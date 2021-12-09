Перший катер, збудований для Морської охорони ДПСУ, спущено на воду у Франції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні у Франції спущено на воду перший катер FPB98MKI, збудований для Морської охорони Держприкордонслужби України.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Наразі завершуються остаточні роботи з монтажу, налагоджування та підготовки обладнання корабля до швартових випробувань. І вже навесні, після проведення ходових випробувань, очікується прибуття нового катера в Україну", - йдеться у повідомленні.
Побудований катер може розвивати швидкість до 30 вузлів (близько 60 км/год). Його випробування розпочнуться вже наступного тижня та триватимуть до кінця січня.
Найближчим часом у Францію прибудуть українські моряки-прикордонники, які під кураторством фахівців підприємства ОСЕА навчатимуться експлуатувати та обслуговувати нову техніку.
Загалом до 2024 року прикордонники отримають 20 патрульних катерів французької компанії ОСЕА, п’ять із них будуть побудовані з допомогою іноземних спеціалістів на українських потужностях у Миколаєві.
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І на ЦЕ наша збанкрутіла держава витрачає гроші? За ЦЕ треба судити як за часів військового стану.
Поймите это все пойдет на дно в первые же минуты.
Нептуны сухопутного базирования- вот что сможет реально быть эффективным против московитского флота. Эффективным и дешевым. Ассиметричный ответ должен быть
хранцузких корытах пусть охраняют своих жаб на Сене,там иь место,
и не надо позорить Украину,пора гнать эту зеленую мразь,а то они
тут вообще угробят нашу страну. Позорище.
Или вы видели на Днепре пограничников?
Потому что их строили под нужды СССР. У которого был флот за 500 кораблей. В том числе, кораблей первого ранга вроде крейсеров. А Украине даже корвет сложно вписать в военную доктрину.
ты че, это говно с Муссолини срав.нил?