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П'ятнадцяту дитину народила мешканка Дніпра у 42 роки: Мама почувається добре і посміхається. ФОТО

У Дніпрі 42-річна жінка з вадами серця та алергією народила 15-ту дитину.

Про це повідомив в фейсбуці гендиректор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вона зустрічає труднощі з усмішкою. Олександра, 42 роки, живе у Дніпрі на Західному. З трепетом чекає на появу свого 15 малюка. Все життя "працює" дружиною та мамою", — написав він.

За словами медика, чоловік жінки "працює на котельні у дві зміни, щоб прогодувати сім'ю".

"У неї порок серця, найсильніші алергічні реакції. Були тяжкі ускладнення", — написав він.

Читайте також: До лікарні ім. Мечникова надійшла породілля з важкою ковідною пневмонією. Зробили кесарів розтин, мама і дитина в реанімації на кисневій підтримці, - Риженко. ФОТО

"Вона кохає свого чоловіка, з радістю виховує дітей і хоче, щоб ніхто не завадив їхньому щастю. Саша з посмішкою каже: всі вони – моє життя та моя команда, де я головна людина, а лікарня Мечникова – мій порятунок та мої близькі друзі", - цитує Риженко слова жінки.

Пятнадцяту дитину народила мешканка Дніпра у 42 роки: Мама почувається добре і посміхається 01

Автор: 

Дніпро (3273) пологи (54) Риженко Сергій (65)


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Топ коментарі
+21
Можливо це прозвучить цинічно і черство - але навіщо???
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13.11.2021 15:11
+19
Дай Бог здоровья маме и деткам!!!
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13.11.2021 15:14
+14
Дай Боже, щоб все було у них гоже.
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13.11.2021 15:20
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Молодець! Чоловік теж не алкаш якись мабуть.
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13.11.2021 15:07 Відповісти
уверен? такой пипл конечно стремный... высокий уровень будет... ты думаешь они могут нормально обеспечить своих детей? да это же уроды, которые просто тра хаются как кролики и экономят на презиках!!!
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13.11.2021 16:57 Відповісти
У папы имя случайно не Махмуд?
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13.11.2021 17:09 Відповісти
не , не алкаш -высокий голубоглазый блондин с атлетической фигурой...
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13.11.2021 18:35 Відповісти
К сожалению высокие голубоглазые блондины предпочитают долбиться в жопу
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13.11.2021 21:04 Відповісти
Для кого-то дети- это любовь, а для кого-то это самый простой способ получать пособие и не работать 🤷
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13.11.2021 15:08 Відповісти
Можливо це прозвучить цинічно і черство - але навіщо???
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13.11.2021 15:11 Відповісти
Ясно ж написано - алергія. Мабуть на латекс...
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13.11.2021 15:25 Відповісти
А може - й на здоровий глузд.
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13.11.2021 16:04 Відповісти
А діти - для чогось?
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14.11.2021 00:59 Відповісти
кролики, это не только ценный мех а 15, а то и больше..............
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13.11.2021 15:12 Відповісти
Ага. древній предок хобітів
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13.11.2021 16:20 Відповісти
Дай Бог здоровья маме и деткам!!!
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13.11.2021 15:14 Відповісти
Дай бог ей мозгов. У неё и у мужа точно есть возможности и условия, чтобы вырастить, поставить на ноги и дать путёвку жизнь пятнадцати детям? Или они им сразу серп в руки и на поле пахать, как в девятнадцатом веке? Или они с запасом рожают, с оглядкой на всё уменьшаяющийся уровень массовой вакцинации от детских болезней?

В любом случае, это клиент ювенальной службы (и, возможно, психиатра).
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13.11.2021 16:33 Відповісти
Нет, все на шею государству сядут.
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13.11.2021 17:21 Відповісти
Толковый план.
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13.11.2021 17:26 Відповісти
А папа что, к этому не причастен???
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13.11.2021 18:27 Відповісти
маловато будет)
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13.11.2021 15:15 Відповісти
Дай Боже, щоб все було у них гоже.
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13.11.2021 15:20 Відповісти
Я ничего не имею против) Но почти каждый год по ребенку, там не только проблемы с сердцем будут.. Инкубатор какой то...
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13.11.2021 15:23 Відповісти
Ее психиатры осматривали?
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13.11.2021 15:47 Відповісти
Срочно проведите стерилизацию её мужу.
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13.11.2021 15:56 Відповісти
А муж то тут при чем? Он по две смены вкалывает, дома не бывает.
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13.11.2021 17:38 Відповісти
> "А муж то тут при чем?"

