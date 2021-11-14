Війська РФ обстріляли із мінометів житловий сектор Невельського: з-під завалів пошкоджених будинків врятовано двох людей. ФОТОрепортаж

Чотири приватних будинки в Невельському Покровського району (Донецька обл.) постраждали внаслідок нічного мінометного обстрілу з боку російських найманців на Донбасі, рятувальники з-під завалів дістали двох осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у Фейсбуці заявив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"Щонайменше чотири приватні будинки постраждали в результаті обстрілу російсько-терористичними угрупуваннями селища Невельського Покровського району. Два з них – знищені повністю. Усі пошкоджені будинки, про які відомо на даний час, розташовані на вулиці Молодіжній. Під час обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди - 65-річний чоловік та 63-річна жінка. Вибратися з-під уламків їм допомагали рятувальники ДСНС. За щасливим збігом обставин, ніхто із цивільних не постраждав", - написав він.

Інформація про пошкоджені будинки надійшла від рятувальників та правоохоронців, які разом із медиками швидкої допомоги прибули на місце події, щоб надати допомогу людям.

Кириленко додав, що подальше обстеження селища та уточнення інформації про пошкодження відбудеться протягом дня силами правоохоронців та місцевої влади.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок нічного мінометного обстрілу з боку супротивника тяжкого поранення дістав водій-санітар, якого було доставлено до військового шпиталю.









