Війська РФ обстрілювали Невельське з напрямку окупованого селища Лозове: зафіксовано 50 влучань снарядів, - СЦКК. ФОТОрепортаж
Збройні формування РФ обстрілювали населений пункт Невельське із застосуванням ствольної артилерії калібру 122 мм з напрямку населеного пункту Лозове.
Про це йдеться у повідомленні української сторони СЦКК, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Згідно з повідомленням, усього в межах населеного пункту Невельське зафіксовано 50 влучань снарядів, якими було зруйновано та пошкоджено житлові будинки, інфраструктура та прилегла територія за адресами: вул. Молодіжна, будинки 1а, 3/1, 4/1 та вул. Центральна, будинки 2/1 та 2/2. Мешканці даних будинків на момент обстрілу перебували вдома і опинились під завалами власних осель. На щастя, ніхто з них не загинув та не зазнав серйозних травмувань.
"Місце обстрілу знаходиться на відстані 3 950 м від фактичної лінії розмежування сторін, що свідчить про свідоме ведення збройними формуваннями РФ вогню по житловій забудові", - підкреслили в СЦКК.
Як повідомляється, також 13 листопада у період з 16:13 до 16:25 збройні формування РФ обстріляли ділянку розведення сил і засобів №2 Золоте із застосуванням мінометів калібру 82 мм.
Вогонь вівся з напрямку населеного пункту Молодіжне, було здійснено три постріли, влучання від яких було зафіксовано на відстані 500 м від фактичної лінії розмежування сторін.
"Наведені факти є черговим свідченням грубого порушення збройними формуваннями РФ Мінських домовленостей та режиму повного і всеосяжного припинення вогню, впровадженого за згодою сторін 27 липня 2020 року. А головне – наочно демонструють зневагу окупантів до життя мирного населення", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Невельское (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Невельське) - посёлок в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Ясиноватском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецкой области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины .
Население по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 переписи 2001 года составляло 286 человек.
По состоянию на ноябрь 2015 года, в поселке проживают 35 мирных жителей. Более 50 % домов имеют капитальные разрушения. В поселке отсутствует газовое и электроснабжение. Отсутствует транспортная инфраструктура, не работают магазины. Помощь мирному населению оказывают гуманитарные организации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0 Красный крест , https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=People_in_Need&action=edit&redlink=1 Человек в беде , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%92%D0%9A%D0%91_%D0%9E%D0%9E%D0%9D УВКБ ООН и https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1 Гуманитарная миссия помощи мирному населению зоны военного конфликта общественного объединения «Пролиска»
не треба було кликати Чорта Плєшивого !
Судя по поговорке -И палка раз в год стреляет, следующей ответки Байрактаром ждать через 345 дней!...