Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 97 одиниць російської військової техніки та установок на передовій на Донбасі. КАРТА

Збройні формування РФ, попри Мінські домовленості, підтягнули до передової на Донбасі бронетанкове й артилерійське озброєння.

Про це, як повідомляє Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Патрулі місії зафіксували 97 одиниць бронетанкового та артилерійського озброєння збройних формувань Російської Федерації, розміщених як з порушенням ліній відведення, так і поза межами визначених районів зберігання", - йдеться в повідомленні.

Зона дій "1-го армійського корпусу" збройних формувань РФ - у районі Тернового виявлено 19 одиниць бойової техніки за 47 км від лінії розмежування: танки - 9 одиниць; самохідні артилерійські установки (САУ) невизначеного типу - 10 одиниць.

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Зона дій "2-го армійського корпусу" збройних формувань РФ - у районі Міусинська виявлено 78 одиниць бойової техніки за 56 км від лінії розмежування: танки невизначеного типу - 16 одиниць, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) невизначеного типу - 9 одиниць, САУ невизначеного типу - 12 одиниць, причіпні гаубиці невизначеного типу - 12 одиниць, бойові броньовані машини (ББМ) - 29 одиниць.

"Зосередження такої кількості бойової техніки свідчить про ймовірне нарощування сил і засобів противника з метою створення резервів. Водночас, представники збройних формувань РФ продовжували перешкоджати роботі патрулів Місії на окупованих територіях. Так, на блокпосту біля Безіменного члени збройних формувань РФ зупинили патруль СММ, не дозволивши спостерігачам проїхати в напрямку населеного пункту Саханка, пославшись на те, що в цьому районі, начебто, ведеться розмінування", - мовиться в повідомленні.

У СЦКК зауважують, що збройні формування РФ також "глушили" спостережні безпілотники ОБСЄ в районі окупованих Амвросіївки, Михайлівки, Софіївки та Криничної.

"Внаслідок цих перешкод СММ ОБСЄ не вдалося виявити та встановити дійсну кількість та типи озброєння і бойової техніки збройних формувань РФ, які перебувають поза межами визначених районів та з порушенням ліній відведення. Тому дані, наведені у звіті, не відображують дійсних масштабів порушень, здійснених збройними формуваннями РФ на окупованих ними територіях", - зазначається в повідомленні.

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