Акція Нацкорпуса "Зупинимо колаборантів" відбулась біля будівлі СБУ в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві біля центрального офіса СБУ відбулась акція "Зупинимо колаборантів", яку організували активісти Национального корпуса.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Організатори звернулись до керівництва СБУ з вимогою зайнятися реальною боротьбою з колаборантами та агентами Кремля в Україні, та надали предсавнику спецслужби колаборантів, що, на їх думку, ховаються під виглядом політичних партій та
опозиційних політиків.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+42 Павло ШОвте
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+35 Sophia-Maria Duglass
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+25 Порохобандерівець
показати весь коментар12.11.2021 18:52
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Вони - московські воші, але татарови, єрмаки, демченки - то самі гніди.
И больше ничего не надо констатировать об этой власти...
Прикалуєтесь чи шо...
Нацкорпус !
І його має очолювати не мертвечук, а Єрмак
"це вже було"
совпадение?
нет, денег подкинули гнидам
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяв в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію. НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!