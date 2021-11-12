Резніков і Залужний перевірять військові підрозділи в зоні ООС, - Міноборони. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 12 листопада, Міністр оборони України Олексій Резніков та Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний на чолі робочої групи перебувають в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Зокрема, планується ознайомитися зі станом справ у військових підрозділах, залучених до заходів із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. Також, розглянути проблемні питання військовослужбовців і місцевого населення, та можливі шляхи їх вирішення", - йдеться у повідомленні.
"За результатами робочої поїздки буде опрацьовано механізми посилення оборони держави та протидії гібридним загрозам з боку Російської Федерації у регіоні", - додали в Міноборони.
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и потому появилось "пузо")
ничего, придумает себе планшетник какой-нибудь.
Резников непонятно зачем туда ездил вообще.
Разве что войти в курс дел - чего атм не хватает.
Минобороні - єто практически завхоз.
К планированию и провееднию операций ВСУ он особо отношения не имеет. Только как поставщик оружия, матзабезпечення и т.д.
до того Директор Дженерал Моторс
його фішкою було максимально здешевити смерть вьєтконгівця
Потому так неловко и получилось.
Он жеж в армии служил. вдв 2 года.