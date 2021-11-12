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Агенти ФСБ планували диверсії у південних регіонах України: ліквідовано канал постачання вибухівки з окупованого Криму, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ ліквідувала канал переправлення представниками ФСБ РФ бойових засобів ураження з тимчасово окупованого Криму на материкову частину нашої держави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прессцентр СБ України, у ході спецоперації на контрольному пункті "Каланчак" затримано мікроавтобус, в якому виявлено майже півкілограма тротилу. Вибухівка була прихована серед посилок з побутовими речами.

Встановлено, що виявлені засоби ураження намагались переправити через адмінмежу представники ФСБ для власної агентури в південних регіонах України.

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За інформацією СБУ, зловмисники планували вчинення диверсій для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в нашій країні.

Для прихованого переміщення вибухівки вони залучили приватного перевізника. Під час огляду його транспортного засобу правоохоронці, зокрема, виявили:

  • військові квитки громадян РФ;
  • "паспорти" так званих "Л/ДНР";
  • холодну зброю.

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Агенти ФСБ планували диверсії у південних регіонах України: ліквідовано канал постачання вибухівки з окупованого Криму, - СБУ 01
Агенти ФСБ планували диверсії у південних регіонах України: ліквідовано канал постачання вибухівки з окупованого Криму, - СБУ 02
Агенти ФСБ планували диверсії у південних регіонах України: ліквідовано канал постачання вибухівки з окупованого Криму, - СБУ 03
Агенти ФСБ планували диверсії у південних регіонах України: ліквідовано канал постачання вибухівки з окупованого Криму, - СБУ 04
Агенти ФСБ планували диверсії у південних регіонах України: ліквідовано канал постачання вибухівки з окупованого Криму, - СБУ 05
Агенти ФСБ планували диверсії у південних регіонах України: ліквідовано канал постачання вибухівки з окупованого Криму, - СБУ 06

Крім того, СБУ отримано інформацію, що представники спецслужб РФ планують систематично переправляти зброю, боєприпаси та вибухівку для власних агентурних мереж на материковій частині України.

Для цього вони планували "відпрацювати" канали прихованого переправлення бойових засобів ураження через контрольно-пропускні пункти "Каланчак" і "Чонгар".

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Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і затримання учасників підривної діяльності проти України.

Заходи із запобігання та викриття злочинів проводили співробітники Головного управління СБУ в АР Крим за процесуального керівництва прокуратури.

вибухівка (471) Крим (14147) СБУ (12818) ФСБ (1451) диверсія (348)


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Агенти ФСБ ?

А вгадайте де зараз батя? Правильно, визнаний переможцем "конкурсу" на посаду судді КСУ за квотою Віслюка Оманського
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12.11.2021 16:56 Відповісти
СБУ-респект...
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12.11.2021 17:04 Відповісти
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12.11.2021 17:41 Відповісти
Д'ерьмак будет недоволен
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12.11.2021 18:49 Відповісти
Если где то в мире происходит какая то хрень, можете смело вводить санкции против ерефии, не ошибётесь
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12.11.2021 17:18 Відповісти
Необхідно взагалі закрити кордон з ними. Це ж прут для агентуры і потвори готуються здійснювати терор задля УЗЬКАГА МИГА. 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠
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12.11.2021 17:23 Відповісти
СБУ рятує вову , чи діє наперекір вані?
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12.11.2021 17:41 Відповісти
бо інформаційно витісняє РНБО
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12.11.2021 17:42 Відповісти
Дуже насторожуючий анонс...І я не виключаю,що після такої новини справді щось може відбутись...Тільки от питання - навіщо Рашці "дестабілізовувати обстановку в Україні",коли це успішно робить сама українська влада?..Щоб Рашку потім звинувачували і похєриться їх теорія про "братья і адін народ"?..А от нашим зеленим як засіб відволікання уваги це не завадить...Думаєте,на таке не здатні?..Згадайте Полякова...
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12.11.2021 17:47 Відповісти
 
 