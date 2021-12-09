Зеленський зустрівся з президентом УЄФА Чеферіном: "Для нас важливо, що відбувається з футболом в Україні". ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александером Чеферіном, який прибув до нашої країни з нагоди 30-річчя Української асоціації футболу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Для нас важливо, що відбувається з футболом в Україні, тому хочу сьогодні поговорити про це", - сказав Зеленський, звертаючись до Чеферіна.

Президент України подякував керманичу європейського футболу за реалізацію проектів щодо розвитку футбольної інфраструктури в Україні. Він особливо відзначив, що УЄФА надає підтримку в реалізації програм для дітей – переселенців з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

За словами Зеленського, Україна прагне проводити різні змагання під егідою УЄФА та інших спортивних організацій, але водночас дбає про те, щоб спорт був привабливим і доступним для кожного громадянина.

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Зеленський наголосив, що наша країна зацікавлена у проведенні Суперкубка УЄФА у 2024 або 2025 році.

Також Українська асоціація футболу розглядає можливість подачі заявок на проведення чемпіонату Європи з футболу серед жінок у 2025 році, чоловічого чемпіонату Європи з пляжного футболу, чемпіонату Європи U-21, чемпіонату Європи U-17, чемпіонату Європи з футзалу, фіналу Ліги конференцій УЄФА.

"Україна разом з Польщею успішно провела фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2012 року та на високому рівні прийняла фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА у 2018 році. Наша країна має доволі багаті традиції у проведенні на високому рівні світових та європейських чемпіонатів з олімпійських видів спорту", – сказав він.

Президент України розповів європейському футбольному функціонеру, що українська влада попри певні труднощі робить усе можливе для розвитку фізичної культури та спорту в країні.

"Ми робимо й робитимемо все, щоб спорт був привабливим для українців. Для нас важливо, щоб у кожному дворі, у кожному містечку люди мали змогу безкоштовно й у будь-який час займатися спортом", - зазначив Глава держави.

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