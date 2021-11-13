П'ятнадцяту дитину народила мешканка Дніпра у 42 роки: Мама почувається добре і посміхається. ФОТО
У Дніпрі 42-річна жінка з вадами серця та алергією народила 15-ту дитину.
Про це повідомив в фейсбуці гендиректор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вона зустрічає труднощі з усмішкою. Олександра, 42 роки, живе у Дніпрі на Західному. З трепетом чекає на появу свого 15 малюка. Все життя "працює" дружиною та мамою", — написав він.
За словами медика, чоловік жінки "працює на котельні у дві зміни, щоб прогодувати сім'ю".
"У неї порок серця, найсильніші алергічні реакції. Були тяжкі ускладнення", — написав він.
"Вона кохає свого чоловіка, з радістю виховує дітей і хоче, щоб ніхто не завадив їхньому щастю. Саша з посмішкою каже: всі вони – моє життя та моя команда, де я головна людина, а лікарня Мечникова – мій порятунок та мої близькі друзі", - цитує Риженко слова жінки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В любом случае, это клиент ювенальной службы (и, возможно, психиатра).
Вот это поворот!
- Я люблю процес.
А багатодітні сім'ї сподівалися на себе та свої сили. Сили родини. От і народжували собі сили. Аби тільки не заважали .
Я не розумію, як з такими ризиками по здоров*ю можна знову і знову вагітніти.
Вагітність - це стрес і випробування для організму. А якщо, не дай Бог, з нею щось трапиться ?
От якби сподівалися на свої сили - то думали б хоч трохи. А так ...
Навіть з добрим здоров*ям народжувати стільки дітей - для чого ?
Я пам*ятаю пораду для жінок: народжуй стільки, щоб змогла підняти сама, бо в житті не виходить все спланувати, ні розрахувати.
З іншого боку: з такою к-тю дітей, хіба можна кожному приділити увагу, вислухати, погратися, почитати книжечку ?
На себе час взагалі не лишається. Суцільний конвейєр: відра борщу, баняки каші чи картоплі ... Прання безкінечне ... Я собі цього не уявляю. І слухати стародавнє, що старші повинні глядіти менших. А їхнє дитинство ? особистий простір ?
Я не засуджую - то їхнє. Але не розумію.
А сім ї поважні, планували скільки дітей мати, один чи двое дітей. А в багатодітних сім ях нісенітницями ніколи займатись, аби вижити треба крутитись. У більшості випадків так і є, за винятком ромів.
бо вони мають бути на соцобліку міста Дніпра як гіпербагатодітні
А те, кому маникюры мешают - ищут другие дороги.
ПС Пособия для многодетных семей это зло.
Оце дійсно подвиг, побільше б таких жінок в Україні і нас знову буде 50 мільонів
В Бангладеш понад сто мільонів на дуже малу площу країни, хочете в Україні так?
А розумні люди вирішують проблеми по мірі їх находження.
Стосовно того, що народжування бідноти навряд чи допоможе країні, питання ще є?
- сколько раз сношалась - сколько и детей