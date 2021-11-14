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Війська РФ обстрілювали Невельське з напрямку окупованого селища Лозове: зафіксовано 50 влучань снарядів, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Збройні формування РФ обстрілювали населений пункт Невельське із застосуванням ствольної артилерії калібру 122 мм з напрямку населеного пункту Лозове.

Про це йдеться у повідомленні української сторони СЦКК, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Згідно з повідомленням, усього в межах населеного пункту Невельське зафіксовано 50 влучань снарядів, якими було зруйновано та пошкоджено житлові будинки, інфраструктура та прилегла територія за адресами: вул. Молодіжна, будинки 1а, 3/1, 4/1 та вул. Центральна, будинки 2/1 та 2/2. Мешканці даних будинків на момент обстрілу перебували вдома і опинились під завалами власних осель. На щастя, ніхто з них не загинув та не зазнав серйозних травмувань.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки нічного обстрілу Невельського російськими військами. ВIДЕО

"Місце обстрілу знаходиться на відстані 3 950 м від фактичної лінії розмежування сторін, що свідчить про свідоме ведення збройними формуваннями РФ вогню по житловій забудові", - підкреслили в СЦКК.

Війська РФ обстрілювали Невельське з напрямку окупованого селища Лозове: зафіксовано 50 влучань снарядів, - СЦКК 01
Війська РФ обстрілювали Невельське з напрямку окупованого селища Лозове: зафіксовано 50 влучань снарядів, - СЦКК 02
Війська РФ обстрілювали Невельське з напрямку окупованого селища Лозове: зафіксовано 50 влучань снарядів, - СЦКК 03
Війська РФ обстрілювали Невельське з напрямку окупованого селища Лозове: зафіксовано 50 влучань снарядів, - СЦКК 04
Війська РФ обстрілювали Невельське з напрямку окупованого селища Лозове: зафіксовано 50 влучань снарядів, - СЦКК 05
Війська РФ обстрілювали Невельське з напрямку окупованого селища Лозове: зафіксовано 50 влучань снарядів, - СЦКК 06
Війська РФ обстрілювали Невельське з напрямку окупованого селища Лозове: зафіксовано 50 влучань снарядів, - СЦКК 07
Війська РФ обстрілювали Невельське з напрямку окупованого селища Лозове: зафіксовано 50 влучань снарядів, - СЦКК 08
Війська РФ обстрілювали Невельське з напрямку окупованого селища Лозове: зафіксовано 50 влучань снарядів, - СЦКК 09
Війська РФ обстрілювали Невельське з напрямку окупованого селища Лозове: зафіксовано 50 влучань снарядів, - СЦКК 10

Як повідомляється, також 13 листопада у період з 16:13 до 16:25 збройні формування РФ обстріляли ділянку розведення сил і засобів №2 Золоте із застосуванням мінометів калібру 82 мм.

Вогонь вівся з напрямку населеного пункту Молодіжне, було здійснено три постріли, влучання від яких було зафіксовано на відстані 500 м від фактичної лінії розмежування сторін.

Також читайте: Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу російськими військами села Невельське, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

"Наведені факти є черговим свідченням грубого порушення збройними формуваннями РФ Мінських домовленостей та режиму повного і всеосяжного припинення вогню, впровадженого за згодою сторін 27 липня 2020 року. А головне – наочно демонструють зневагу окупантів до життя мирного населення", - сказано в повідомленні.

обстріл (28435) Донбас (22355) бойові дії (3795) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+13
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14.11.2021 18:58
+10
Треба вже й туди посилочку відправляти...
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14.11.2021 19:13
+8
З усього цього один висновок- така квазі-держава,як ублюдська расія,має бути повністю знищена.
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14.11.2021 18:40
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Зеленський случайно не там, щоб побачив мир в очах Путіна.
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14.11.2021 18:38 Відповісти
Да слава Богу что не там. Оно опять посидит в кукурузе и похамит нашим защитникам.
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14.11.2021 19:15 Відповісти
інформація к размишлєнію, як у "Мгновьєніях весни":

Невельское (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Невельське) - посёлок в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Ясиноватском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецкой области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины .

Население по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 переписи 2001 года составляло 286 человек.

По состоянию на ноябрь 2015 года, в поселке проживают 35 мирных жителей. Более 50 % домов имеют капитальные разрушения. В поселке отсутствует газовое и электроснабжение. Отсутствует транспортная инфраструктура, не работают магазины. Помощь мирному населению оказывают гуманитарные организации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0 Красный крест , https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=People_in_Need&action=edit&redlink=1 Человек в беде , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%92%D0%9A%D0%91_%D0%9E%D0%9E%D0%9D УВКБ ООН и https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1 Гуманитарная миссия помощи мирному населению зоны военного конфликта общественного объединения «Пролиска»

не треба було кликати Чорта Плєшивого !
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14.11.2021 21:16 Відповісти
Зе ще памперси сушить, мокрі.
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15.11.2021 13:40 Відповісти
З усього цього один висновок- така квазі-держава,як ублюдська расія,має бути повністю знищена.
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14.11.2021 18:40 Відповісти
А где же наш вяликий миротворец?И не слышно тупого наркоши
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14.11.2021 18:45 Відповісти
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14.11.2021 18:58 Відповісти
🤣
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14.11.2021 19:05 Відповісти
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14.11.2021 19:22 Відповісти
І що кажуть місцеві жителі? Либонь - Єта хахлабіндєравци заставляют нашіх мальчиков па нам стрілять.
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14.11.2021 19:10 Відповісти
Треба вже й туди посилочку відправляти...
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14.11.2021 19:13 Відповісти
Величайший бздит...
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14.11.2021 19:40 Відповісти
Великий полководец готовится получить посылочку от Белингкэт про вагнеровцев. Сидят с ермаком отмазки выдумывают…. Ему сейчас не до Невельского - угля нет; газа обмаль, инвестиций от султановнет, усатый ************ вступил в стадию осеннего обострения шизофрении, вагнеровцы из за угла грозят кидецом, антиваксеры совсем распоясались, сенаторы факи крутят, зарплаты и пенсии на межи бомжевания, шмыг совсем оборзел и киздит на каждом шагу…. Нет не до войны Верховному сейчас о себе надо подумать… быть или не быть… а если быть то где??? И т.д. и т.п.
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14.11.2021 19:58 Відповісти
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14.11.2021 20:25 Відповісти
Иии.....? Ответка от нас была?
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14.11.2021 20:37 Відповісти
все тебе расскажи. поедь на передовую и дай ответ.
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14.11.2021 21:04 Відповісти
от жеж, даже ответ дать некому
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15.11.2021 12:51 Відповісти
Де байрактари?
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14.11.2021 21:07 Відповісти
За 4 км от линии разграничения! Как дежурная новость. Какое то ОБСЕ, спутники, ночное виденье приборы и прочее---как за пивом сходить! МИД---а нота протеста, а подача в ООН фактов неоспоримых? Глухарь.
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14.11.2021 23:07 Відповісти
Боже какой позор...на своей земле постоянно считать прилеты ...Нахер постоянно постить эти заунылые фоточки....??
Судя по поговорке -И палка раз в год стреляет, следующей ответки Байрактаром ждать через 345 дней!...
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14.11.2021 23:09 Відповісти
А де занепокоєність Німеччини і Франціі чи може обідають то рот зайнятий
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15.11.2021 18:08 Відповісти
 
 