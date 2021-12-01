На час виступу Зеленського перекривали квартали навколо Ради: саме такий вигляд має страх ганебного президента перед народом, - агент НАБУ Шевченко. ФОТОрепортаж
Агент НАБУ Євген Шевченко опублікував фотографію перекриття спецтранспортом і правоохоронцями кварталу навколо Верховної Ради в зв’язку з виступом президента Володимира Зеленського.
Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Ні, це фото не часів Революції Гідності - це сьогодні. Саме так виглядає страх ганебного президента перед народом України", - розповів Шевченко.
Також перекриття кварталів навколо Верховної Ради зафіксував і фотокореспондент Цензор.НЕТ.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+68 Alexey Chernyavsky
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+62 Rusin
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+55 alexs
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наш дорогой ЗЕбеня ЗЕльич
после его "Вэлыкивныцтв-Удивныцтв" от Украины точно останется малая земля
Здавалося б , до чого тут президент і переворот
Наробили разом...
@durdominua
·
https://twitter.com/durdominua/status/1465734760580333571 16 ч
Політтехнологи ОП
..февраль 2014го у Зели начался в декабре 2021го...
не хотелось бы давать хйлу поводы, но Зеля Тупорылая со своим фаворитом старается для ***** с Мордора...(((
Женя, хватит лаять, а то в будке закроют☝