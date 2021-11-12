Чоловік намагався провезти з окупованого Криму вибухівку в банці з варенням, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Прикордонники Херсонського загону спільно з співробітниками ГУ СБУ в АР Крим попередили спробу незаконного переміщення вибухових речовин з території тимчасово окупованого Криму.

10 листопада до контрольного пункту в’їзду-виїзду "Каланчак" з окупованого півострова прибув автомобіль "RENAULT TRAFIC" під керуванням громадянина України та з трьома громадянами України, які слідували в якості пасажирів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонський прикордонний загін Держприкордонслужби.

Під час огляду транспортного засобу прикордонники спільно з співробітниками ГУ СБУ в АР Крим та інспектором митниці серед речей виявили банку варення, в якій знаходилась тротилова шашка вагою 400 грамів. Окрім того, в одного з пасажирів прикордонники виявили два ножі.

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Про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" військовослужбовці повідомили представників Національної поліції. Слідчі дії тривають.







