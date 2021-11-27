Вибух побутового газу стався в багатоповерхівці в м. Нова Одеса, зруйновано кутову частину двох поверхів. Інформація щодо жертв уточняється, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Сьогодні зранку у місті Нова Одеса (Миколаївська область) у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух побутового газу.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ДСНС, інфоромує Цензор.НЕТ.

"27 листопада до ДСНС надійшла інформація, що у м. Нова Одеса у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух побутового газу, внаслідок чого зруйновано 4 та 5 поверхи", - зазначають рятувальники.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточняється. Попередньо заблоковано 2 особи на 5 поверсі.

Повідомляється також, що до місця події направлено кінологічну групу 3 СЦШР м. Жеребкове (3 особи, 2 собаки та 1 од. техніки). Від ДСНС залучено 75 осіб та 14 од. техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 126 населених пунктів знеструмлено в трьох областях України через негоду, - ДСНС







