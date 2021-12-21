УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7033 відвідувача онлайн
Новини Фото
10 413 20

У Києві судитимуть водія-іноземця, який до смерті побив пішохода під час конфлікту на дорозі: йому загрожує до 10 років. ФОТО

У Києві судитимуть водія-іноземця, який до смерті побив пішохода під час конфлікту на дорозі: йому загрожує до 10 років. ФОТО

Судитимуть іноземця, громадянина Азербайджану. Під час конфлікту на дорозі він спричинив смертельні ушкодження 52-річному пішоходу.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Київської міської прокуратури.

19 лютого на вулиці Архітектора Городецького в Печерському районі Києва стався спонтанний конфлікт між пішоходом, який переходив проїжджу частину у дозволеному місці, та водієм автомобіля Hyundai, який проїжджав вулицею. В результаті словесного конфлікту водій Hyundai вибіг з автомобіля і декілька разів вдарив пішохода в голову, від яких той упав на бруківку і помер на місці події.

Водій Hyundai з місця події зник, однак у подальшому був затриманий екіпажами патрульної поліції в іншому районі столиці.

Затриманим виявився громадянин Азербайджану 1992 року народження, який має посвідку на проживання в Україні. Померлий пішохід - киянин, 1969 року народження.

Читайте: Volkswagen Crafter спровокував ДТП у Києві: загинула дівчина-пішохід, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві судитимуть водія-іноземця, який до смерті побив пішохода під час конфлікту на дорозі: йому загрожує до 10 років 01

За результатами комісійної судово-медичної експертизи отримано висновок про прямий причинно-наслідковий зв'язок між побиттям потерпілого і настанням його смерті.

20 грудня Печерська окружна прокуратура Києва скерувала обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спичинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України до Печерського районного суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Читайте також: Неадекватний водій у Києві розгромив понад 10 авто, надів маску і втік. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Обвинувачений утримується у Київському СІЗО.

Нагадаємо, по відеозапису із камер спостереження видно, як після слів пішохода водій вийшов із машини і завдав пішоходу два удари. Після другого пішохід більше не рухався. Водій втік

Азербайджан (855) Київ (19466) напад (1125) пішохід (117) прокуратура (3676) СІЗО (725) смерть (6750)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+23
Своего говна полно , так еще и чужое приезжает беспрепятственно и гадит , да еще и каждое из них стремится во власть попасть - примеры приводить не буду , бо сами знаете их в лицо . физиономию ...
показати весь коментар
21.12.2021 14:09
+10
Сегодня был у нотариуса. Все стоят чинно в очереди, ждут. Обезьяна лезет без очереди, еще и огрызается. Вытолкали за двери хором.
показати весь коментар
21.12.2021 22:09
+7
Мало дали этой обезьяне!
показати весь коментар
21.12.2021 15:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Своего говна полно , так еще и чужое приезжает беспрепятственно и гадит , да еще и каждое из них стремится во власть попасть - примеры приводить не буду , бо сами знаете их в лицо . физиономию ...
показати весь коментар
21.12.2021 14:09 Відповісти
одразу написали, хто і як...то вірмен висилають, то бійців ігіл знаходять, то грузина с паспортом рф звільняють...
всьо похоже на системну роботу
показати весь коментар
21.12.2021 14:21 Відповісти
Мало дали этой обезьяне!
показати весь коментар
21.12.2021 15:06 Відповісти
Ще не дали
показати весь коментар
21.12.2021 22:27 Відповісти
пісюн чорножопий
показати весь коментар
21.12.2021 15:30 Відповісти
Сегодня был у нотариуса. Все стоят чинно в очереди, ждут. Обезьяна лезет без очереди, еще и огрызается. Вытолкали за двери хором.
показати весь коментар
21.12.2021 22:09 Відповісти
Отбуцали хоть?
показати весь коментар
21.12.2021 22:26 Відповісти
И жил в масле катался, а вот нехрен руки распускать. Карма прям на кассе.
показати весь коментар
21.12.2021 22:20 Відповісти
Да, когда хочется руками помахать, нужно помнить что последствия могуть быть страшными. Понятно что убивать не хотел, по видео видно что два ляща дал, от такого не умирают в 99.9999% ситуаций, но случилось то что случилось. Ну и пьяным тоже нужно помнить, если набухался то спокойно иди своей дорогой и не трогай людей, целей будешь. А так имеем смерть одного человека и поломанную жизнь второго, в ситуации которая таких жертв не требовала.
показати весь коментар
21.12.2021 22:28 Відповісти
Читаеш в новостях -побил, ограбил, показывал член , в 90 % пишут иностранец. Может более точно указывать происхождение. Для миграционной службы.
показати весь коментар
21.12.2021 22:31 Відповісти
Довелось мне как-то пообщаться с опером. С его слов если убрать иносранцев то в Киеве осталось бы 10% преступлений, ито, в основном пьяная бытовуха.
Я не запомнил всего но вот что запомнил:

