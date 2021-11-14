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Новини Фото Війна
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Війська РФ обстріляли із мінометів житловий сектор Невельського: з-під завалів пошкоджених будинків врятовано двох людей. ФОТОрепортаж

Чотири приватних будинки в Невельському Покровського району (Донецька обл.) постраждали внаслідок нічного мінометного обстрілу з боку російських найманців на Донбасі, рятувальники з-під завалів дістали двох осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у Фейсбуці заявив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"Щонайменше чотири приватні будинки постраждали в результаті обстрілу російсько-терористичними угрупуваннями селища Невельського Покровського району. Два з них – знищені повністю. Усі пошкоджені будинки, про які відомо на даний час, розташовані на вулиці Молодіжній. Під час обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди - 65-річний чоловік та 63-річна жінка. Вибратися з-під уламків їм допомагали рятувальники ДСНС. За щасливим збігом обставин, ніхто із цивільних не постраждав", - написав він.

Інформація про пошкоджені будинки надійшла від рятувальників та правоохоронців, які разом із медиками швидкої допомоги прибули на місце події, щоб надати допомогу людям.

Кириленко додав, що подальше обстеження селища та уточнення інформації про пошкодження відбудеться протягом дня силами правоохоронців та місцевої влади.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок нічного мінометного обстрілу з боку супротивника тяжкого поранення дістав водій-санітар, якого було доставлено до військового шпиталю.

Війська РФ обстріляли із мінометів житловий сектор Невельського: з-під завалів пошкоджених будинків врятовано двох людей 01
Війська РФ обстріляли із мінометів житловий сектор Невельського: з-під завалів пошкоджених будинків врятовано двох людей 02
Війська РФ обстріляли із мінометів житловий сектор Невельського: з-під завалів пошкоджених будинків врятовано двох людей 03
Війська РФ обстріляли із мінометів житловий сектор Невельського: з-під завалів пошкоджених будинків врятовано двох людей 04
Війська РФ обстріляли із мінометів житловий сектор Невельського: з-під завалів пошкоджених будинків врятовано двох людей 05

обстріл (28428) Донецька область (8440) військово-цивільна адміністрація (89) Кириленко Павло (907)


