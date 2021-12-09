Із легендарним волонтером Сергієм Максимцем попрощаються завтра в Михайлівському соборі, - Воронкова

Прощання з легендарним волонтером Сергієм Максимцем, якого на передовій називали Дядя Серьожа, відбудеться в п'ятницю, 10 грудня в Михайлівському соборі в Києві.

Про це повідомила у фейсбуці волонтерка Наталя Воронкова, інформує Цензор.НЕТ.

"Дядя Серёжа Сергій Максимець. Прощання завтра - п’ятниця 10.12.2021. Михайлівський собор 10.00. Байкове кладовище (Крематорій, спец.зал) 12.30. Поминальний обід 14.00. Поминальна трапезна, вул. Голосіівська, 13а", - зазначила вона.

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