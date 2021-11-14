Мігранти закидали камінням польських поліцейських на кордоні з Білоруссю. ФОТО

Група нелегальних іммігрантів закидала камінням співробітників поліції Польщі, коли в неділю спробувала перетнути білорусько-польський кордон

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твітері міністерство оборони Польщі.

"Вночі солдатів та офіцерів закидали щебенем мігранти, які намагалися потрапити до Польщі. Мігрантам не вдалося прорватися на польську сторону", - йдеться у повідомленні відомства.

Де саме трапився інцидент, не уточнюється.



