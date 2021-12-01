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На час виступу Зеленського перекривали квартали навколо Ради: саме такий вигляд має страх ганебного президента перед народом, - агент НАБУ Шевченко. ФОТОрепортаж

Агент НАБУ Євген Шевченко опублікував фотографію перекриття спецтранспортом і правоохоронцями кварталу навколо Верховної Ради в зв’язку з виступом президента Володимира Зеленського.

Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Ні, це фото не часів Революції Гідності - це сьогодні. Саме так виглядає страх ганебного президента перед народом України", - розповів Шевченко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Рада заслухає послання Зеленського. Парламент під посиленою охороною поліції та Нацгвардії. ФОТОрепортаж

На час виступу Зеленського перекривали квартали навколо Ради: саме такий вигляд має страх ганебного президента перед народом, - агент НАБУ Шевченко 01

Також перекриття кварталів навколо Верховної Ради зафіксував і фотокореспондент Цензор.НЕТ.

На час виступу Зеленського перекривали квартали навколо Ради: саме такий вигляд має страх ганебного президента перед народом, - агент НАБУ Шевченко 02
На час виступу Зеленського перекривали квартали навколо Ради: саме такий вигляд має страх ганебного президента перед народом, - агент НАБУ Шевченко 03
На час виступу Зеленського перекривали квартали навколо Ради: саме такий вигляд має страх ганебного президента перед народом, - агент НАБУ Шевченко 04
На час виступу Зеленського перекривали квартали навколо Ради: саме такий вигляд має страх ганебного президента перед народом, - агент НАБУ Шевченко 05

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Охорона під трибуною, футболки "За президента! Проти олігархів" і повідомлення від "слуги народу" - "Столовка працює. Все норм": Рада готується до виступу Зеленського. ФОТОрепортаж

Автор: 

ВР (14971) Зеленський Володимир (23810) охорона (340) Нацполіція (15163) Національна гвардія (1527) Шевченко Євген (139)


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Топ коментарі
+68
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01.12.2021 12:19
+62
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01.12.2021 12:32
+55
Боится *****...
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01.12.2021 12:19
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01.12.2021 12:19 Відповісти
https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%94%D0%B6%D0%BD%D1%94%D0%B2%D1%94%D0%BB?src=hashtag_click #забрєжнєвєл А шо у нас буде Малая Земля? Щоб у нас цілини після такої ЗЕбільної влади не було...
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01.12.2021 13:12 Відповісти
"бурные аплодисметны, переходящие в овации",

