УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11168 відвідувачів онлайн
Новини Фото
20 578 116

Перший катер, збудований для Морської охорони ДПСУ, спущено на воду у Франції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні у Франції спущено на воду перший катер FPB98MKI, збудований для Морської охорони Держприкордонслужби України.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Наразі завершуються остаточні роботи з монтажу, налагоджування та підготовки обладнання корабля до швартових випробувань. І вже навесні, після проведення ходових випробувань, очікується прибуття нового катера в Україну", - йдеться у повідомленні.

Перший катер, збудований для Морської охорони ДПСУ, спущено на воду у Франції 01

Також читайте: Підписано контракт на будівництво у Миколаєві 5 кораблів французської ОСЕА для Держприкордонслужби, – МВС

Перший катер, збудований для Морської охорони ДПСУ, спущено на воду у Франції 02

Побудований катер може розвивати швидкість до 30 вузлів (близько 60 км/год). Його випробування розпочнуться вже наступного тижня та триватимуть до кінця січня.

Перший катер, збудований для Морської охорони ДПСУ, спущено на воду у Франції 03

Найближчим часом у Францію прибудуть українські моряки-прикордонники, які під кураторством фахівців підприємства ОСЕА навчатимуться експлуатувати та обслуговувати нову техніку.

Перший катер, збудований для Морської охорони ДПСУ, спущено на воду у Франції 04

Також читайте: Патрульний катер французького виробництва прибуде до Одеси навесні, - Монастирський

Перший катер, збудований для Морської охорони ДПСУ, спущено на воду у Франції 05

Загалом до 2024 року прикордонники отримають 20 патрульних катерів французької компанії ОСЕА, п’ять із них будуть побудовані з допомогою іноземних спеціалістів на українських потужностях у Миколаєві.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) корабель (1612) Франція (3060)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+48
В Україні збудувать не можна було? "Кузня на Рибальськоу" робила гірші? (враховуючи що двигуни - не гірші в світі - вітчизняні) ? Чи "АбинеПорох"?!!! Та й "відкати " у французів "крутіші"!!!
показати весь коментар
09.12.2021 18:12
+24
Делать корабли на Кузне - значит наживаться на крови .. так считает верховный Лох и его ГОП компания ..
показати весь коментар
09.12.2021 18:34
+22
Свои судостроительные заводы в полном дерьме из за отсутствия заказов, а они … с…ки во Франции заказывают, а как же рабочие места в Украине¿ Уроды
показати весь коментар
09.12.2021 18:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Так кто мешает два года такой же как на мбаках модуль поставить, єто не доразуменее кримское сопли жуйот, надеюсь в погранслужбе бистрее разчешутся, на них и британские ракети можно поставить и осу и. Т. Д.
показати весь коментар
10.12.2021 14:08 Відповісти
Боже, і що в ньому такого що не могли спроектувати та побудувати в Україні????
І на ЦЕ наша збанкрутіла держава витрачає гроші? За ЦЕ треба судити як за часів військового стану.
показати весь коментар
09.12.2021 20:22 Відповісти
Тут много споров идет о том нужны ли такие слабые катера.

Поймите это все пойдет на дно в первые же минуты.

Нептуны сухопутного базирования- вот что сможет реально быть эффективным против московитского флота. Эффективным и дешевым. Ассиметричный ответ должен быть
показати весь коментар
09.12.2021 20:34 Відповісти
Как бывший гвардии старшина 2-й статьи могу сказать,что на этих
хранцузких корытах пусть охраняют своих жаб на Сене,там иь место,
и не надо позорить Украину,пора гнать эту зеленую мразь,а то они
тут вообще угробят нашу страну. Позорище.
показати весь коментар
09.12.2021 21:01 Відповісти
якись підозріло плаский кіль у морького катера, чи не буде в нього така сама морехідність як і у наших "гюрз" ?
показати весь коментар
09.12.2021 21:05 Відповісти
Такое впечатление, что здесь собрались или дурачки, или те, кто косит под дурачка. Вам же, дятлам, написали, что это катера для погранцов, а не для ВМС.
показати весь коментар
09.12.2021 21:05 Відповісти
Вы видели шторм на море в 3 балла? Если видели бы то не городили бы всякую чушь.
Или вы видели на Днепре пограничников?
показати весь коментар
10.12.2021 21:36 Відповісти
А когда в "маслопупы" набирать будут?
показати весь коментар
09.12.2021 21:24 Відповісти
Это бизнес такой: жабоеды дают откат, зебилы откат берут, а за это покупают французские вертолеты, корабли, самолеты... Просто зеупырь дорвался до власти с одной целью - прибарахлится на десять поколений вперед. И только тупоголовые имбицилы 73%, не понимают почему простаивают и закрываются украинские заводы.
показати весь коментар
09.12.2021 21:27 Відповісти
почему простаивают и закрываются украинские заводы.

Потому что их строили под нужды СССР. У которого был флот за 500 кораблей. В том числе, кораблей первого ранга вроде крейсеров. А Украине даже корвет сложно вписать в военную доктрину.
показати весь коментар
09.12.2021 21:53 Відповісти
Шевроле-Корвет вписывается в доктрину на "ура".
показати весь коментар
09.12.2021 23:03 Відповісти
Порция говна рано утром для бодрости. Новости на цензоре и заезженный, токсичный лейтмотив в комментах по любому поводу - это вечно гниющее дно "эмоциональных новостей", с аудиторией скучающих бездельников в поисках раздражителей.
показати весь коментар
10.12.2021 04:49 Відповісти
Ну вот смотри, сразу по первой фотке. Даже у тридцатифутовых частных катерков часто можно встретить боутрастер. А тут его вообще нет! Где подрульки Зин?
показати весь коментар
10.12.2021 09:57 Відповісти
мы заплатим налоги, а жабоед обмоет зарплату
показати весь коментар
10.12.2021 10:08 Відповісти
Замовляємо чужі--бо там відкати. Даємо робочі місця іноземцям, годуємо чужу промисловість,а скоро будемо годувати і чужу армію путіна -фашиста. А як же економіка України,як наші пенсіонери. лікарі вчителі,як наша АРМІЯ--все це не для інородців яких вибрав "мудрий нарід" При владі нація для якої головне--особиста нажива,брезня, корупція і пусте базікання.
показати весь коментар
10.12.2021 13:33 Відповісти
коммуниста!
ты че, это говно с Муссолини срав.нил?
показати весь коментар
10.12.2021 17:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 