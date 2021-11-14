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Новини Фото Війна
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Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 97 одиниць російської військової техніки та установок на передовій на Донбасі. КАРТА

Збройні формування РФ, попри Мінські домовленості, підтягнули до передової на Донбасі бронетанкове й артилерійське озброєння.

Про це, як повідомляє Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Патрулі місії зафіксували 97 одиниць бронетанкового та артилерійського озброєння збройних формувань Російської Федерації, розміщених як з порушенням ліній відведення, так і поза межами визначених районів зберігання", - йдеться в повідомленні.

Зона дій "1-го армійського корпусу" збройних формувань РФ - у районі Тернового виявлено 19 одиниць бойової техніки за 47 км від лінії розмежування: танки - 9 одиниць; самохідні артилерійські установки (САУ) невизначеного типу - 10 одиниць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу з боку збройних формувань РФ поранено українського воїна, - ОТУ "Схід"

Зона дій "2-го армійського корпусу" збройних формувань РФ - у районі Міусинська виявлено 78 одиниць бойової техніки за 56 км від лінії розмежування: танки невизначеного типу - 16 одиниць, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) невизначеного типу - 9 одиниць, САУ невизначеного типу - 12 одиниць, причіпні гаубиці невизначеного типу - 12 одиниць, бойові броньовані машини (ББМ) - 29 одиниць.

"Зосередження такої кількості бойової техніки свідчить про ймовірне нарощування сил і засобів противника з метою створення резервів. Водночас, представники збройних формувань РФ продовжували перешкоджати роботі патрулів Місії на окупованих територіях. Так, на блокпосту біля Безіменного члени збройних формувань РФ зупинили патруль СММ, не дозволивши спостерігачам проїхати в напрямку населеного пункту Саханка, пославшись на те, що в цьому районі, начебто, ведеться розмінування", - мовиться в повідомленні.

У СЦКК зауважують, що збройні формування РФ також "глушили" спостережні безпілотники ОБСЄ в районі окупованих Амвросіївки, Михайлівки, Софіївки та Криничної.

"Внаслідок цих перешкод СММ ОБСЄ не вдалося виявити та встановити дійсну кількість та типи озброєння і бойової техніки збройних формувань РФ, які перебувають поза межами визначених районів та з порушенням ліній відведення. Тому дані, наведені у звіті, не відображують дійсних масштабів порушень, здійснених збройними формуваннями РФ на окупованих ними територіях", - зазначається в повідомленні.

Також читайте: Війська РФ від початку доби 5 разів відкривали вогонь на Донбасі: втрат серед українських військових немає

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 97 одиниць російської військової техніки та установок на передовій на Донбасі 01

Автор: 

армія рф (17337) ОБСЄ (3504) Донбас (22355) СЦКК (642)


