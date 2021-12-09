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Зеленський зустрівся з президентом УЄФА Чеферіном: "Для нас важливо, що відбувається з футболом в Україні". ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александером Чеферіном, який прибув до нашої країни з нагоди 30-річчя Української асоціації футболу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Для нас важливо, що відбувається з футболом в Україні, тому хочу сьогодні поговорити про це", - сказав Зеленський, звертаючись до Чеферіна.

Президент України подякував керманичу європейського футболу за реалізацію проектів щодо розвитку футбольної інфраструктури в Україні. Він особливо відзначив, що УЄФА надає підтримку в реалізації програм для дітей – переселенців з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

За словами Зеленського, Україна прагне проводити різні змагання під егідою УЄФА та інших спортивних організацій, але водночас дбає про те, щоб спорт був привабливим і доступним для кожного громадянина.

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Зеленський наголосив, що наша країна зацікавлена у проведенні Суперкубка УЄФА у 2024 або 2025 році.

Також Українська асоціація футболу розглядає можливість подачі заявок на проведення чемпіонату Європи з футболу серед жінок у 2025 році, чоловічого чемпіонату Європи з пляжного футболу, чемпіонату Європи U-21, чемпіонату Європи U-17, чемпіонату Європи з футзалу, фіналу Ліги конференцій УЄФА.

"Україна разом з Польщею успішно провела фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2012 року та на високому рівні прийняла фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА у 2018 році. Наша країна має доволі багаті традиції у проведенні на високому рівні світових та європейських чемпіонатів з олімпійських видів спорту", – сказав він.

Президент України розповів європейському футбольному функціонеру, що українська влада попри певні труднощі робить усе можливе для розвитку фізичної культури та спорту в країні.

"Ми робимо й робитимемо все, щоб спорт був привабливим для українців. Для нас важливо, щоб у кожному дворі, у кожному містечку люди мали змогу безкоштовно й у будь-який час займатися спортом", - зазначив Глава держави.

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Зеленський зустрівся з президентом УЄФА Чеферіном: Для нас важливо, що відбувається з футболом в Україні 01
Зеленський зустрівся з президентом УЄФА Чеферіном: Для нас важливо, що відбувається з футболом в Україні 02
Зеленський зустрівся з президентом УЄФА Чеферіном: Для нас важливо, що відбувається з футболом в Україні 03
Зеленський зустрівся з президентом УЄФА Чеферіном: Для нас важливо, що відбувається з футболом в Україні 04

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) УЄФА (151) Чеферін (6)


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Топ коментарі
+20
Ну да , вовремя .
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09.12.2021 14:53
+15
ворог на кордонах накопичує військо, а гундосик вирішив погратися у футбольного експерта..
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09.12.2021 14:57
+9
Головне, щоб Буба не взяв футбол України під особистий контроль. Бо буде "повна срака". (с) Доведено 100500 разів.)))
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09.12.2021 14:55
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Ну да , вовремя .
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09.12.2021 14:53 Відповісти
УПЛ - це жопа
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09.12.2021 14:54 Відповісти
Членограй футбола нет,а есть кривоногие .
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09.12.2021 14:54 Відповісти
Головне, щоб Буба не взяв футбол України під особистий контроль. Бо буде "повна срака". (с) Доведено 100500 разів.)))
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09.12.2021 14:55 Відповісти
там и так опа... последние места что у кротов что у суркисов в евролиге...
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09.12.2021 14:58 Відповісти
Що футбол дає країні? За престиж казочки не кажіть і за те,що нехай діти футболом займаються,ніж будуть наркоманами теж.
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09.12.2021 14:57 Відповісти
якщо наш,то напевно нічого,а взагалі податки , як й любий бізнес...
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09.12.2021 15:04 Відповісти
В інших країнах також саме для країни не дають.Футболісти вже офігіли від грошей.Блага вони не створюють,а зарплата в них вища в сотні разів,ніж в найкращих інженерів і вчених.
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09.12.2021 15:12 Відповісти
ну податки з вискої зп "лишніми" явно не будуть...але звичайно це не в порівнянні наприклад з виробництвом літаків...
та й взагалі,а що розвага мала б, на Вашу думку, дати країні?
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09.12.2021 15:15 Відповісти
Та в Європі постійні скандали з цими клубами і футболістами.Це дурість стільки платити. в 80-х в Європі не було таких зарплат,а футбол був.Ці команди в держав позичають і не віддають.Реал мадрицький в боргах,Барселона також,бо менше зароблять,ніж витрачають на футболістів.Не може у футболіста бути зарплата 50-100 мільйонів доларів на рік,це вже занадто.А за нас і говорити нічого.
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09.12.2021 15:21 Відповісти
важко в цьому з Вами не погодитись...
але до прикладу в Німеччині ситуація дещо інша....але то так, "під футбол з пивом" тема для дискусії...

