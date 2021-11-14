З бійцями 79-ї ОДШБр Русланом Прусовим і Вадимом Федосеєвим, що підірвались на невідомому ворожому пристрої, попрощались у Миколаєві. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 листапада, у Миколаєві, на плацу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади відбулося урочисте прощання із загиблими військовослужбовцями: Русланом Халіловичем Прусовим, підполковником, начальником повітряно-десантної служби та Вадимом Вікторовичем Федосеєвим, майстер-сержантом, військовослужбовцем 79-ї ОДШБр.

Про це йдеться на офіційній сторінці Миколаївського телеканалу "НІС-ТВ" в соцмережі "Фейсбук", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Миколаївщина у жалобі... Сьогодні прощаються з двома офіцерами-десантниками 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Підполковник Прусов Руслан Халилович та майстер-сержант Федосеєв Вадим Вікторович наскочили на ворожу міну під час виконання бойових завдань на Луганщині. Сьогодні у рідній військовій частині останню шану захисникам віддали побратими, ветерани, волонтери та пересічні містяни." - зазначається у повідомленні.

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Руслан Прусов та Вадим Федосеєв загинули 12 листопада пообіді в районі села Нижньотепле Станично-Луганського району Луганської області внаслідок смертельних поранень, отриманих під час підриву автівки на невстановленому вибуховому пристрої.

Поховають загиблих військовослужбовців на почесному секторі Мішковського кладовища у Миколаєві.