Наркота, кражи, мошенничества- цигани.
Квартирные кражи, гопстоп- грузины.
Рекет, заказные похищения- кавказцы.
Крупные аферы и мошенничества- азера.
Мелкие мошенничества и кидалово- армяни...
показати весь коментар
21.12.2021 23:02 Відповісти
Сколько бы дали за это умышленное убийство в США?
Но да, у нас же уголовный кодекс писал Портнов, кукловод Татарова и Ермака.
Писал так чтоб наказывать плебеев а своих людей можно было отмазать
показати весь коментар
21.12.2021 22:57 Відповісти
"нанес смертельные повреждения".

Точно при переводе гугл переводчиком пользовались.
"Завдав смертельних ушкоджень" по смыслу можно перевести "нанес смертельные травмы", но никак не "повреждения.
Если бы было "пошкоджень", то тогда да, вопросов бы не было. ))
показати весь коментар
21.12.2021 23:55 Відповісти
7-10 лет за убийство? Єто как?
показати весь коментар
22.12.2021 00:01 Відповісти
показати весь коментар
22.12.2021 00:16 Відповісти
чубуреку такой срок шо шавуха в сраке..
показати весь коментар
22.12.2021 00:15 Відповісти
За что хоть поспорили то? Оно того стоило?
показати весь коментар
22.12.2021 01:31 Відповісти
по ч. 2 ст.121 это когда умер в больнице или по дороге в больницу.
А это умышленное убийство!
показати весь коментар
22.12.2021 09:18 Відповісти
После отсидки - на историческую родину.
показати весь коментар
22.12.2021 09:50 Відповісти
согласен с Вами на все 100% ... пару-тройку лет назад обнаружил, что выходя вечером с женой прогуляться видишь не славянские лица, из 10 человек идущих навстречу 9 не славяне ... причем молодежь идущая навстречу ни когда не уступит дорогу, будет идти в лоб и в лучшем случае толкнет, а в худшем будет бросаться с руганью ... и после этого случая, как думаете - а не пора ли гастарбайтеров залетных высылать на родину? мой армейский друг коренной бакинец (азербайджанец) приехав в Киев с супругой был поражен засильем молодежи из Азербайджана и их хамским поведением ... как-то сидели вечером на отрытой террасе в кафе и три молодых "гарячих" джигита решили доколупаться до официантки, ругали ее матами и прочими словами, что-то им не понравилось как она их обслужила или еще что там, не знаю, и они решили поглумиться над ней - Гуссейн не выдержал и подошел к ним, что - то им сказал, но через 5 минут они быстро рассчитались и удрали из кафе в прямом смысле слова ... его слова были следующие: если бы они были в Баку им бы набили морду, позвонили родственникам и сказали что они позорят свой род, а тут в Киеве к ним доброжелательное отношение и они ведут себя разнузданно ... и еще что он сказал в конце - они позорят Азербайджан! это для меня было шоком!
показати весь коментар
22.12.2021 10:40 Відповісти
 
 