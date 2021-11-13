П'ятнадцяту дитину народила мешканка Дніпра у 42 роки: Мама почувається добре і посміхається. ФОТО

У Дніпрі 42-річна жінка з вадами серця та алергією народила 15-ту дитину.

Про це повідомив в фейсбуці гендиректор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вона зустрічає труднощі з усмішкою. Олександра, 42 роки, живе у Дніпрі на Західному. З трепетом чекає на появу свого 15 малюка. Все життя "працює" дружиною та мамою", — написав він.

За словами медика, чоловік жінки "працює на котельні у дві зміни, щоб прогодувати сім'ю".

"У неї порок серця, найсильніші алергічні реакції. Були тяжкі ускладнення", — написав він.

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"Вона кохає свого чоловіка, з радістю виховує дітей і хоче, щоб ніхто не завадив їхньому щастю. Саша з посмішкою каже: всі вони – моє життя та моя команда, де я головна людина, а лікарня Мечникова – мій порятунок та мої близькі друзі", - цитує Риженко слова жінки.