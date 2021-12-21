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Поблизу Маріуполя завершився ремонт міжнародної траси М-14, - Служба автомобільних доріг. ФОТО

У Донецькій області завершився ремонт 15-кілометрового відрізку траси М-14 Одесса - Мелітополь – Новоазовськ. Дорогу відновили у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.

Відремонтована ділянка розташована на 604-619 км траси, поблизу с. Комишувате Маріупольського району.

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"На об'єкті вже облаштовані примикання, автобусні зупинки, туалети. Встановлено дорожні знаки та освітлення. Зараз закінчується встановлення перильного огородження", - повідомили в автодорі.

Траса М-14 є однією з найдовших в країні. Разом з обходом Мелітополя та під’їздом до Херсона цей автошлях має 712,4 км. Це частина коридору Е-58, який в Україні перетинає п’ять регіонів та з’єднує головні порти країни у Чорному та Азовському морях.

Цього року дорогу ремонтують одразу в кількох областях.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 1 грудня в ході щорічного Послання про внутрішнє і зовнішнє становище України повідомив, що за програмою "Велике будівництво" в Україні вже оновили 13 тисяч кілометрів доріг. Ціль на два наступні роки – ще 15 тисяч кілометрів доріг.

Поблизу Маріуполя завершився ремонт міжнародної траси М-14, - Служба автомобільних доріг 01
Поблизу Маріуполя завершився ремонт міжнародної траси М-14, - Служба автомобільних доріг 02
Поблизу Маріуполя завершився ремонт міжнародної траси М-14, - Служба автомобільних доріг 03
Поблизу Маріуполя завершився ремонт міжнародної траси М-14, - Служба автомобільних доріг 04

Автор: 

дороги (3061) Маріуполь (3230) ремонт (2302) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+10
то треба було розбомбити нам своїж дороги а то ще путін нападе. Пороходоти як вата, ті самі меседжі, якщо в скрєпних "ми розбомбим Вороніж бо НАТО нападе" то в наших порохоботіків "розбомбити дорогі бо путін нападе"
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21.12.2021 16:07
+6
Это что бы руским танкам лутьше было город брать?
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21.12.2021 16:03
+5
володя аплодирует володе - танки быстро докатят по новой трассе до Мариуполя.... там бы мины в 5 рядов поставить а не асфальт класть
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21.12.2021 16:04
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Это что бы руским танкам лутьше было город брать?
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21.12.2021 16:03 Відповісти
Те дурачки еще живут в Вафельно-ванильных фантазиях. По прежнему ищут мир в шоколадном глазу у пу
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21.12.2021 16:23 Відповісти
Добро пожаловать русский Брат!
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21.12.2021 18:32 Відповісти
володя аплодирует володе - танки быстро докатят по новой трассе до Мариуполя.... там бы мины в 5 рядов поставить а не асфальт класть
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21.12.2021 16:04 Відповісти
І ров глибиною метрів 5.
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21.12.2021 16:05 Відповісти
А вони там є, під асфальтом. Ні асфальт, ні бетон не завадить бахнути по рашистських танках, як треба буде.
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21.12.2021 16:07 Відповісти
то треба було розбомбити нам своїж дороги а то ще путін нападе. Пороходоти як вата, ті самі меседжі, якщо в скрєпних "ми розбомбим Вороніж бо НАТО нападе" то в наших порохоботіків "розбомбити дорогі бо путін нападе"
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21.12.2021 16:07 Відповісти
ты флаги попутал иле тебе рассказать где еще в Украине можно было бы дороги подлатать а не в прифронтовом районе?
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21.12.2021 16:09 Відповісти
Там тоже украинцы живут.
А латают по всей стране.
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21.12.2021 16:12 Відповісти
На оккупированным Донбассе тоже украинцы живут, давайте зебилы еще там дороги строить, ну а чо - ********* должна быть полной!
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21.12.2021 16:49 Відповісти
чмошне, а ти приїдеш на війні нам допомагати чи так і будеш бубочку з Польщі підтримувати?
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21.12.2021 17:08 Відповісти
шо ты написало ?, ты якесь чмо, чи шо ? прочитай свій текст , та убійся об стену вже назавжди !!!, ...
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21.12.2021 20:20 Відповісти
їзджай до мене, у маріуполь , я тобі предіку , так разложу все у житті , що тобі місця в Україні не залишиться , зрозумів , ти
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21.12.2021 20:26 Відповісти
C какой стороны они докатят до Мариуполя? От Бердянска?
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21.12.2021 16:34 Відповісти
Мммм....неплохо. Один пунктик сделали.....
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21.12.2021 16:12 Відповісти
Теперь путлер может торжественно перерезать красную ленточку. А можно узнать сколько грн. было вброшено в "Велику будову" и сколько на эти средства можно было бы приобрести квадрокоптеров, приборов ночного видения и пр. для армии не перекладывая эти проблемы на волонтеров? "Зрада" это не только передача секретной информации но и бурная пиар деятельность ТОЛЬКО для того чтобы отвлечь от проблем логистики ВСУ.
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21.12.2021 16:26 Відповісти
Это- второе деяние, которое в Мариуполе можно будет пощупать реально!
Первое- трасса Запорожье-Мариуполь. При этом, всех тут пишущих о том что танки рашки пойдут весело, я заявляю, с полной ответственностью, за сказанное: на протесты выходили ВСЕ патриоты Украины, военные, которые ВСЕ говорили об одном: на трассе Мариуполь-Запорожье невозможно увезти раненных! Растрясёт, по-любому! И они были правы.
Теперь, некоторыми странными, усиленно муссируется версия о танках.
Делаю второе завление, с полнейшей ответственностью: на этой трассе я спокойно гонял на своём Супер-Запяоре! У него клиренс отменный. Что, у какого-то идиота может быть возражение типа: у моего Запора проходимость круче чем танка???
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21.12.2021 16:53 Відповісти
За кошти платників подотків. забули додати.
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21.12.2021 16:55 Відповісти
податків.
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21.12.2021 16:57 Відповісти
 
 