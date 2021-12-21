Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів, камер, планшетів та ліків для підрозділів ЗСУ на фронті. ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти на закупівлю необхідного обладнання для українських військових на фронт.

Про це вона пише у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"До Києва прилетів борт із пораненими воїнами! З ампутацією, з кульовими та осколковими пораненнями. Вчора підірвалися двоє бійців, один у дуже тяжкому стані. На фронті щодня обстріли, фактично щодня поранені та є вбиті. Ситуація тяжка, окупанти стягують озброєння до українських кордонів. Відразу скажу, люди, волонтерам потрібна допомога. Лікарню закриваємо своїми зусиллями, будь ласка, допомагайте нам із покупкою необхідного на фронт. Потрібні квадрокоптери, кабелі, камери, планшети, ліки. У грудні я купила три квадрокоптери, це 170 тис. грн і потрібно ще викупити два! Купила 4 планшети, це 40 тис., купила кабель 11 тис. і на замовлення ще багато видів кабелю, камер, іншого обладнання. Купила багато ліків. Усі звіти публікую. Кожен громадянин України може приєднатися до допомоги, це наша війна та наша країна. Дякуємо всім хто допомагає!" - закликала Юсупова.

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