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Топ коментарі
+27
ЛИШЬБЫНЕБЫЛАВАЙНЫ??? В Бундестаге и Парыже говорят что ето нормально. Так и должно быть. А уничтожать гаубицу росийских террористов обстреливающих жилые дома ето плохо. Потому что гаубица дороже етих хижин. Поетому жители разрушенных хижин должны скинуться и купить росийским террористам новую гаубицу. Думаю что скоро Рашка еще предоставит счет Украине за использованные боеприпасы, а гансы и жабоеды поддержат лишьбынебылавайны.
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14.11.2021 11:43
+16
Кацапи трощуть самий язичний регіон в Україні.
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14.11.2021 11:43
+10
И где наш "адекВАТНЫЙ" ответ?
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14.11.2021 11:47
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Кацапи трощуть самий язичний регіон в Україні.
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14.11.2021 11:43 Відповісти
За смеющийся смайл после твоих слов о разрушении оккупантами Донбасса, я бы тебя забанил.
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14.11.2021 12:09 Відповісти
Що просили, те і отримали.
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14.11.2021 12:15 Відповісти
_Снова доказал что ты идиот, хотя именно мне это доказывать уже не требуется. А вот те, на фото - вообще, абсолютно, не причина войны! Единственная причина - фашистская расия! А ты - не способен различить мотив и предлог. Дурачок потому что.
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14.11.2021 12:24 Відповісти
***** приходить туди де його запрошують. Не помічав? Крим, Домбас.
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14.11.2021 12:42 Відповісти
Дурачок Путлер приходит куда угодно, в любое место, названное тараканами в больной голове.
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14.11.2021 12:57 Відповісти
У тебе відсутнє аналітичне мислення. ***** завжди каже що прийшов защіщать рускаязичних по їхній просьбі. Цього ти теж не помічав.
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14.11.2021 13:03 Відповісти
_Когды ты поймешь разницу между мотивом преступника и предлогом для оправдания преступления, осёл?
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14.11.2021 13:18 Відповісти
Ти мені більше не цікавий, а за дурачка і осла отримаєш отвєтку.
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14.11.2021 13:24 Відповісти
Ты бы лучше учился думать, чем дуться аки индюк.
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14.11.2021 13:31 Відповісти
Я знаю за кого вы голосовали. Мышление не дальше своего носа. Рефлексы в лучшем случае.
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14.11.2021 17:54 Відповісти
Тебе,недалекому,пытаются обьяснить,что ,,рускимир,,заканчивается там,где кацапы начинают получать по хлебалу. Нех звать войну в свой дом,под любыми предлогами. И тем более нех теперь ныть по этому поводу.
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14.11.2021 17:57 Відповісти
_Самоуверенный глупец, ты не знаешь за кого я голосовал. А твои домыслы значения не имеют, ибо никак не влияют на уже свершившееся событие (голосование).
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14.11.2021 18:02 Відповісти
Так пол Донбасса в жопе сидит,голосуя за прокацапов и не понимая,почему происходят им не приятные вещи. Сами не живут имбицилы и другим не дают. Любите кацапию--валите нах поднимать свою любимую недоимперию.
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14.11.2021 18:06 Відповісти
До тех пор,пока слабоумные полукацапы не поймут прямой зависимости от их голования за прокацапскую шваль,выход с плакатами,,путенвведи,, и бомбежками их домов этими же кацапами все будет повторяться по кругу. Учитесь уже думать и делать выводы.
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14.11.2021 18:01 Відповісти
Що ти хочеш від кацапа. Воно біснувате.
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14.11.2021 12:17 Відповісти
Суперечливі відчуття. Особливо коли ці "там же наши люді" лягали під танки і роззброювали колони наших (не російських) військових, або прив'язували до стовпів проукраїнських сусідів чи плювали і били наших військовополонених. Після відновлення контролю над територією треба добре почистити це населення: кого в тюрму, кого депортація в рашку, кого позбавити громадянства. Ну якщо когось прикопають із тих, що вспарював животи українцям - не буде великим гріхом.
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14.11.2021 12:28 Відповісти
ты их спроси, в этом селе, кто стрелял....если бы ВСУ тут не было то и не стреляли бы...вот их ответ.
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14.11.2021 13:32 Відповісти