наш дорогой ЗЕбеня ЗЕльич

после его "Вэлыкивныцтв-Удивныцтв" от Украины точно останется малая земля
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01.12.2021 19:13 Відповісти
Боится *****...
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01.12.2021 12:19 Відповісти
Сцить потвора ,коли лячно !!!)))
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01.12.2021 12:23 Відповісти
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01.12.2021 12:32 Відповісти
Маячня параноїдного шизофреніка неосяжна та незбагненна !!!)))
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01.12.2021 12:42 Відповісти
кто бы этому еврейскому недоноску и ублюдку пояснил что бимбу не надо искать на улице она в его голове или теле разрыв аорты крупной артерии сосудов и все бабах и нет Вовы....
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01.12.2021 13:41 Відповісти
Там некуда пояснять, не влезет. Там бородатая бабушка с гудящим дядюшкой успешно делят Украину и весьма не против подороже ее продать бункерфюреру.
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01.12.2021 13:48 Відповісти
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01.12.2021 12:53 Відповісти
ну здраствуй, свободная Белоруссия....
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01.12.2021 12:19 Відповісти
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01.12.2021 12:47 Відповісти
Зеля серло.
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01.12.2021 12:19 Відповісти
Оно 💩🤢🐲🤬- ВРАГ , ничтожество 🤮🤮🤮🤮
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01.12.2021 12:37 Відповісти
схоже на 2013-й...
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01.12.2021 12:20 Відповісти
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01.12.2021 12:21 Відповісти
зеленая смердючка опасается за свое смердючее бытие.
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01.12.2021 12:21 Відповісти
і правильно робить......... ******* відчуває що кінець блиЗЕнько!
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01.12.2021 13:52 Відповісти
Зеленський звичайний комедіант, з нього президент як з мене балерина.
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01.12.2021 12:22 Відповісти
Пачку вже вдягав мабуть, інакше звідки ж знаєш.
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01.12.2021 13:05 Відповісти
Якось ФБ читав пост про коня , що спочатку наклав купу по серед манежу , а потім її боявся
Здавалося б , до чого тут президент і переворот
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01.12.2021 12:23 Відповісти
поздоровляю всіх мудрих зебілів проголосувавших за оце.
Наробили разом...
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01.12.2021 12:23 Відповісти
Головне "Лишьби не Порошенко" !!!)))
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01.12.2021 12:25 Відповісти
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01.12.2021 12:23 Відповісти
Охрана президента ( Рады и правительства) тем более в одном месте, это нормально.( хотя вот в таком формате возможно она и излишняя) Больше вопросов это к дебильным белым футболкам, как оказалось в грандиозным " успехам" за последние 2,5 года и постоянные рукоплескания, вставания и т.д., в течении всего выступления Зеленского, что напоминает выступления " дорогого и любимого Леонида Ильича". Ну и камера постоянно выхватывала показом "вице президента" Ермака, жертву "покушения" Шефира в ложе правительства Украины ( интересно, они у нас что - члены правительства) и наоборот ни разу не показывала места размещения в Раде оппозиционных партий.
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01.12.2021 12:25 Відповісти
А где же протестующие ? Нема желающих бесплатно поморозиться ?
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01.12.2021 12:26 Відповісти
Заради такої події, коли сам "найвеличніший" дає концерт для депутатів то під Радою мали б стояти всі ті 73% його фанів. Але "Нема желающих бесплатно поморозиться".
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01.12.2021 12:41 Відповісти
І я ось думаю , знову бох 73% лохів збрехав , де обіцяний переворот
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01.12.2021 12:47 Відповісти
А де Ви пане Шевченко побачили тут народ? В Україні 73% наріду, який сам себе гонить на бойню і їх ніхто нвіколи не перевиховає.
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01.12.2021 12:26 Відповісти
С каждым выступлением он все дальше отлетает от реальности и теряет связь с реалиями жизни у него к стране и народу осталось только страх и ненависть такой през нафиг не нужен до добра не доведет
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01.12.2021 12:26 Відповісти
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01.12.2021 12:27 Відповісти
А во сколько переворот будет? Я на обед успею сходить?
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01.12.2021 12:29 Відповісти
Переб'ється бутербродами, які залишилися від дня народженя Єрмака.
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01.12.2021 12:41 Відповісти
Сегодня прямо эпидемия веселья! Что ли себе тоже пойти грамм 50 на грудь принять!
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01.12.2021 12:42 Відповісти
Зебил даже не понимает что идет по ВСЕМ граблям Януковоща. Даннинг-Крюгер
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01.12.2021 12:29 Відповісти
Дурдом