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Топ коментарі
+24
Русским не нужна причина за что воевать. Для них главное это воевать и убивать-это их основная национальная идея. и не важно где воевать и кого убивать. Вы все еще не поняли русский характер? Русские-одна из самых злых и депрессивных наций в мире. поэтому у них самый высокий уровень как убийств так и самоубийств среди белых стран. Ну и часть своей агрессии они переносят на соседние страны и убивают людей там.
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14.11.2021 00:36
+11
Та Меркель і Макрону це байдуже, вони стурбовані застосуванням "Байрактара".
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14.11.2021 07:15
+8
Байрактары, вперёд!
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14.11.2021 00:52
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Але жоден кацап не знає ЗА ЩО ВОНИ ВОЮЮТЬ?!
Проти кого знають а за що ні (маєчня про фашисто-бандерівців-хунту-жидомасонів не рахуєтся). Тих хто досі вірить у фашистохунту в Україні зразу можно у псизіатричну лікарню відправляти.
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14.11.2021 00:23 Відповісти
Русским не нужна причина за что воевать. Для них главное это воевать и убивать-это их основная национальная идея. и не важно где воевать и кого убивать. Вы все еще не поняли русский характер? Русские-одна из самых злых и депрессивных наций в мире. поэтому у них самый высокий уровень как убийств так и самоубийств среди белых стран. Ну и часть своей агрессии они переносят на соседние страны и убивают людей там.
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14.11.2021 00:36 Відповісти
"рюзьке" - це не нація, це - безвихідь у розвиткові людства!
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14.11.2021 08:30 Відповісти
Типова фашистська держава.
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14.11.2021 14:29 Відповісти
белая страна ? смешно
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14.11.2021 15:40 Відповісти
Мне надаєла павтарять. Расійскава вааруженія на Донбасє нєт. Мєсниє таксісти і шахтьори аружиє із шахт дастают (с)
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14.11.2021 00:47 Відповісти
Байрактары, вперёд!
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14.11.2021 00:52 Відповісти
Орки незабаром почнуть їх відстрілювати. Багато почали рахувати та казати зайвого ці спостерігачі. А винними зроблять наших військових бандерівців-фашиздів.
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14.11.2021 00:57 Відповісти
Та Меркель і Макрону це байдуже, вони стурбовані застосуванням "Байрактара".
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14.11.2021 07:15 Відповісти
Меркель уже на ..., туди і Макрона треба відправити.
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14.11.2021 09:58 Відповісти
А мне вот интересно - какая другая сторона кроме украинской, представлена в этом так называемом СЦКК, если российская сторона из него официально вышла четыре года назад?
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14.11.2021 08:21 Відповісти
Мы и без тебя знаем - вастамнет
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14.11.2021 11:35 Відповісти
Успокойся тролль они вернулись туда более года тому назад. Потому что иначе как инфу добудешь. Если кто помнит около месяца назад украинская сторона поймала одного такого члена СЦКК якобы от рашки (даже паспорт рашистской был) разведывал он , мля, уже и отпустить вроде хотели а потом нашли военный билет лугандоновских войск, теперь сидит.
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14.11.2021 19:13 Відповісти
Вихід один,проводити повномаштабний наступ,звільняти окуповані території донбасу та криму.Тут пан або пропав.
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14.11.2021 09:15 Відповісти
З головою дружиш?
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14.11.2021 17:06 Відповісти
Запропонуй інші дієві варіанти звільнення територій України.
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14.11.2021 17:10 Відповісти
Ты полезный этот самый или просто провокатор? Понимаеш ситуацию?
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15.11.2021 09:12 Відповісти
Я висловлюю свою думку.Перепрошую,а в чому заключається провокація?Розуміння ситуації по Вашому, це сидіти і чекати.
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15.11.2021 21:25 Відповісти
Уже и ОБСЕ прозрело . И только недоразумение и его стадо по-прежнему слепоглухонемые
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14.11.2021 11:32 Відповісти
Вы просто не смотрели комиков 95 квартала, которые с утра до вечера с экранов телевизора не сходят, гибнут украинские воины, а у телевизоров регочут 73% , думая что война пройдёт мимо их дома и ещё выбирают у себя депутатами любителей Кремля, думая что это спасёт их домивки от кочевого народа московской Орды.
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14.11.2021 11:43 Відповісти
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14.11.2021 11:37 Відповісти
А действо где? В Курской, Брянской обл или гражданская война, Крым чей?
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14.11.2021 13:40 Відповісти
а что Украина может нарушить на своей земле???
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14.11.2021 13:42 Відповісти
Кацап тут бояри, водки, швабри немає. Вали звідси.
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15.11.2021 02:12 Відповісти
в течении 7 лет, кадый день они что то фиксируют. значит есть какая то опасность. а если трещат штаны, то нажно что то предпринимать а не выражать в тысячный раз озабоченность. ну поставила рф всю европу раком перед отопительным сизоном и что? опять договариваться?
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14.11.2021 13:18 Відповісти
где там байрактары? почему этот металоллом ещё стоит на передовых позициях?
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14.11.2021 13:18 Відповісти
Пока им не дать по их дебильной морде они будут кошмарить всю Украину. Может хватит ждать и быть трусами....
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14.11.2021 13:40 Відповісти
https://www.thesun.co.uk/news/16717685/russia-massing-tanks-ukraine-border-putin/
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14.11.2021 14:00 Відповісти
куйло играет обвисшими мускулами, но что делать дальше, не знает
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14.11.2021 14:26 Відповісти
Пора бы уже и наше новое оружие испытывать на Донбассе.
Жечь кацапскую технику, наводить страх на орков.
И использовать это как рычаг для переговоров. Мы же за мир )
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14.11.2021 16:12 Відповісти
задля повноцінного наступу замало сил, а от для провокації саме то. схоже на те що вирішили захопити якесь наше прифронтове село
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14.11.2021 18:49 Відповісти
А ну припиніть в коментах Путіна провокувати. Не бачить Зеленський загрози, значить нема. І взагалі це перемир"я таке - їм можна стріляти, а ми не боїмося.
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14.11.2021 22:20 Відповісти
Фото танку бімба.... дибили кацапські вірять що кровать з казарми приварена до башти врятує від "Джовелін" чи "Байрактар" .... *********** (С) ...
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15.11.2021 02:10 Відповісти
Та їм *****! ***.., пардон, баби ще нарожають!
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15.11.2021 08:41 Відповісти
 
 