Ничего страшного прилетит на зонтике Верещук - Мери Поппинс, проведёт оценку разрушений, включат в программу "Велике будівництво" с выделением 1 млрд. на восстановление
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14.11.2021 12:12 Відповісти
ЛИШЬБЫНЕБЫЛАВАЙНЫ??? В Бундестаге и Парыже говорят что ето нормально. Так и должно быть. А уничтожать гаубицу росийских террористов обстреливающих жилые дома ето плохо. Потому что гаубица дороже етих хижин. Поетому жители разрушенных хижин должны скинуться и купить росийским террористам новую гаубицу. Думаю что скоро Рашка еще предоставит счет Украине за использованные боеприпасы, а гансы и жабоеды поддержат лишьбынебылавайны.
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14.11.2021 11:43 Відповісти
Все так, тільки трішечки не так: ніхто не буде за нас воювати - ні ганси, ні жани, ні джони. Спасибі і за те, що роблять. Тільки у них є свої виборці і вони прислухаються до них. А у нас є свої виборці, які вибирають верховним головнокомандувачем під час війни "стратега" з одною думкою в голові "просто пєрєстать стрєлять" і "дагаваріться посрєдінє". Хто нам лікар? і ще - уявіть як дивляться на нас наші союзники, коли наше вище керівництво зливає ворогу спецоперації, типу "ловля вагнерівців"?
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14.11.2021 12:19 Відповісти
Никто не просит гансов и жабоедов за нас воевать. Пускай хоть не мешают. А лучше помогут оружием. Они кстати нам кое чем обязаны, за то что выдурили у нас ЯО. Была бы у нас Ядреная бомба ***** бы не решился к нам сунуться даже пускай ета бомба лежала бы в своей шахте и устарела. И будь у нас ЯО с нами в мире говорили бы все совсем по другому а не ездили в кремль и решали каким способом Украине лучше капитулировать
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14.11.2021 12:25 Відповісти
Теоретично так, добре було б якби мали ядерну зброю. Тільки можливості такої нам ніхто не дав і не збирався давати на початку 90-х. Світ не хотів, щоб ядерна зброя розповзалася по світу. Тим більше із тим парламентом і урядом, де заправляли комуняки і проросійська агентура. Якби ми трималися за ядерну зброю, були б введені такі санкції, що України як держави вже б давно не було. Треба було зразу поставити умову безпеки: Україна член НАТО - яд. зброя ваша. Це був шанс, який обміняли на папірці і ганебні декілька млрд. дол допомоги: це по сотні доларів на кожного українця.
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14.11.2021 12:37 Відповісти
"....Треба було зразу поставити умову безпеки: Україна член НАТО - яд. зброя ваша. Це був шанс, який обміняли на папірці і ганебні декілька млрд. дол допомоги: це по сотні доларів на кожного українця..." +++
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14.11.2021 13:31 Відповісти
Как раз эти по ЯО нам ничего не должны...
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14.11.2021 12:43 Відповісти
И где наш "адекВАТНЫЙ" ответ?
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14.11.2021 11:47 Відповісти
Погодьте, бронепамперс по касательной задело, поменяем и как дадим ответку, может быть.
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14.11.2021 11:50 Відповісти
Если будет атвет тагда будет вайна. А сейчас нет вайны. Хотя я уже запутался, что ето если не вайна? Ничесе гибридный мир когда жителей вытаскивают из под разрушенных домов. Какой же тогда войной нас пугают?
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14.11.2021 12:03 Відповісти
Если молчать и ничего не делать то так будет всегда - каждый день каждый час каждую минуту… рашисты они ведь как гопники , всегда чувствуют слабину терпилы. В данном случае как это не позорно - терпилы это мы украинцы!
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14.11.2021 12:07 Відповісти
А хто більші тєрпіли - українці, чи білоруси?
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14.11.2021 12:12 Відповісти
Одинаково
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14.11.2021 12:50 Відповісти
А что в лугандоне белорусы проживают? Ты от темы уходишь шановный. Что то я не помню чтобы это самое Невельскоев состав белорашки входило.
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14.11.2021 12:51 Відповісти
Какой ответ? Байрактары, гавнокомандующий ************ приказал убрать ближе к Львову
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14.11.2021 12:20 Відповісти
Поговоріть з любим, хто виходить на ротацію з нуля, дають відповідь вже, не знаю хто дав наказ, Залужний чи голобородько, але дають.
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14.11.2021 12:23 Відповісти
стрелковым оружием в ответ на минометный обстрел ? или усиленной готовностью "байрактаров" быть использованными ?
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14.11.2021 16:28 Відповісти