загалом це просто розвага, імхо....
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09.12.2021 15:26 Відповісти
Це розвага і для декого бізнес,причому надкорупційний бізнес,в якому не потрібно створювати благ.Фіфа така ж корупційна,як наші керманичі,а це західна структура.
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09.12.2021 15:30 Відповісти
ой, ФІФА ще нашим всім "фору" в корупції дасть...)))
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09.12.2021 15:31 Відповісти
Раніше вона не була така.На заході взагалі якась фігня відбувається.
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09.12.2021 15:37 Відповісти
можливо бо раніше футбол був спортом,а зараз бізнес....ну але це тільки моє припущення....
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09.12.2021 15:42 Відповісти
Захмарні зарплати не лише у футболістів.
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10.12.2021 07:30 Відповісти
ворог на кордонах накопичує військо, а гундосик вирішив погратися у футбольного експерта..
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09.12.2021 14:57 Відповісти
Який президент був вільний такого і запросили на зустріч з "членограєм". Обирати не доводиться.
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09.12.2021 15:04 Відповісти
*****. спорсмен. других проблем нет как говорить о футболе?
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09.12.2021 14:57 Відповісти
После боя кулаками не машут, когда наши все команды с еврокубков вылетели, он решил встретится.
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09.12.2021 14:58 Відповісти
Ну з Байденом не поговорив... А Чиферін теж президент, хоч і футбольний. Отак "презЕдент відосиків" і керує.
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09.12.2021 15:02 Відповісти
Починаємо велике футбольництво!!! (заберіть у нього наркоту)
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09.12.2021 15:04 Відповісти
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09.12.2021 15:04 Відповісти
А самого головного Чеферину він не сказав.

Він навіть не заїкнувся, що касапи, як країна-агресор, як окупант територій трьох країн, має бути виключена з ФІФА та УЄФА (принаймі, призупинене членство, подібно до того, як це було зроблено з сербами в 1992-му році).

Він навіть не сказав Чеферину, що допускати в спонсорах газпук - цілковита ганьба.
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09.12.2021 15:05 Відповісти
Да займись справами які визначила Конституція України ВІн і нач жека і квартальщик,але не президент. Базіка
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09.12.2021 15:06 Відповісти
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09.12.2021 15:06 Відповісти
Якби ж то сотні тисяч. Десять мільйонів довбойобів в країні.
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10.12.2021 08:04 Відповісти
Футбол перетворився на бізнес, гидко дивитися на «прилизаних зірок світового футболу». Якщо так далі піде, футбол зникне як гра
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09.12.2021 15:10 Відповісти
Рівень президента...
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09.12.2021 15:31 Відповісти
В моем дворе футбольная площадка, на которой ещё я играл, в прошлом году плавно стала автостоянкой. А через дорогу, в 3 минутах ходьбы, уже покруче: футбольное поле, почти полного объема стало домом для СБУшников.
Кстати, это единственный жилой дом в Мариуполе, за последние 10(десять) лет.
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09.12.2021 15:33 Відповісти
Бедный зеля... везде свой рейтинг ищет.... зеля! ещё в стране много собачников и любителей кошек...Да и пи****стов намного больше, чем кажется... окучивай
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09.12.2021 15:33 Відповісти
Зелёным мародёрам и путенским кротам на Банковой главное, чтобы ни одна гривна не пошла на оборонку, на новые вооружения, на армию и укрепление обороноспособности страны... Они будут любые чемпионаты принимать, строить стадионы, бассейны, теннисные корты и гребные каналы....
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09.12.2021 15:38 Відповісти
Я так понимаю Ермак Украины занимается всем,а наридный ********** Какаразница 1й занимается футболом,балетом,пением,и видосиками.
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09.12.2021 15:41 Відповісти
у идиотов своя "дорожка" и свои приоритеты.. бо понавыбыралы..(((((
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09.12.2021 15:55 Відповісти
Кто скажет после такого, что хрипатое создание не ипанутое? Блеать, куча реальных проблем - оно встречается с главой ногомячистов...
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09.12.2021 16:02 Відповісти
О це воно вміє.Тусовки з працюючими ногами, співаючими ротом,граючими пісюном,кривляючимись мордяками и т.д.Так ні ж, *********** грає.
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09.12.2021 16:29 Відповісти
Вот ушлепок, совсем охренел
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09.12.2021 16:31 Відповісти
На футболе оно еще незароботал. Не тронь святое!
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09.12.2021 16:49 Відповісти
І не кажіть мені, що воно не йо...нуте...
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09.12.2021 16:56 Відповісти
Придурок.

Я вранці побачила цю новину (не було часу читати) - взагалі не зрозуміла, що це і до чого.

Якого воно з тим Чеферином зустрічається !
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10.12.2021 07:33 Відповісти
 
 