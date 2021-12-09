Зеленський зустрівся з президентом УЄФА Чеферіном: "Для нас важливо, що відбувається з футболом в Україні". ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александером Чеферіном, який прибув до нашої країни з нагоди 30-річчя Української асоціації футболу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Для нас важливо, що відбувається з футболом в Україні, тому хочу сьогодні поговорити про це", - сказав Зеленський, звертаючись до Чеферіна.
Президент України подякував керманичу європейського футболу за реалізацію проектів щодо розвитку футбольної інфраструктури в Україні. Він особливо відзначив, що УЄФА надає підтримку в реалізації програм для дітей – переселенців з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.
За словами Зеленського, Україна прагне проводити різні змагання під егідою УЄФА та інших спортивних організацій, але водночас дбає про те, щоб спорт був привабливим і доступним для кожного громадянина.
Зеленський наголосив, що наша країна зацікавлена у проведенні Суперкубка УЄФА у 2024 або 2025 році.
Також Українська асоціація футболу розглядає можливість подачі заявок на проведення чемпіонату Європи з футболу серед жінок у 2025 році, чоловічого чемпіонату Європи з пляжного футболу, чемпіонату Європи U-21, чемпіонату Європи U-17, чемпіонату Європи з футзалу, фіналу Ліги конференцій УЄФА.
"Україна разом з Польщею успішно провела фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2012 року та на високому рівні прийняла фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА у 2018 році. Наша країна має доволі багаті традиції у проведенні на високому рівні світових та європейських чемпіонатів з олімпійських видів спорту", – сказав він.
Президент України розповів європейському футбольному функціонеру, що українська влада попри певні труднощі робить усе можливе для розвитку фізичної культури та спорту в країні.
"Ми робимо й робитимемо все, щоб спорт був привабливим для українців. Для нас важливо, щоб у кожному дворі, у кожному містечку люди мали змогу безкоштовно й у будь-який час займатися спортом", - зазначив Глава держави.
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та й взагалі,а що розвага мала б, на Вашу думку, дати країні?
але до прикладу в Німеччині ситуація дещо інша....але то так, "під футбол з пивом" тема для дискусії...
загалом це просто розвага, імхо....
Він навіть не заїкнувся, що касапи, як країна-агресор, як окупант територій трьох країн, має бути виключена з ФІФА та УЄФА (принаймі, призупинене членство, подібно до того, як це було зроблено з сербами в 1992-му році).
Він навіть не сказав Чеферину, що допускати в спонсорах газпук - цілковита ганьба.
Кстати, это единственный жилой дом в Мариуполе, за последние 10(десять) лет.
Я вранці побачила цю новину (не було часу читати) - взагалі не зрозуміла, що це і до чого.
Якого воно з тим Чеферином зустрічається !