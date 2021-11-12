Акція Нацкорпуса "Зупинимо колаборантів" відбулась біля будівлі СБУ в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля центрального офіса СБУ відбулась акція "Зупинимо колаборантів", яку організували активісти Национального корпуса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Організатори звернулись до керівництва СБУ з вимогою зайнятися реальною боротьбою з колаборантами та агентами Кремля в Україні, та надали предсавнику спецслужби колаборантів, що, на їх думку, ховаються під виглядом політичних партій та

опозиційних політиків.







































Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