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З бійцями 79-ї ОДШБр Русланом Прусовим і Вадимом Федосеєвим, що підірвались на невідомому ворожому пристрої, попрощались у Миколаєві. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 листапада, у Миколаєві, на плацу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади відбулося урочисте прощання із загиблими військовослужбовцями: Русланом Халіловичем Прусовим, підполковником, начальником повітряно-десантної служби та Вадимом Вікторовичем Федосеєвим, майстер-сержантом, військовослужбовцем 79-ї ОДШБр.

Про це йдеться на офіційній сторінці Миколаївського телеканалу "НІС-ТВ" в соцмережі "Фейсбук", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Миколаївщина у жалобі... Сьогодні прощаються з двома офіцерами-десантниками 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Підполковник Прусов Руслан Халилович та майстер-сержант Федосеєв Вадим Вікторович наскочили на ворожу міну під час виконання бойових завдань на Луганщині. Сьогодні у рідній військовій частині останню шану захисникам віддали побратими, ветерани, волонтери та пересічні містяни." - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє воїнів загинули, підірвавшись на невідомому ворожому пристрої. Одного військового поранено внаслідок російського обстрілу. За минулу добу війська РФ 8 разів відкривали вогонь, - ООС

З бійцями 79-ї ОДШБр Русланом Прусовим і Вадимом Федосеєвим, що підірвались на невідомому ворожому пристрої, попрощались у Миколаєві 01

З бійцями 79-ї ОДШБр Русланом Прусовим і Вадимом Федосеєвим, що підірвались на невідомому ворожому пристрої, попрощались у Миколаєві 02
З бійцями 79-ї ОДШБр Русланом Прусовим і Вадимом Федосеєвим, що підірвались на невідомому ворожому пристрої, попрощались у Миколаєві 03
З бійцями 79-ї ОДШБр Русланом Прусовим і Вадимом Федосеєвим, що підірвались на невідомому ворожому пристрої, попрощались у Миколаєві 04
З бійцями 79-ї ОДШБр Русланом Прусовим і Вадимом Федосеєвим, що підірвались на невідомому ворожому пристрої, попрощались у Миколаєві 05
З бійцями 79-ї ОДШБр Русланом Прусовим і Вадимом Федосеєвим, що підірвались на невідомому ворожому пристрої, попрощались у Миколаєві 06
З бійцями 79-ї ОДШБр Русланом Прусовим і Вадимом Федосеєвим, що підірвались на невідомому ворожому пристрої, попрощались у Миколаєві 07

Руслан Прусов та Вадим Федосеєв загинули 12 листопада пообіді в районі села Нижньотепле Станично-Луганського району Луганської області внаслідок смертельних поранень, отриманих під час підриву автівки на невстановленому вибуховому пристрої.

Поховають загиблих військовослужбовців на почесному секторі Мішковського кладовища у Миколаєві.

Донбас (22355) втрати (4395) Ян Осока (1495) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199)


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Топ коментарі
+31
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14.11.2021 12:37
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14.11.2021 12:37
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14.11.2021 12:38
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14.11.2021 12:37 Відповісти
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14.11.2021 12:37 Відповісти
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14.11.2021 12:38 Відповісти
вечная память
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14.11.2021 12:47 Відповісти
​"Не случайность", - волонтеры раскрыли детали гибели десантников ВСУ под Счастьем Появились новые детали гибели офицеров 79-й ОДШБр ВСУ Руслана Прусова и Вадима Федосеева на Луганщине.

https://www.dialog.ua/war/240117_1636878044 https://www.dialog.ua/war/240117_1636878044

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14.11.2021 12:47 Відповісти
Бити гадів і главноєнестрілятів.
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14.11.2021 13:27 Відповісти
Сумно. Світла пам'ять нашим
солдатам війни. Героям слава!
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14.11.2021 13:06 Відповісти
Были сегодня в части.За столько лет войны, казалось бы можно привыкнуть.А нет, каждый раз мороз по коже. Ведь погибли не только двое, ударили по родителям ,семье, товарищам. Господи, пошли нам мира, десантникам Царства Небесног
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14.11.2021 13:45 Відповісти
Спочивайте з миром, Герої.....
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям....
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14.11.2021 14:01 Відповісти
Вечная память МУЖИКАМ!!!!! Героям!!!!
НО!!!! если бы опросить людей в Днепре - как вы относитесь к тому , что эти ребята отдали свои жизни???? Уверен мне бы было стыдно- за их ответы!!! Почему так ??? Почему никакой работы с людьми? Так нужно???
Мне кажется патриотизма, понимания , огня -НЕТ ВООБЩЕ!!! я не знаю может так задуманно?
И вообще иногда мне кажется - что ватников и тех . кто считает , что люди гибнут - а эти Наверху бабло делят - стало намного больше!!!!
Просто мысли в слух!!!!! А МУЖИКАМ - спасибо! Берегите себя!!!!
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14.11.2021 14:05 Відповісти
Герої не вмирають. Смерть окупантам.
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14.11.2021 14:29 Відповісти
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14.11.2021 14:32 Відповісти
Герої не вмирають!
Вічна шана!
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14.11.2021 15:09 Відповісти
 
 