Адекватно было бы вгатить в ответ 150 снарядов, но нет, всхлипы и стоны...
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14.11.2021 19:39 Відповісти
Згадуються, як ці регіони весь час вибирали проросійських, а то і взагалі рашистських депутатів і ненавиділи все українське. Цікаво, їхні мізки російські снаряди поставили на місце чи все ненавидять "біндєр" і "правосєкав"?
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14.11.2021 12:10 Відповісти
Самый интересный парадокс что если дамбаситам даже показать дыру в его доме и всунуть его голову чтобы он посмотрел с какой стороны прилетел снаряд то он все равно будет визжать что ето Украина обстреливает. Патаму что в ету дыру он увидет *тамженашимальчикивтрусиках* и у него язык не повернется их обвинить
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14.11.2021 12:14 Відповісти
Жители Даунбаса скорей поверят в то, что их дома разрушили ни аппачленцы, а ВСУ стреляющее американскими снарядами которые разворачиваются в полёте на 180 градусов
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14.11.2021 12:16 Відповісти
Вже ні, розмовляв з переселенцем з Донбасу, який втратив ногу на Донбасі, при чому втратив від нашого вогню. Ясно сказав, що не ображається, бо до цього з майданчика біля будинку, орки поклали два міномети і гатили по наших, прилетіла відповідь і вуаля. Вже вивчив мову, бо ногу відрізали в Чернівцях.
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14.11.2021 12:20 Відповісти
Таких там не больше 5%
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14.11.2021 12:21 Відповісти
Можливо, але копієчка до копійочки...., хоча звичайно він тут одразу знайшов друзів серед місцевих люмпенів, дружина, якій 25 виглядає на 45, хз, наслідки війни чи генетика Донбасу. Україна платить 3200 пенсії за інвалідність. Питаю, чому роботу на дому не знайдеш, каже що і так вистачає, в динирії і стільки не мав з двома ногами.
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14.11.2021 12:26 Відповісти
Судячи з усього, "достойні" громадянини. Де йому відірвало ногу ще треба перевірити. Такі люди нам говорять одне, а "там" зовсім протилежне.
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14.11.2021 12:47 Відповісти
Еще где то в 16-17-м общался с одной женщиной, которая потеряла мать от нашей мины(правда без подробностей) Проукраинская.
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14.11.2021 12:49 Відповісти
У мене серед знайомих ціла колекція, які навіть з відрізаним язиком будуть мекати про «укрофашистав».
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14.11.2021 12:31 Відповісти
Не поставили. По опитуванням, навіть підконтрольний Україні Маріуполь тепло відноситься до ерефії. Видно мало їх градами накривали з території ерефії. Потрібно було більше накривати,може б мізки повернулись на місце!
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14.11.2021 15:23 Відповісти
Это же за Песками по трассе?
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14.11.2021 12:22 Відповісти
Ага
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14.11.2021 12:37 Відповісти
А чому про це немає ніякої інформації від ОБСЕ?Вони що ще від будуна не відійшли?Та чому наші закуплені у турків безпілотники простоюють?Чи вони як і ОБСЄ тільки для того щоб фіксувати надану шкоду?Про людей в Україні вже і не говорю так як владі насрати на їхні смерті.
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14.11.2021 12:22 Відповісти
Как там бабуля Меркель? Не хочет выразить свою глубокую взволнованность???
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14.11.2021 12:30 Відповісти
Міркує (меркелить) чи вистачить одного цинка з набоями для військової допомоги.
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14.11.2021 12:43 Відповісти
Агов, Залужний. Як там наші Байрактари - чому не використовуємо???
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14.11.2021 12:48 Відповісти
они и так вон какие красивые, а вы хотите чтобы они еще и работали ?!
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14.11.2021 16:30 Відповісти
https://www.unn.com.ua/uk/news/1952337-selische-na-donbasi-obstrilyali-boyoviki-pid-zavalami-opinilisya-lyudi Селище на Донбасі обстріляли бойовики, під завалами опинилися російсько мовни люди ...мабуть так?
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14.11.2021 12:49 Відповісти
Ну обстріляли шавки РФ. І що з того? Все-рівно ті, кого витягли з тих завалів скажуть, що стріляли ЗСУ.
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14.11.2021 12:58 Відповісти
Защищать своих граждан собираемся? Они всю жизнь налоги платили и сейчас 1,5% отстегивают... А мы раз с дрона стрельнули и пять раз сернули в штаны.
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14.11.2021 14:44 Відповісти
Я на 100 відсотків впевнений, вони думають що їх Україна обстріляла. Зараз їм ще російський зомбоящик про це роскаже у всіх подробицях...
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14.11.2021 15:18 Відповісти
"Я войну прошла. Фашисты себя лучше вели, чем эта падаль из дэнэрэ!"
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=376089019837548&id=100023093592528
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14.11.2021 15:46 Відповісти
 
 