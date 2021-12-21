Поблизу Маріуполя завершився ремонт міжнародної траси М-14, - Служба автомобільних доріг. ФОТО
У Донецькій області завершився ремонт 15-кілометрового відрізку траси М-14 Одесса - Мелітополь – Новоазовськ. Дорогу відновили у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.
Відремонтована ділянка розташована на 604-619 км траси, поблизу с. Комишувате Маріупольського району.
"На об'єкті вже облаштовані примикання, автобусні зупинки, туалети. Встановлено дорожні знаки та освітлення. Зараз закінчується встановлення перильного огородження", - повідомили в автодорі.
Траса М-14 є однією з найдовших в країні. Разом з обходом Мелітополя та під’їздом до Херсона цей автошлях має 712,4 км. Це частина коридору Е-58, який в Україні перетинає п’ять регіонів та з’єднує головні порти країни у Чорному та Азовському морях.
Цього року дорогу ремонтують одразу в кількох областях.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 1 грудня в ході щорічного Послання про внутрішнє і зовнішнє становище України повідомив, що за програмою "Велике будівництво" в Україні вже оновили 13 тисяч кілометрів доріг. Ціль на два наступні роки – ще 15 тисяч кілометрів доріг.
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А латают по всей стране.
Первое- трасса Запорожье-Мариуполь. При этом, всех тут пишущих о том что танки рашки пойдут весело, я заявляю, с полной ответственностью, за сказанное: на протесты выходили ВСЕ патриоты Украины, военные, которые ВСЕ говорили об одном: на трассе Мариуполь-Запорожье невозможно увезти раненных! Растрясёт, по-любому! И они были правы.
Теперь, некоторыми странными, усиленно муссируется версия о танках.
Делаю второе завление, с полнейшей ответственностью: на этой трассе я спокойно гонял на своём Супер-Запяоре! У него клиренс отменный. Что, у какого-то идиота может быть возражение типа: у моего Запора проходимость круче чем танка???