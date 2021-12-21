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Новини Фото Волонтери для армії Війна
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Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів, камер, планшетів та ліків для підрозділів ЗСУ на фронті. ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти на закупівлю необхідного обладнання для українських військових на фронт.

Про це вона пише у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"До Києва прилетів борт із пораненими воїнами! З ампутацією, з кульовими та осколковими пораненнями. Вчора підірвалися двоє бійців, один у дуже тяжкому стані. На фронті щодня обстріли, фактично щодня поранені та є вбиті. Ситуація тяжка, окупанти стягують озброєння до українських кордонів. Відразу скажу, люди, волонтерам потрібна допомога. Лікарню закриваємо своїми зусиллями, будь ласка, допомагайте нам із покупкою необхідного на фронт. Потрібні квадрокоптери, кабелі, камери, планшети, ліки. У грудні я купила три квадрокоптери, це 170 тис. грн і потрібно ще викупити два! Купила 4 планшети, це 40 тис., купила кабель 11 тис. і на замовлення ще багато видів кабелю, камер, іншого обладнання. Купила багато ліків. Усі звіти публікую. Кожен громадянин України може приєднатися до допомоги, це наша війна та наша країна. Дякуємо всім хто допомагає!" - закликала Юсупова.

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Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів, камер, планшетів та ліків для підрозділів ЗСУ на фронті 01
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів, камер, планшетів та ліків для підрозділів ЗСУ на фронті 02
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів, камер, планшетів та ліків для підрозділів ЗСУ на фронті 03
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів, камер, планшетів та ліків для підрозділів ЗСУ на фронті 04
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів, камер, планшетів та ліків для підрозділів ЗСУ на фронті 05
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів, камер, планшетів та ліків для підрозділів ЗСУ на фронті 06
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів, камер, планшетів та ліків для підрозділів ЗСУ на фронті 07
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів, камер, планшетів та ліків для підрозділів ЗСУ на фронті 08
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів, камер, планшетів та ліків для підрозділів ЗСУ на фронті 09
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів, камер, планшетів та ліків для підрозділів ЗСУ на фронті 10
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів, камер, планшетів та ліків для підрозділів ЗСУ на фронті 11
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів, камер, планшетів та ліків для підрозділів ЗСУ на фронті 12
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів, камер, планшетів та ліків для підрозділів ЗСУ на фронті 13
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів, камер, планшетів та ліків для підрозділів ЗСУ на фронті 14
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів, камер, планшетів та ліків для підрозділів ЗСУ на фронті 15
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів, камер, планшетів та ліків для підрозділів ЗСУ на фронті 16
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів, камер, планшетів та ліків для підрозділів ЗСУ на фронті 17
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів, камер, планшетів та ліків для підрозділів ЗСУ на фронті 18
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів, камер, планшетів та ліків для підрозділів ЗСУ на фронті 19

Автор: 

благодійність (569) волонтери (1332) ЗСУ (7544) Юсупова Наталія (195)


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Топ коментарі
+12
Не предусмотрели, а я бы тоже туда перекинул
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21.12.2021 16:08
+10
Якщо можна, я віддам ,,вовину тищу",я серйозно,е якийсь механізм,таких по пожертв!?
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21.12.2021 15:59
+9
Уставшіє_от_вайни таке не будуть читати, бо пора майянезік купувати.
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21.12.2021 15:58
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Уставшіє_от_вайни таке не будуть читати, бо пора майянезік купувати.
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21.12.2021 15:58 Відповісти
Якщо можна, я віддам ,,вовину тищу",я серйозно,е якийсь механізм,таких по пожертв!?
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21.12.2021 15:59 Відповісти
На крайний случай, можно купить книги и передать в госпиталь для выздоравливающих...
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21.12.2021 16:07 Відповісти
книги и игрушки купить лучше детям из серой зоны. Поверь, в госпиталях книги не читают.
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21.12.2021 16:15 Відповісти
Не предусмотрели, а я бы тоже туда перекинул
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21.12.2021 16:08 Відповісти
потому и не предусмотрели.... что у зенелоха и его шобелки свое видение кого надо поддерживать во время войны и пандемии...
я сразу сказал - почему нет возможности перечислить ее на благотворительность? волонтерам, раненным, больным детям, старикам??? почему можно изловчиться и купить пиво (зайдя в любой буфет-кафе при кинотеатре))))))) - не благодарите))))) но чтоб помочь воинам и ветеранам предлагаю покупать им и их книги (которые имеют ограниченные тиражи из-за материальных проблем авторов и издательств)
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21.12.2021 16:17 Відповісти
Заступник начальника управління Міноборони хотів підкупити аудитора 24 мільйонами гривень.... сколько квадрокоптеров можно было бы купить?
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21.12.2021 16:07 Відповісти
Цікаво. А де подівалися всі ті імениті волонтери які були "в тренді" коли президентом був Порошенко ?
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21.12.2021 16:08 Відповісти
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21.12.2021 16:10 Відповісти
зеленим важливіше підгодовувати мусорів, вони знають, хто їх захищає.
Шо їм армія, шо їм Україна, звалять за 2 години якшо шо.
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21.12.2021 16:13 Відповісти
На 7 году войны снабжение бойцов на плечах волонтеров, в то время как зеля пиарится на строительстве дорог, сливая миллионы. Так и хочется спросить: "Что важнее обороноспособность страны, максимальное обеспечение бойцов на передовой всем необходимым, или распил бюджета по "виглядом великого будівництва?". Кто будет ездить по этим дорогам если .... страшно даже подумать. Судьба Украины решается на передовой, а не в кабинетах дорстроя.
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21.12.2021 16:13 Відповісти
я с 2017 года не видел ни одного волонтера. Хотя вру, видел. Они заезжали в 2019 году, что бы заправиться. У каждого волонтера своё подразделение, которое он волонтёрит.
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21.12.2021 16:18 Відповісти
просто у штабных и паркетных свое видение "снабжения" ... а у окопных и волонтеров - свое...(хорошо хоть еду уже не собирают...)
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21.12.2021 16:19 Відповісти
Так и дороги почему то в основном ремонтируют вдоль границы с рашей , а не ЕС.
ВЫ БЫ видели ямы на КП УЖГОРОД прямо у пограничных будок . Это какой-то трэш
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21.12.2021 16:42 Відповісти
Голобородька кожну копійочку береже для Коломойского...,нафиг ему фронт...милярд дерева не посадили,Ковид бабло в асфальт ще не закатали,ще не допилили...стройку Века....роботи по вуші....
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21.12.2021 16:13 Відповісти
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21.12.2021 16:15 Відповісти
Юсупова - умничка. Ее надо в министерство обороны замом по снабжению . Женщины всегда более хозяйственные и бережливые
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21.12.2021 16:16 Відповісти
а ще коварніші капризніші та конфліктніші
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21.12.2021 16:30 Відповісти
Арахамия тоже, типа, волонтер был. но как оказалось, с офшорами...Он не поможет Юсуповой?..
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21.12.2021 16:21 Відповісти
Тарас Березовец каже шо Шойгу обвинил Украину в химической атаке на Донбассе....шо в башкее этого чурки...мать моя мама...
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21.12.2021 16:26 Відповісти
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21.12.2021 16:31 Відповісти
ну это какой-то парадокс опять, плять, открываем вчера "лудшую йолку" за 27 лямов ,а на завтра просим на квадрокоптеры...
З.Ы. из 27-и лямов 25 спонсоровские.... сколько за них можно купить квадрокоптеров ??
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21.12.2021 16:37 Відповісти
 
 