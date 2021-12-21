Позашляховик зіткнувся з мікроавтобусом на Волині: постраждали 7 людей, троє дітей у реанімації. ФОТО

Внаслідок зіткнення автомобілів Mitsubishi Pajero та Volkswagen Transporter T5 поблизу села Верба Володимир-Волинського району постраждали 7 людей, троє дітей – у реанімації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

"Внаслідок аварії травмували семеро людей, серед них троє дітей", - розповів керівник диспетчерської служби екстреної медичної допомоги Станіслав Лінік.

З його слів, в травмованих — переломи, забої різних ступенів, закриті черепно-мозкові травми. Їх доправили до Володимир-Волинського МТМО. Після детального огляду трьох дітей доправили на лікування в обласну дитячу клінічну лікарню.

За словами медичної директорки з інформаційно-аналітичної роботи закладу Тетяни Жураківської, діти, які травмувалися в ДТП за участі двох автомобілів поблизу села Верба Володимир-Волинського району, перебувають в реанімації обласної дитячої лікарні.

"Аварія трапилася о 19:00, 20 грудня. Зіштовхнулися два автомобілі Mitsubishi Pajero врізався у Volkswagen Transporter T5", — розповів головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський.

Внаслідок ДТП травмувався 45-річний водій автомобіля Mitsubishi Pajero та четверо його пасажирів, серед яких діти віком 11, 14 та 16 років. Усі жителі міста Львів.

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Також травми отримав водій Volkswagen Transporter T 5 та двоє його пасажирів. Вони жителі Ковельського району. Водія машини деблокували рятувальники за допомогою спеціального гідравлічного інструменту, — каже начальниця відділу обласного управління державної служби з надзвичайних ситуацій Ірина Варварук.



Фото: сайт Нацполіція

У поліції за фактом ДТП розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України. Обставини аварії з'ясовуються. Триває слідство, — каже Олег Плазовський.