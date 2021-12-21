У Києві судитимуть водія-іноземця, який до смерті побив пішохода під час конфлікту на дорозі: йому загрожує до 10 років. ФОТО
Судитимуть іноземця, громадянина Азербайджану. Під час конфлікту на дорозі він спричинив смертельні ушкодження 52-річному пішоходу.
Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Київської міської прокуратури.
19 лютого на вулиці Архітектора Городецького в Печерському районі Києва стався спонтанний конфлікт між пішоходом, який переходив проїжджу частину у дозволеному місці, та водієм автомобіля Hyundai, який проїжджав вулицею. В результаті словесного конфлікту водій Hyundai вибіг з автомобіля і декілька разів вдарив пішохода в голову, від яких той упав на бруківку і помер на місці події.
Водій Hyundai з місця події зник, однак у подальшому був затриманий екіпажами патрульної поліції в іншому районі столиці.
Затриманим виявився громадянин Азербайджану 1992 року народження, який має посвідку на проживання в Україні. Померлий пішохід - киянин, 1969 року народження.
За результатами комісійної судово-медичної експертизи отримано висновок про прямий причинно-наслідковий зв'язок між побиттям потерпілого і настанням його смерті.
20 грудня Печерська окружна прокуратура Києва скерувала обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спичинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України до Печерського районного суду для розгляду по суті.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Обвинувачений утримується у Київському СІЗО.
Нагадаємо, по відеозапису із камер спостереження видно, як після слів пішохода водій вийшов із машини і завдав пішоходу два удари. Після другого пішохід більше не рухався. Водій втік
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лицо. физиономию ...
всьо похоже на системну роботу
Я не запомнил всего но вот что запомнил:
Наркота, кражи, мошенничества- цигани.
Квартирные кражи, гопстоп- грузины.
Рекет, заказные похищения- кавказцы.
Крупные аферы и мошенничества- азера.
Мелкие мошенничества и кидалово- армяни...
Но да, у нас же уголовный кодекс писал Портнов, кукловод Татарова и Ермака.
Писал так чтоб наказывать плебеев а своих людей можно было отмазать
Точно при переводе гугл переводчиком пользовались.
"Завдав смертельних ушкоджень" по смыслу можно перевести "нанес смертельные травмы", но никак не "повреждения.
Если бы было "пошкоджень", то тогда да, вопросов бы не было. ))
А это умышленное убийство!