Поблизу Маріуполя завершився ремонт міжнародної траси М-14, - Служба автомобільних доріг. ФОТО

У Донецькій області завершився ремонт 15-кілометрового відрізку траси М-14 Одесса - Мелітополь – Новоазовськ. Дорогу відновили у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.

Відремонтована ділянка розташована на 604-619 км траси, поблизу с. Комишувате Маріупольського району.

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"На об'єкті вже облаштовані примикання, автобусні зупинки, туалети. Встановлено дорожні знаки та освітлення. Зараз закінчується встановлення перильного огородження", - повідомили в автодорі.

Траса М-14 є однією з найдовших в країні. Разом з обходом Мелітополя та під’їздом до Херсона цей автошлях має 712,4 км. Це частина коридору Е-58, який в Україні перетинає п’ять регіонів та з’єднує головні порти країни у Чорному та Азовському морях.

Цього року дорогу ремонтують одразу в кількох областях.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 1 грудня в ході щорічного Послання про внутрішнє і зовнішнє становище України повідомив, що за програмою "Велике будівництво" в Україні вже оновили 13 тисяч кілометрів доріг. Ціль на два наступні роки – ще 15 тисяч кілометрів доріг.







