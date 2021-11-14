Війська РФ обстрілювали Невельське з напрямку окупованого селища Лозове: зафіксовано 50 влучань снарядів, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Збройні формування РФ обстрілювали населений пункт Невельське із застосуванням ствольної артилерії калібру 122 мм з напрямку населеного пункту Лозове.

Про це йдеться у повідомленні української сторони СЦКК, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Згідно з повідомленням, усього в межах населеного пункту Невельське зафіксовано 50 влучань снарядів, якими було зруйновано та пошкоджено житлові будинки, інфраструктура та прилегла територія за адресами: вул. Молодіжна, будинки 1а, 3/1, 4/1 та вул. Центральна, будинки 2/1 та 2/2. Мешканці даних будинків на момент обстрілу перебували вдома і опинились під завалами власних осель. На щастя, ніхто з них не загинув та не зазнав серйозних травмувань.

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"Місце обстрілу знаходиться на відстані 3 950 м від фактичної лінії розмежування сторін, що свідчить про свідоме ведення збройними формуваннями РФ вогню по житловій забудові", - підкреслили в СЦКК.





















Як повідомляється, також 13 листопада у період з 16:13 до 16:25 збройні формування РФ обстріляли ділянку розведення сил і засобів №2 Золоте із застосуванням мінометів калібру 82 мм.

Вогонь вівся з напрямку населеного пункту Молодіжне, було здійснено три постріли, влучання від яких було зафіксовано на відстані 500 м від фактичної лінії розмежування сторін.

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"Наведені факти є черговим свідченням грубого порушення збройними формуваннями РФ Мінських домовленостей та режиму повного і всеосяжного припинення вогню, впровадженого за згодою сторін 27 липня 2020 року. А головне – наочно демонструють зневагу окупантів до життя мирного населення", - сказано в повідомленні.