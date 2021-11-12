Резніков і Залужний перевірять військові підрозділи в зоні ООС, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 листопада, Міністр оборони України Олексій Резніков та Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний на чолі робочої групи перебувають в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Зокрема, планується ознайомитися зі станом справ у військових підрозділах, залучених до заходів із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. Також, розглянути проблемні питання військовослужбовців і місцевого населення, та можливі шляхи їх вирішення", - йдеться у повідомленні.

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"За результатами робочої поїздки буде опрацьовано механізми посилення оборони держави та протидії гібридним загрозам з боку Російської Федерації у регіоні", - додали в Міноборони.





