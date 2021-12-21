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Новини Фото Силовики
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На Івано-Франківській митниці з підприємців брали по $10 тис. хабаря на місяць (оновлено). ФОТО

СБУ та Офіс генпрокурора нейтралізували масштабну схему поборів на Івано-Франківскій митниці.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Загальна сума неправомірної вигоди за місяць з одного суб’єкта ЗЕД (зовнішньо-економічної діяльності. - Ред.) становила близько 10 тис. доларів США (у гривневому еквіваленті 270 тис. грн.)", - йдеться у повідомленні.

У спецслужбі розповіли, що посадовці митниці використовували несанкціоноване візуальне спостереження. А для конспірації - залучили ряд посередників.

Поки що затримано одну людину - її спіймали на гарячому під час передачі хабаря. На Кропивницькій та Івано-Франківській митницях проводять обшуки, всім учасникам схеми планують оголосити підозри.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Керівник підприємства "Укроборонпрому" вимагав 80 тис. грн у іноземної компанії за "допомогу", - ДБР. ФОТОрепортаж

Джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах повідомляють, що при обшуці у керівника регіональної митниці знайшли автомат та велику суму коштів.

На Івано-Франківській митниці з підприємців брали по $10 тис. хабаря на місяць (оновлено) 01

хабар (4703) затримання (4339) Кропивницький (343) СБУ (12818) силовики (2514) Івано-Франківська область (950) Державна митна служба (641) Офіс Генпрокурора (3250)


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Топ коментарі
+6
і це у той час, коли Володимир Олександрович відзвітували про успішну реформу таможні!
як не соромно!
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21.12.2021 13:21
+5
Конечных бенифициаров схемы правоохранители не хотят "нейтрализовать"?
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21.12.2021 13:05
+4
это что же твориться? слуги народов без новогодней доплаты и премии остануться?
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21.12.2021 13:11
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Конечных бенифициаров схемы правоохранители не хотят "нейтрализовать"?
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21.12.2021 13:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=q-PkF8VM0NU На это я пойтить не могу...
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21.12.2021 13:07 Відповісти
себя что ли
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21.12.2021 13:10 Відповісти
Може цього тому й нейтралізували, бо він "...не по чіну брал..." (с) Та обдурював кінцевих бенефіціаріїв
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21.12.2021 13:12 Відповісти
Так вони ж його і нетралізували.
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21.12.2021 14:03 Відповісти
Вони серйозно? Накрили? Ви мені покажіть хоть одного прикордонника який живе на одну зарплату.
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21.12.2021 13:10 Відповісти
Вони не сказали "накрили"...Вони сказали "нейтралізували"Тобто ситуацію перевели в стан нейтральності,а потім перенаправлять потоки куди схочуть...Навіть можуть залишити по старому...тобто брати по старому,але давати по новому...
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21.12.2021 13:25 Відповісти
До чого тут прикордонники? Мова про митникыв йде
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22.12.2021 22:46 Відповісти
это что же твориться? слуги народов без новогодней доплаты и премии остануться?
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21.12.2021 13:11 Відповісти
Так. І все завдяки Петру Олексійовичу, який вирішує питання боротьби корупцією, знаходячись у відрядженні. Хто би ще міг провернути таку операцію?
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21.12.2021 13:29 Відповісти
схоже , що його відрядження там затягнеться. Думаю йому зараз не до операцій в Україні))
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21.12.2021 14:02 Відповісти
так мені подобається цей термін """неправомірна вигода""""
мабудь треба називати ""рекет""" """ ОЗГ""
а то чомусь, підрізав сумку, злодій, тюрма...
а тут так лагідно, що аж хреново
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21.12.2021 13:11 Відповісти
і це у той час, коли Володимир Олександрович відзвітували про успішну реформу таможні!
як не соромно!
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21.12.2021 13:21 Відповісти
Міняють одних хабарників на своїх ручних.
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21.12.2021 13:21 Відповісти
До речі, нові будуть пропускати за вищими розцінками.
Радійте зебуїни
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21.12.2021 13:22 Відповісти
Це все брехня.Сам президент "зуб давав" що поборе корупцію на митницях ще до кінця 2019 року!
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21.12.2021 13:28 Відповісти
вийди отсюда розбійник
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21.12.2021 13:31 Відповісти
За Пороха такого неподобства не було . Щоб корупціонера та мордою в підлогу .
Та ще й на митниці . М-да .
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21.12.2021 13:41 Відповісти
Правоохоронці нейтралізували масштабну схему "поборів" на митницях.На ДЕНЬ.
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21.12.2021 13:53 Відповісти
Хабарників затримали, це добре! А хто відшкодує відповість за неотримане державою мито та податки з неврахованого вантажу? Тиша! Здається схема отримала нового власника, або пайовика. Зайвий рот, як ніж в спину!
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21.12.2021 13:58 Відповісти
Ой! Ніколи такого не було, а тут знов.
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21.12.2021 14:48 Відповісти
пересунь ко мне пересуньку
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21.12.2021 19:39 Відповісти
там такой спрут мафии которая мигрирует со времен кравчука шо надо ставить рядом расстрельные будки для самоубийства ихнего..
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21.12.2021 19:41 Відповісти
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ЗА ТАКОЕ РАССТРЕЛ И ПОЛНАЯ КОНФИСКАЦИЯ У НИХ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ !!!
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22.12.2021 13:50 Відповісти
Місяця три відпочине, а потім з оновленими силами та енергією наверстає вимушено "втрачене".
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22.12.2021 17:42 Відповісти
Ні, на підвищення піде.
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22.12.2021 22:47 Відповісти
Скорее всего какие то переселенці с донпаса, ибо западніе украинці все набожгніе и не грешат. На трассе везде каплічки стоят, очень честніе и набожніе люди. Греха на душу не возьмут, бо не хочуть у пекло
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23.12.2021 09:13 Відповісти
 
 