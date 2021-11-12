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Чоловік намагався провезти з окупованого Криму вибухівку в банці з варенням, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Прикордонники Херсонського загону спільно з співробітниками ГУ СБУ в АР Крим попередили спробу незаконного переміщення вибухових речовин з території тимчасово окупованого Криму.

10 листопада до контрольного пункту в’їзду-виїзду "Каланчак" з окупованого півострова прибув автомобіль "RENAULT TRAFIC" під керуванням громадянина України та з трьома громадянами України, які слідували в якості пасажирів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонський прикордонний загін Держприкордонслужби.

Під час огляду транспортного засобу прикордонники спільно з співробітниками ГУ СБУ в АР Крим та інспектором митниці серед речей виявили банку варення, в якій знаходилась тротилова шашка вагою 400 грамів. Окрім того, в одного з пасажирів прикордонники виявили два ножі.

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Про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" військовослужбовці повідомили представників Національної поліції. Слідчі дії тривають.

Чоловік намагався провезти з окупованого Криму вибухівку в банці з варенням, - Держприкордонслужба 01
Чоловік намагався провезти з окупованого Криму вибухівку в банці з варенням, - Держприкордонслужба 02
Чоловік намагався провезти з окупованого Криму вибухівку в банці з варенням, - Держприкордонслужба 03
Чоловік намагався провезти з окупованого Криму вибухівку в банці з варенням, - Держприкордонслужба 04

Автор: 

вибухівка (471) Держприкордонслужба ДПСУ (5985) Крим (14147)


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Запхати в дупу вибухівку,а варення можна в Грузію "карлсону" передати)))
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12.11.2021 14:14 Відповісти
Это же надо сделать и с зеленой нечистью, которая до сих пор пускает из Крыма напрямую людей в Украину. Кто хочет пусть едет через РФ. Путин угрожает наступлением, а нашим властям хоть кол на голове теши.
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12.11.2021 15:22 Відповісти
Чекаємо на його зізнання, що намагався провезти вибухівку з подальшим прямуванням до Білорусі з метою передачі бідним біженцям.
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12.11.2021 14:18 Відповісти
То был заказ Яреськи
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12.11.2021 14:21 Відповісти
Що не так з ножами?
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12.11.2021 14:24 Відповісти
По-перше їх хазяїн - ватний пі*арас.
А по-друге - першого достатньо.
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12.11.2021 14:40 Відповісти
Ножі понтові.
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12.11.2021 14:25 Відповісти
Выпил чаю, серанул,
Пол-квартала на хер сдул.
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12.11.2021 15:41 Відповісти
 
 