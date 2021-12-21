На Івано-Франківській митниці з підприємців брали по $10 тис. хабаря на місяць (оновлено). ФОТО

СБУ та Офіс генпрокурора нейтралізували масштабну схему поборів на Івано-Франківскій митниці.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Загальна сума неправомірної вигоди за місяць з одного суб’єкта ЗЕД (зовнішньо-економічної діяльності. - Ред.) становила близько 10 тис. доларів США (у гривневому еквіваленті 270 тис. грн.)", - йдеться у повідомленні.

У спецслужбі розповіли, що посадовці митниці використовували несанкціоноване візуальне спостереження. А для конспірації - залучили ряд посередників.

Поки що затримано одну людину - її спіймали на гарячому під час передачі хабаря. На Кропивницькій та Івано-Франківській митницях проводять обшуки, всім учасникам схеми планують оголосити підозри.

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Джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах повідомляють, що при обшуці у керівника регіональної митниці знайшли автомат та велику суму коштів.