Вот это поворот!
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13.11.2021 17:55 Відповісти
Стерилизацию надо делать не мужу, а лично её надо стерилизовать, а то вместо мужа появится кто то другой...
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13.11.2021 18:34 Відповісти
- Ви так любите дітей?
- Я люблю процес.
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13.11.2021 15:58 Відповісти
Чоловік працює в котельні. А влітку працює над черговою дитиною.
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13.11.2021 16:07 Відповісти
кочегар
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13.11.2021 18:10 Відповісти
Ну це щось мізках. Я не кажу, що це погано, але це треба мати не стандартне ставлення до родини.
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13.11.2021 16:19 Відповісти
Треба ж комусь демографічну ситуацію поправляти.
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13.11.2021 16:19 Відповісти
Так, масове народжування бідноти багато що поправить.
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13.11.2021 16:36 Відповісти
Я ніколи такого не зрозумію.
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13.11.2021 16:21 Відповісти
Так це важко зрозуміти, як що генотип радянський - сподівання тільки на "державу" начебто. А держава гнобила голодом та мізерними заробітками, чим і стимулювалал лише одну або дві дитини.
А багатодітні сім'ї сподівалися на себе та свої сили. Сили родини. От і народжували собі сили. Аби тільки не заважали .
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13.11.2021 16:50 Відповісти
Ви абсолютно не зрозуміли мій коментар.

Я не розумію, як з такими ризиками по здоров*ю можна знову і знову вагітніти.
Вагітність - це стрес і випробування для організму. А якщо, не дай Бог, з нею щось трапиться ?

От якби сподівалися на свої сили - то думали б хоч трохи. А так ...
Навіть з добрим здоров*ям народжувати стільки дітей - для чого ?

Я пам*ятаю пораду для жінок: народжуй стільки, щоб змогла підняти сама, бо в житті не виходить все спланувати, ні розрахувати.

З іншого боку: з такою к-тю дітей, хіба можна кожному приділити увагу, вислухати, погратися, почитати книжечку ?

На себе час взагалі не лишається. Суцільний конвейєр: відра борщу, баняки каші чи картоплі ... Прання безкінечне ... Я собі цього не уявляю. І слухати стародавнє, що старші повинні глядіти менших. А їхнє дитинство ? особистий простір ?

Я не засуджую - то їхнє. Але не розумію.
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13.11.2021 16:59 Відповісти
Все там буде нормально, людина звикає до всього, всі люди різні, а в багатодітних сім ях діти виростають більш відповідальні за себе і за інших, це факт.
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13.11.2021 17:44 Відповісти
Не всегда
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13.11.2021 21:01 Відповісти
Не завжди у нормальних сім ях виростають нормальні діти - то наркомани, то збочинці, таке буває.
А сім ї поважні, планували скільки дітей мати, один чи двое дітей. А в багатодітних сім ях нісенітницями ніколи займатись, аби вижити треба крутитись. У більшості випадків так і є, за винятком ромів.
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14.11.2021 01:04 Відповісти
"Вагітність - це стрес і випробування для організму." Вагітність - це не хвороба, це природній процес.
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14.11.2021 01:03 Відповісти
а десь, крім фб головлікаря, можна побачити інфу і фото цієї щасливої сім'ї?
бо вони мають бути на соцобліку міста Дніпра як гіпербагатодітні
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13.11.2021 16:22 Відповісти
Некоторые забыли историю. Такое количество детей было нормой еще в царской империи. Крестьяне нормально рожали и выращивали по 10-15 детей и выводили их в люди. Толковые люди. Мой дед из такой семьи, стал главным агрономом в в долбаном колхозе.
А те, кому маникюры мешают - ищут другие дороги.
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13.11.2021 16:43 Відповісти
Скільки виживали з 10-15 ?? Моя мати з такої ж сім*ї. Ми застали 6-х ...
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13.11.2021 16:55 Відповісти
В те времена дети были подспорьем в семье, их рожали в том числе чтобы те тупо пахали с детства. Сегодня же с детского труда толку ноль, кроме самых нищенских стран. Сегодня дети это очень дорого, если вы хотите дать им будущее. Нарожав с десяток детей, вы обрекаете их на нищету, только если вы не миллионер.

