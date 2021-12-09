Перший катер, збудований для Морської охорони ДПСУ, спущено на воду у Франції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні у Франції спущено на воду перший катер FPB98MKI, збудований для Морської охорони Держприкордонслужби України.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Наразі завершуються остаточні роботи з монтажу, налагоджування та підготовки обладнання корабля до швартових випробувань. І вже навесні, після проведення ходових випробувань, очікується прибуття нового катера в Україну", - йдеться у повідомленні.

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Побудований катер може розвивати швидкість до 30 вузлів (близько 60 км/год). Його випробування розпочнуться вже наступного тижня та триватимуть до кінця січня.

Найближчим часом у Францію прибудуть українські моряки-прикордонники, які під кураторством фахівців підприємства ОСЕА навчатимуться експлуатувати та обслуговувати нову техніку.

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Загалом до 2024 року прикордонники отримають 20 патрульних катерів французької компанії ОСЕА, п’ять із них будуть побудовані з допомогою іноземних спеціалістів на українських потужностях у Миколаєві.