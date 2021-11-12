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Акція Нацкорпуса "Зупинимо колаборантів" відбулась біля будівлі СБУ в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля центрального офіса СБУ відбулась акція "Зупинимо колаборантів", яку організували активісти Национального корпуса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Організатори звернулись до керівництва СБУ з вимогою зайнятися реальною боротьбою з колаборантами та агентами Кремля в Україні, та надали предсавнику спецслужби колаборантів, що, на їх думку, ховаються під виглядом політичних партій та
опозиційних політиків.

Акція Нацкорпуса Зупинимо колаборантів відбулась біля будівлі СБУ в Києві 01

Акція Нацкорпуса Зупинимо колаборантів відбулась біля будівлі СБУ в Києві 02
Акція Нацкорпуса Зупинимо колаборантів відбулась біля будівлі СБУ в Києві 03

Акція Нацкорпуса Зупинимо колаборантів відбулась біля будівлі СБУ в Києві 04
Акція Нацкорпуса Зупинимо колаборантів відбулась біля будівлі СБУ в Києві 05
Акція Нацкорпуса Зупинимо колаборантів відбулась біля будівлі СБУ в Києві 06
Акція Нацкорпуса Зупинимо колаборантів відбулась біля будівлі СБУ в Києві 07

Акція Нацкорпуса Зупинимо колаборантів відбулась біля будівлі СБУ в Києві 08
Акція Нацкорпуса Зупинимо колаборантів відбулась біля будівлі СБУ в Києві 09
Акція Нацкорпуса Зупинимо колаборантів відбулась біля будівлі СБУ в Києві 10

Акція Нацкорпуса Зупинимо колаборантів відбулась біля будівлі СБУ в Києві 11
Акція Нацкорпуса Зупинимо колаборантів відбулась біля будівлі СБУ в Києві 12
Акція Нацкорпуса Зупинимо колаборантів відбулась біля будівлі СБУ в Києві 13
Акція Нацкорпуса Зупинимо колаборантів відбулась біля будівлі СБУ в Києві 14
Акція Нацкорпуса Зупинимо колаборантів відбулась біля будівлі СБУ в Києві 15
Акція Нацкорпуса Зупинимо колаборантів відбулась біля будівлі СБУ в Києві 16
Акція Нацкорпуса Зупинимо колаборантів відбулась біля будівлі СБУ в Києві 17
Акція Нацкорпуса Зупинимо колаборантів відбулась біля будівлі СБУ в Києві 18

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Київ (19466) СБУ (12818) Національний корпус (390) Богачук Олег1 (58)


