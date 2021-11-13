Україна, США, Туреччина та Румунія тренувалися проводити спільні операції в Чорному морі, - ВМС. ФОТОрепортаж

Військово-морські сили Збройних сил України провели тренування з кораблями ВМС США, Туреччини та Румунії в акваторії Чорного моря.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України, у тренуваннях задіяли, зокрема, флагман 6-го флоту США корабель управління Mount Whitney, а також авіацію американських ВМС - патрульний літак P-8 "Poseidon" та гелікоптер.

Мета заходу - відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО та підвищення рівню взаємосумісності з флотами Альянсу. Військові відпрацювали елементи з тактичного маневрування, тренування з сигналовиробництва із використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку тощо.

"Окрім того, подібні заходи дозволяють підтримувати безпеку в Чорному морі, вдосконалювати навченість екіпажів кораблів ВМС України та ВМС США для виконання спільних морських операцій", - зазначили у ВМС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни ОС відпрацювали знищення умовного десанту супротивника із застосуванням САУ "Гвоздика". ВІДЕО+ФОТО

Загалом у тренуванні взяли участь сім кораблів, два з яких від українських ВМС - патрульний катер "Слов’янськ" та середній десантний корабель "Юрій Олефіренко".

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що навчання ВМС України, Румунії, Туреччини та США у Чорному морі є "одним із ключових компонентів інтегрованої стратегії стримування".

"Я часто говорю про концепцію "інтегрованого стримування" як спосіб стримування майбутніх військових загроз", - написав він у твітері.

На думку Остіна, одним із ключових компонентів інтегрованої стратегії стримування є тісна співпраця з союзниками та партнерами по всьому світу "за допомогою спільних наземних, повітряних та морських навчань".

Також читайте: Військові навчання НАТО в Чорному морі - загроза для РФ, - Путін







Читайте: Прем'єр Грузії Гарібашвілі, заявив про готовність допомагати НАТО у Чорному морі: "Ми добре розуміємо важливість безпеки"