ПС Пособия для многодетных семей это зло.
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13.11.2021 17:05 Відповісти
"помнить историю" и "жить в 21м веке по обычаям 19го" это немного разные вещи
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13.11.2021 20:38 Відповісти
А ничего, что мы живем в 19 веке, хоть и сосмартфонами? 😀😂😆😅
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13.11.2021 21:13 Відповісти
очень интересно, продолжайте
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13.11.2021 22:32 Відповісти
Не цікаво....
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13.11.2021 23:37 Відповісти
И до двух лет имена не давали, что-бы не привыкать
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14.11.2021 06:34 Відповісти
наверное муж ревнивый. Это чтоб не гуляла и никто не увел с 15-ю детьми
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13.11.2021 16:52 Відповісти
Не засуджую, це справа жінки, але так ризикувати своїм життям та і майбутнім своїх народжених дітей, весь час напрягати ще й лікарів - повинна бути відповідальність у людини.
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13.11.2021 17:16 Відповісти
А яка її міссія в цьому світі? Народжувати та любити свїх дітей. А не жерти та срати.
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13.11.2021 17:43 Відповісти
Т.е. она не жрет и не срет?
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16.11.2021 17:13 Відповісти
ну любит она это дело...
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13.11.2021 18:31 Відповісти
народжувати?😀
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13.11.2021 19:19 Відповісти
У Дніпрі 42-річна жінка з вадами серця та алергією народила 15-ту дитину. Джерело:
Оце дійсно подвиг, побільше б таких жінок в Україні і нас знову буде 50 мільонів
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13.11.2021 17:42 Відповісти
Вам, вибачте, якість чи кількість? Бо це різні речі.

В Бангладеш понад сто мільонів на дуже малу площу країни, хочете в Україні так?
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13.11.2021 18:06 Відповісти
Ти на себе подивись в дзеркало - може якістю в твоєму випадку і не пахне, а потім щось пиши про своє рідне Бангладеш.
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13.11.2021 19:25 Відповісти
Тобто, якщо настругати по десять дітей, то рівень життя буде збс (підказка - ні)? Чи може спочатку треба мати хоч якесь забеспечення на цих дітей?
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13.11.2021 19:43 Відповісти
Так не май дітей, хто тебе змушує.
А розумні люди вирішують проблеми по мірі їх находження.
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14.11.2021 01:13 Відповісти
Розумні це ті, хто народжує по десять штук щоб отримати гроші (та інші бонуси, якщо перепаде) від держави? Це називаеться "паразити", та діти їх навряд чи війдуть з бідноти за своє життя.
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14.11.2021 01:18 Відповісти
Бачу по слову "штуки" замість діти що ти міл чєловєк мабуть кацап.
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14.11.2021 13:41 Відповісти
Так, в мене першою є російска, але я українець. Я завжди відповідаю тією мовою, якою до мене звертаються.

Стосовно того, що народжування бідноти навряд чи допоможе країні, питання ще є?
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14.11.2021 13:56 Відповісти
Бляха, цеж якісь інкубатор! 15 дітей! У мене б дах напевно поїхав би...
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13.11.2021 17:45 Відповісти
как говорил мой знакомый :
- сколько раз сношалась - сколько и детей
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13.11.2021 17:55 Відповісти
Может пускай уже научится вовремя вынимать, в конце то концов
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13.11.2021 18:03 Відповісти
ну все ясно, - чоловік -кочегар в дві зміни , тепер в три буде...
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13.11.2021 18:29 Відповісти
Накочегарил
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13.11.2021 18:41 Відповісти
видимо рядом с их домом аптеки нет...
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13.11.2021 19:24 Відповісти
Яка аптека ? До винаходу презервативів і контрацепції 10 дітей у сім ях це була норма по всьому світі.
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13.11.2021 19:26 Відповісти
Як у пісні :" хватит, Хаїм, лавочку закрой!"
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13.11.2021 19:26 Відповісти
Нужно презервативов подарить на НГ ...
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13.11.2021 20:57 Відповісти
При таком количестве детей актуальнее хирургическая стерилизация.
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13.11.2021 22:08 Відповісти
Почитал коменти, понял, что наша страна приречена на вимерание. Все нормальние уехали, остались завистливие идиоти.
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14.11.2021 00:44 Відповісти
Походу, чоловік на перекури не зупиняється...
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14.11.2021 02:39 Відповісти
В добрий час! Нехай зростають дітки здорові та щасливі! Батькам моя шана...
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14.11.2021 02:48 Відповісти
Как по мне, так это высшая степень безответственности. То, что эта пара любит детей я не сомневаюсь, любовь конечно на первом месте, но а что потом? Я не думаю, что на детские деньги можно жить припеваючи. Ограничивать себя во всем? Ну это их личное дело, а как объяснить ребенку, что такие радости жизни, как дни рождения, походы в кино, аттракционы и поездки на море это не для них. По моему личному мнению, когда ты решил родить ребенка, первый вопрос, который ты должен себе задать это, а что я могу дать моему ребенку? Ведь дети это не игрушки, это такие же люди, как и мы, с такими же желаниями и потребностями.
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15.11.2021 10:40 Відповісти
 
 