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Топ коментарі
+42
Оскільки з Медведчуком у ЗЕбіла нічого не вийшло, вирішив переключитися на Лероса
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12.11.2021 18:47
+35
😀😀😀
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12.11.2021 18:50
+25
Вийде арахамія.
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12.11.2021 18:52
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Молодцы ! А то в СБУ забыли чем надо заниматься!
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12.11.2021 18:37 Відповісти
"не знав ,не знав,та забув " -казав мій вчитель української !!!)))
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12.11.2021 18:50 Відповісти
Це не всі колаборанти. Це шістки, які ніяк не впливають на сьогоднішні процеси в Україні. Починати потрібно не з них, а з тих, хто їх у високих кабінетах прикриває. Схоже на те, що Нацкорпус випускає пару. Хоча можливо Демченко, Єрмак і інші "рульові" - таки не колаборант, а справжні ворожі агенти.
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12.11.2021 19:40 Відповісти
Так "нарід"і запхав в ці кабінети 5 колону.
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13.11.2021 09:18 Відповісти
Так я ж про це пишу всюди і завжди!
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13.11.2021 09:39 Відповісти
а я зейорикам це в очі кажу
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13.11.2021 10:08 Відповісти
А я вже не маю кому казати. Виявляється, серед моїх сусідів, знайомих ніхто за нього не голосував і ніхто зараз не підтримує. Хоча таких ще рік тому було майже половина. 😁
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13.11.2021 10:20 Відповісти
я таке можу сказати і в черзі в магазині, на базарі. Зейорики роблять великі очі
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13.11.2021 10:30 Відповісти
лол))) маладцы, но забыли татарова, ермака, демченко и саму монику. совпадение?
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12.11.2021 19:40 Відповісти
Жодна з тих морд, окрім ведмедчука, гадаю, не підпадає під прямі звинувачення.
Вони - московські воші, але татарови, єрмаки, демченки - то самі гніди.
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12.11.2021 19:58 Відповісти
да, ладно)))) протестовать нужно против власти. а не по ее заданию, как эти клоуны
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12.11.2021 20:41 Відповісти
на дошці пошани колоборантів не вистачає ще Мураєва і ПітуШарія..а так все вірно!!!
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12.11.2021 18:41 Відповісти
Мураїв і питуШарій не при владі, не депутати, а в принципі, таких як вони, ворогів України - сотні.... яких потрібно нейтралізовувати.
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12.11.2021 19:12 Відповісти
🐲🤢🤡🐸👹😈 зеленский и его Ермак - Главные ЗРАДНИКИ Украины
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12.11.2021 19:33 Відповісти
Шість куль би вирішили це питання на раз. Ківа он з карабіном Сайга відоси постить з відкритою харею, а Ви націоналісти у своїй державі йому у балаклавах відповідаєте. То хто тут хазяїн в Україні, Ви, чи Медведчук з Ківою ?
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12.11.2021 18:42 Відповісти
Голова до голови, як їх предки *********, то й трьох куль вистачило б.
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12.11.2021 18:52 Відповісти
Ну насчёт кивы неуверен .Корчинский например говорит ,что кива не просто так к зажопам попал и все ,что он чудит ему позволяют делать
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12.11.2021 22:37 Відповісти
А агент КГБ Боцман на акції був ?)
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12.11.2021 18:42 Відповісти
Ими руководит 💯% Баканов , имеющий бизнес на московии и жену с Рф гражданством !
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12.11.2021 18:43 Відповісти
А шефом у Баканова - Козырь !
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12.11.2021 18:45 Відповісти
а чего так мало фоток ? чего ленуси там базарной бондаренко нет?! она там одна из главных сепаратисток ведь... такая неприятная (баба....) там вся партия и их прихвостни должны быть на фото...
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12.11.2021 18:46 Відповісти
Оскільки з Медведчуком у ЗЕбіла нічого не вийшло, вирішив переключитися на Лероса
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12.11.2021 18:47 Відповісти
Ви ще забули написати, шо педро його просадив на пожиттєве, а Зеля випустив.
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12.11.2021 20:00 Відповісти
педро ваш дедушка из Бразилии?
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12.11.2021 20:14 Відповісти
ну ладно. Хряк. Так краще?
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12.11.2021 23:32 Відповісти
Ваш дедушка хряк из Бразилии?!!!
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12.11.2021 23:36 Відповісти
В точку!
И больше ничего не надо констатировать об этой власти...
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12.11.2021 20:22 Відповісти
Чего там нет Ермака? Даже США в него Зеленского носом тыкают....
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12.11.2021 18:47 Відповісти
А до бужанського, єрмака, татарова немає претензій?
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12.11.2021 18:48 Відповісти
єрьмак їм список писав
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12.11.2021 18:55 Відповісти
Аваков проснулся.
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12.11.2021 18:48 Відповісти
На Банковій та Грушевського величезне кубло кремлівських гнид !!! Саме з них слід починати дезінфекцю України !!!))))
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12.11.2021 18:48 Відповісти
Замість безпонтового проффесора має бути Ермак.
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12.11.2021 18:48 Відповісти
😀😀😀
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12.11.2021 18:50 Відповісти
Вийде арахамія.
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12.11.2021 18:52 Відповісти
😀
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12.11.2021 18:54 Відповісти
Це в точку!))
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12.11.2021 22:09 Відповісти
Терешкову же и Титова женили. Насильно. Опыта ради. Титов правда не выдержал нагрузки...
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13.11.2021 11:07 Відповісти
А їх нащадків показувать у звіринцях!
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12.11.2021 18:53 Відповісти
Наследники 😀
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12.11.2021 19:04 Відповісти
Вийде такий завзятий зебіл.
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12.11.2021 19:10 Відповісти
Неправильные патриоты? Понеслось! А мне нравится ,когда за калорадскую ленточку,аканье,оканье молча бьют фейс и машину!Вата должна трепетать,от одной мысли ,что с ними будет.Это вам не визитка.Харьков до 2004 года был проукраинским.В моде были приезды украиномовных исполнителей.Потом Кремль додумался до калорадских ленточек, разделениеУкраины на Восток и Запад и понеслось.Нашествие ,как саранчи, исполнителей из Москвы ,что даже Полтава стала петь ордынскую муйню.Так быть не должно.Все исполнители должны петь либо на мове,либо на языках ЕС,Это мой вердикт.
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12.11.2021 18:57 Відповісти
где патриоты? в кацкорпусе? зеленский, ты?
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12.11.2021 19:38 Відповісти
Очнулись! Кива на вас на всех оптом положил!
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12.11.2021 19:04 Відповісти
спершу треба вимагати від депутатів Закон "Про колаборантв", а вже тоді від відповідних органів його дотримання і виконання
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12.11.2021 19:05 Відповісти
Від кого вимогати ??? Від кубла кремлівських гнид ??? В Україні нема української державної влади ,зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!!))
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12.11.2021 19:18 Відповісти
А чого дЄрьмака нема на дошці ?
Прикалуєтесь чи шо...
Нацкорпус !
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12.11.2021 19:15 Відповісти
У них ВСЕ ПРОТУХЛО ! Не АКТУАЛЬНО ! Золотые слова Гео - зеленский и его Ермак - главный зрадникУкраины!!!!
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12.11.2021 19:38 Відповісти
ця контора не займається контриками, вони рулять там де пахне баблом, а колабарантами керує ОПУ.
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12.11.2021 19:17 Відповісти
списочок далеко неповний.
І його має очолювати не мертвечук, а Єрмак
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12.11.2021 19:18 Відповісти
Видно поновили фінансування нацжонам на опалювальний сезон)
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12.11.2021 19:30 Відповісти
аваков клоунов с полки достал) что-то мне это напоминает.

