На Івано-Франківській митниці з підприємців брали по $10 тис. хабаря на місяць (оновлено). ФОТО
СБУ та Офіс генпрокурора нейтралізували масштабну схему поборів на Івано-Франківскій митниці.
Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Загальна сума неправомірної вигоди за місяць з одного суб’єкта ЗЕД (зовнішньо-економічної діяльності. - Ред.) становила близько 10 тис. доларів США (у гривневому еквіваленті 270 тис. грн.)", - йдеться у повідомленні.
У спецслужбі розповіли, що посадовці митниці використовували несанкціоноване візуальне спостереження. А для конспірації - залучили ряд посередників.
Поки що затримано одну людину - її спіймали на гарячому під час передачі хабаря. На Кропивницькій та Івано-Франківській митницях проводять обшуки, всім учасникам схеми планують оголосити підозри.
Джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах повідомляють, що при обшуці у керівника регіональної митниці знайшли автомат та велику суму коштів.
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мабудь треба називати ""рекет""" """ ОЗГ""
а то чомусь, підрізав сумку, злодій, тюрма...
а тут так лагідно, що аж хреново
як не соромно!
Радійте зебуїни
Та ще й на митниці . М-да .