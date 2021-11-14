Мігранти закидали камінням польських поліцейських на кордоні з Білоруссю. ФОТО
Група нелегальних іммігрантів закидала камінням співробітників поліції Польщі, коли в неділю спробувала перетнути білорусько-польський кордон
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твітері міністерство оборони Польщі.
"Вночі солдатів та офіцерів закидали щебенем мігранти, які намагалися потрапити до Польщі. Мігрантам не вдалося прорватися на польську сторону", - йдеться у повідомленні відомства.
Де саме трапився інцидент, не уточнюється.
Топ коментарі
+45 Myroslav Hrabovsky
показати весь коментар14.11.2021 13:34
+21 Green sheet
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+15 Nick Heinen
показати весь коментар14.11.2021 13:38
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Я так называю дикарей, не способных жить цивилизовано, и ничего не имею против цивилизованных людей любой нации !
Там дійсно легше знайти залізяку з часів ІІ світової, ніж каменюку.
Мы ведь в Украине это проходили.
Я живу в Германии почти все свое время !
И - ДА ! они действительно там везде... И в городах уже сложно встре6тить немца... Но это не повод - дать им еще больше возможностей!
Все ж така агресивна та смердюча купка може допомогти людям нарешті відстоювати свої права та вимагати від влади змінити закони.
Толерантність -може бути до слабкого і немічного.
Але не до фізично міцного та агресивного.
так что - настоящие их мысли, только в узком кругу ...и только "на кухне"...
Обьясните ,что если они не успокоят своего ЧЛЕНА то будут не просто санкции - а полная изоляция!!!! То же с Россиянами!!!! И хватит разговоров!!! Путин возомнил себя богом , и у Матвиенко с Песковым башню снесло!!!!
Зачем так накалять - пусть люди поймут!Расскажите им правду!!!!
одеський анегдот: мужик виліз на пам,ятник і кричить.
мяса нема, сала нема, грошей нема, жерти нема. мент до нього; злізь і закрий морду бо як дам цим пістолетом по голові.....мужик подумав а чого бити по голові пістолетом?
ПАТРОНІВ НЕМА!!!
В текстi помилка - не мiгранти, а лаПОТНI ФСБшники.