"це вже було"
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12.11.2021 19:37 Відповісти
СБУ на жаль ворогів не хоче помічати ,вона переслідує лише тих хто критикує владу ,а ще кришує потогки.
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12.11.2021 19:38 Відповісти
лол. руководит хохломалорос баканов с женой кцпкой. ты что хотел?
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12.11.2021 19:42 Відповісти
лол))) забыли татарова, ермака, демченко и саму монику.
совпадение?
нет, денег подкинули гнидам
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12.11.2021 19:41 Відповісти
жму руку, акаб акабіч
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12.11.2021 20:01 Відповісти
КИВА, МУРАЄВ, ШУФРИЧ , КОРОЛЕВСЬКА , БОЙКО, РАБИНОВИЧ, МЕРТВЕЧУК,БОНДАРЕНКО, ВСІ ОПЗЖопники І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяв в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію. НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!
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12.11.2021 20:08 Відповісти
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12.11.2021 20:08 Відповісти
це націоналісти, чи "креативні рєдактори стєнгазєти"??? Гео Лєрос виглядає відчайдушним козаком на фоні цих піонерів з плакатиками ...
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12.11.2021 20:12 Відповісти
А шарики надувать будут?
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12.11.2021 20:16 Відповісти
Нацкорпусу-респект...
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12.11.2021 20:19 Відповісти
что? это дешевые шлхи по вызову. в данном случае вызвала моника
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12.11.2021 20:42 Відповісти
Нікчемний театр.
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12.11.2021 20:51 Відповісти
Акція правильна,хоч із запізненням, підтримую. Всі очільники опздіже зрадники,зрадників у зашморг.
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12.11.2021 21:18 Відповісти
Потешний корпус.
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12.11.2021 21:21 Відповісти
Зелень отбивает электорат зажоп. Бакланов с дерьмаком плакаты рисовали, а подляк речи писал. Ну, а птэушники на пиво заработали.



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12.11.2021 23:06 Відповісти
А когда нацжены начнут закидывать гринпоца плюшевыми ермаками?
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13.11.2021 00:39 Відповісти
Може пора кидатись зеленими жабками як колись свинками?
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13.11.2021 00:40 Відповісти
 
 