Вибух побутового газу стався в багатоповерхівці в м. Нова Одеса, зруйновано кутову частину двох поверхів. Інформація щодо жертв уточняється, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Сьогодні зранку у місті Нова Одеса (Миколаївська область) у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух побутового газу.
Про це йдеться в повідомленні пресцентру ДСНС, інфоромує Цензор.НЕТ.
"27 листопада до ДСНС надійшла інформація, що у м. Нова Одеса у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух побутового газу, внаслідок чого зруйновано 4 та 5 поверхи", - зазначають рятувальники.
Інформація щодо жертв та постраждалих уточняється. Попередньо заблоковано 2 особи на 5 поверсі.
Повідомляється також, що до місця події направлено кінологічну групу 3 СЦШР м. Жеребкове (3 особи, 2 собаки та 1 од. техніки). Від ДСНС залучено 75 осіб та 14 од. техніки.
Топ коментарі
+10 Павел Шульга
показати весь коментар27.11.2021 11:02
+6 neverlok lok
показати весь коментар27.11.2021 10:56
+6 neverlok lok
показати весь коментар27.11.2021 11:04
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https://youtu.be/avmIyyzi4iQ
хотят денег ...
Хоча дивлячись на фото із місця трагедії видно що постачальникам газу все дозволено із 100% порушеннями а винуватцями як завжди будуть жильці.
а по виду похоже что на тех.этаже кто то хранил взрывчатку. или тупо фугас заложили.
ну не верю я,что люди легли спать,и оставили чайник включённым. во вторых не верю потому,что при взрыве,объём выделенной энергии в первую очередь уходит в самые слабые места,то есть в окна и двери! там было два здоровых окна,через которые взрыв ушёл бы. ну вынесло бы окна,вынесло бы двери...но разрушить перекрытия весь тех этаж,это вряд ли.
А в данном случае жильцы всех пятых этажей имеют ,,накрученое,,газовое оборудование так как даже при всех соблюденных газовым хозяйством нормам у пятых этажей всегда будет нехватка давления газа.
Ведь при норме давления в 0.4 кг.см которого никогда нету газ в достаточном количестве для бытового газового оборудования подымется только до четвертого этажа.
и именно для этого придумали газоанализатор,который будет пищать,если будет утечка газа!
а вот он работает на электричестве!
вы хоть в суть вопроса вникните,прежде чем отвечать!
Будинок цегляний з залізобетонними перекриттями. Це найміцніше житло, яке тільки може бути. Зовнішня стіна завжди капітальна.
Енергії вибуху газу для таких руйнувань явно не достатньо. При вибуху газу в такому будинку вилітають вікна і максимум що - йдуть тріщини навколо вікон і дверей.
Тут вибухнуло щось інше.