@durdominua

·
https://twitter.com/durdominua/status/1465734760580333571 16 ч



Політтехнологи ОП
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01.12.2021 12:30 Відповісти
А помните как Зеленский, когда шел на инаугурацию в Раду, здоровался с каждым. Вот то фото и сегодняшнее из серии было-стало
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01.12.2021 12:32 Відповісти
...с каждым специально привезенным зе-банатом.
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01.12.2021 15:02 Відповісти
цей виступ в Раді цілком відображає усі комплекси гундосика
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01.12.2021 12:36 Відповісти
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01.12.2021 12:39 Відповісти
срамота...
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01.12.2021 12:36 Відповісти
А ввечері ще не така "вистава" буде, перекриють рух рух наземного транспорту, "замінують" станції метро, территорію поблизу ОПи, аварійно відключать світло і т.д., не буду далі "подавати ідеї", я до тієї "команди" не відношуся.
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01.12.2021 12:37 Відповісти
Давно вже забутий лозунг "Владу геть!!!!" як ніколи на часі.
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01.12.2021 12:38 Відповісти
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01.12.2021 12:38 Відповісти
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01.12.2021 12:38 Відповісти
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01.12.2021 12:40 Відповісти
Видимо поэтому любое дело надо довести до конца.лучше вражеского.остались же изменники Украины.при Ющенко с начаг обосрались, при порохе уже гуляли ,как поняли ,что демократия пр ,а сейчас и вовсе берега потеряли
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01.12.2021 13:10 Відповісти
1 ДЕКАБРЯ. Дэржавный пэрэворот уже был или я что то пропустил?
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01.12.2021 12:40 Відповісти
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01.12.2021 12:42 Відповісти
Зеленский это отличный Президент . Эта не та шушера , которую мы скинули в 2019 году на Президентских выборах.
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01.12.2021 12:43 Відповісти
Вова не красиво о себе писать так...
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01.12.2021 12:49 Відповісти
"Не справлюсь - уйду!"
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01.12.2021 12:49 Відповісти
Для вас, кацапов, да.
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01.12.2021 13:07 Відповісти
Нужно выбирать президентов раз в два года, по моим наблюдениям, далее они начинают творить ху... ню, во вред стране и населению.
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01.12.2021 12:46 Відповісти
Следующим шагом будет выселение киевлян из Киева чтобы зеленый дрыстун не пугался и наконец-то сократил кортеж?
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01.12.2021 12:47 Відповісти
Сцикло.
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01.12.2021 12:50 Відповісти
страшно ... выйдешь на улицу , а там рас и народ , тот самый которому " служишь " ...страшно
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01.12.2021 12:51 Відповісти
Вот плохая примета грузовиками так перекрывать Садовый переулок. В 2013-2014 в том месте они случайно самовозгорались.
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01.12.2021 12:55 Відповісти
Надо ещё венка в лобешник дождаться ,вот тогда ,точно Всё.
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01.12.2021 13:12 Відповісти
Автозаки - примета правления "слуги народа". Расчехлился...😡
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01.12.2021 13:09 Відповісти
Зе як поясниш це? це для мене який голосував за тебе?
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01.12.2021 13:14 Відповісти
Какая у вас короткая память!!! Напоминаю. Зеленский на сегодня назначил начало путча. Завтра - конец. Уличные гуляния, лучшие люди города чествуют юбиляра.
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01.12.2021 13:19 Відповісти
Дорогой Леонид Федорович Зеленский, верной дорогой катитесь
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01.12.2021 13:29 Відповісти
Це все за гроші українців.Але ж ці самі українці,в більшості саме цього і хочуть.
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01.12.2021 13:29 Відповісти
те же терпилы, на тех же позициях, как и в 2014м...
..февраль 2014го у Зели начался в декабре 2021го...
не хотелось бы давать хйлу поводы, но Зеля Тупорылая со своим фаворитом старается для ***** с Мордора...(((
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01.12.2021 13:30 Відповісти
Так виглядає «народний» препіздєнт і саме «слуги» народу…
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01.12.2021 13:43 Відповісти
"Эх Моська... Знать она сильна, коль лает на слона"...
Женя, хватит лаять, а то в будке закроют☝
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01.12.2021 14:05 Відповісти
Коли народу видадуть по "припудреній коксом тищі" для "перевороту"?
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01.12.2021 14:09 Відповісти
Так, зєля непомєрними шагами ступає шляхом яника. А как хорошо іграв на роялі.
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01.12.2021 14:27 Відповісти
кокаинщик марионетка жида развонялся
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01.12.2021 14:31 Відповісти
Видимо всё идёт к тому, что следующее послание Зе будет делать из бункера
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01.12.2021 15:50 Відповісти
Які знайомі пейзажі на вилицях... Це тоно Україна?
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01.12.2021 16:01 Відповісти
презік обісраний
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01.12.2021 16:46 Відповісти
бымший огенд набу снова набрехал.
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02.12.2021 01:30 Відповісти
 
 