозділах, залучених до заходів із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. Також, розглянути проблемні питання військовослужбовців і місцевого населення, та можливі шляхи їх вирішення", - йдеться у повідомленні.

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"За результатами робочої поїздки буде опрацьовано механізми посилення оборони держави та протидії гібридним загрозам з боку Російської Федерації у регіоні", - додали в Міноборони.

Резніков і Залужний перевірять військові підрозділи в зоні ООС, - Міноборони 01
Резніков і Залужний перевірять військові підрозділи в зоні ООС, - Міноборони 02
Резніков і Залужний перевірять військові підрозділи в зоні ООС, - Міноборони 03

Автор: 

Міноборони (7364) Донбас (22356) Резніков Олексій (1446) операція Об’єднаних сил (6725) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+16
а цей де?

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12.11.2021 11:56
+8
так ...это.... - все! (что за сортировка???)))) все, кто нюхнул ветер серой зоны)
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12.11.2021 12:05
+7
Покладаємо на Рєзнікова великі сподівання!
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12.11.2021 11:55
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Покладаємо на Рєзнікова великі сподівання!
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12.11.2021 11:55 Відповісти
У Резникова под курткой каска или полусферический бронежилет?
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12.11.2021 12:06 Відповісти
Социальные накопления.
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12.11.2021 12:14 Відповісти
перчатки и телефон))
и потому появилось "пузо")
ничего, придумает себе планшетник какой-нибудь.
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12.11.2021 12:52 Відповісти
а цей де?

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12.11.2021 11:56 Відповісти
Біля піаніно.
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12.11.2021 12:04 Відповісти
Бубочка з ранку покакав, та сушить кофту
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12.11.2021 12:07 Відповісти
й там зайве
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12.11.2021 12:29 Відповісти
сушить бронєслюнявчик
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12.11.2021 13:17 Відповісти
і калготкі
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12.11.2021 22:05 Відповісти
Сколько чиновников сегодня получат УБД?
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12.11.2021 11:56 Відповісти
так ...это.... - все! (что за сортировка???)))) все, кто нюхнул ветер серой зоны)
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12.11.2021 12:05 Відповісти
Надо ввести понятие, присерая зона, радиус до Днепра.
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12.11.2021 12:06 Відповісти
А як на передовій зрадіють старому пердуну в діван, адвокату та токарю, який зібрався ними керувати. Ну прямо права рука Наполеона Бубочки.
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12.11.2021 12:16 Відповісти
передовой управляют руководитель ООС, войск "Північ" и глава Генштаба.
Резников непонятно зачем туда ездил вообще.
Разве что войти в курс дел - чего атм не хватает.
Минобороні - єто практически завхоз.
К планированию и провееднию операций ВСУ он особо отношения не имеет. Только как поставщик оружия, матзабезпечення и т.д.
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12.11.2021 12:54 Відповісти
Хочу тобі нагадати що міністр оборони є політичною фігурою і він вирішує стратегічні питання. Командування ООС генштаб вирішує тактичні питання.
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12.11.2021 12:59 Відповісти
одним із найкрвщих міністрів США був Макнамара -
до того Директор Дженерал Моторс

його фішкою було максимально здешевити смерть вьєтконгівця
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12.11.2021 13:24 Відповісти
В армії не завхоз а старшина роти цим займався)))
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12.11.2021 23:06 Відповісти
одно хоть не напрягает - по-моему военных не разоружили))) как при явлениях найвеличнейшего))
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12.11.2021 12:17 Відповісти
он не найвеличниший. никогда н езамечал ни вісокомерия ни чего-то подобного.
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12.11.2021 12:54 Відповісти
так и я о том же... не то шо ото напыщенно закомплексованное
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12.11.2021 14:34 Відповісти
Улыбнула фоточка, на которой офицер ВСУ отдает честь Резникову. Такое ощущение, что Резников растерялся и просто не понимает какую руку нужно поднимать для отдания чести.....Ну когда к тебе стоит человек в зеркальном отображении . Поэтому он решил, ну чтобы не конфузится не поднимать никакую.
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12.11.2021 12:29 Відповісти
Гражданские честь не отдают. Это военное приветствие.
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12.11.2021 12:49 Відповісти
наоборот - похоже что Резников, по армейской привічке, собирался козырнуть в ответ, потом вспомнил что он все-таки гражданский и руку сдержал.
Потому так неловко и получилось.
Он жеж в армии служил. вдв 2 года.
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12.11.2021 12:56 Відповісти
Да уж. министр обороны у нас как будто пенсионера- вахтера поднимающего шлагбаум в гаражном кооперативе только с тапчана подняли
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12.11.2021 12:59 Відповісти
Перша фотка цікава. У Резнікова на шапці скелет коняки намальований? і друге питання: Там, що Порошенко стоїть за дядьком, що стоїть за Резніковим?
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12.11.2021 14:04 Відповісти
Так должен начинать любой министр. И в своём ведомстве все видеть своими глазами. И потом отвечать за все своей шеей. На Резникова у меня большие надежды.
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12.11.2021 14:36 Відповісти
 
 