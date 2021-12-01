На час виступу Зеленського перекривали квартали навколо Ради: саме такий вигляд має страх ганебного президента перед народом, - агент НАБУ Шевченко. ФОТОрепортаж

Агент НАБУ Євген Шевченко опублікував фотографію перекриття спецтранспортом і правоохоронцями кварталу навколо Верховної Ради в зв’язку з виступом президента Володимира Зеленського.

Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Ні, це фото не часів Революції Гідності - це сьогодні. Саме так виглядає страх ганебного президента перед народом України", - розповів Шевченко.

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Також перекриття кварталів навколо Верховної Ради зафіксував і фотокореспондент Цензор.НЕТ.









Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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