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Попередження для НАТО, святковий конкурс, Коля Мітбол. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Попередження для НАТО, святковий конкурс, Коля Мітбол. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Попередження для НАТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін погрожує НАТО військовими діями у разі розміщення сил Альянсу в Україні

Читайте на "Цензор.НЕТ": На верфі у Санкт-Петербурзі горить недобудований корвет ВМС РФ.

Попередження для НАТО, святковий конкурс, Коля Мітбол. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Святковий конкурс

Попередження для НАТО, святковий конкурс, Коля Мітбол. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Десь в ОП

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс генпрокурора у тексті підозри переплутав Зеленського з Порошенком. ДОКУМЕНТ

Попередження для НАТО, святковий конкурс, Коля Мітбол. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Терміновий випуск

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Я повернуся в Україну в першій половині січня. Це перехід "червоних ліній". За це доведеться відповідати. ВIДЕО

Попередження для НАТО, святковий конкурс, Коля Мітбол. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Перезавантаження

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко несподівано прийшов в ефір оновленого телеканалу "Рада", що отримав додатково 320 млн.грн з бюджету: "Це - корупційна оборудка. Не беріть участь в цьому". ВIДЕО

Попередження для НАТО, святковий конкурс, Коля Мітбол. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Докладає до цього багато зусиль...

Попередження для НАТО, святковий конкурс, Коля Мітбол. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Коля Мітбол та кулінарний креатив

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Котлета - це мітбол. Ми диктуємо нові тренди", - "слуга народу" Тищенко. ВIДЕО

Попередження для НАТО, святковий конкурс, Коля Мітбол. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Метастази

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Автор: 

Зеленський Володимир (23829) політика (4404) Порошенко Петро (15173) путін володимир (23818) фотожаба (13863) Шойгу Сергій (626) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+40
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22.12.2021 08:10
+31
С Ленкой жаба вообще агонь)
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22.12.2021 07:48
+29
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22.12.2021 08:44
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С Ленкой жаба вообще агонь)
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22.12.2021 07:48 Відповісти
Хотя правильней наверное жаба рядом с Мордюковой)
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22.12.2021 07:52 Відповісти
сильно попердолена...
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22.12.2021 08:39 Відповісти
А где жаба, как Порошенко 03.11.2021 г. (согласно текста обвинения) собрал РНБО, как Президент Украины, и провел заседание !?
Картина маслом:
Упоротый нелох подглядывает в замочную скважину зала РНБО, а сзади подстраивается завхоз, за которым стоит гогинарколашвали.....
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22.12.2021 08:05 Відповісти
Нічого терорист № 1 не може зробити, втрачає Україну по секундах і одне що йому залишилося - це лякати. Хто тебе старий, ботоксний діду злякався? Хіба, що наш Найвєлічайший.
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22.12.2021 08:09 Відповісти
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22.12.2021 08:10 Відповісти
Только советское направление Украины не даст это сделать олигарху Порошенко и муж вместе с Даниловым и Верещук это знают
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22.12.2021 08:21 Відповісти
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22.12.2021 08:25 Відповісти
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22.12.2021 08:30 Відповісти
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22.12.2021 08:30 Відповісти
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22.12.2021 08:41 Відповісти
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22.12.2021 08:44 Відповісти
Даже если выставить против порошенко собаку на выборах ,Тузик победит как бы тут не страдали болезные порохоботы )))
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22.12.2021 09:19 Відповісти
Тузик уже победил, в 19-м) Довольны?)
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22.12.2021 09:39 Відповісти
Лично я, да.
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22.12.2021 10:01 Відповісти
молодец!.. возьми косточку с полки..
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22.12.2021 10:24 Відповісти
И на улице можете об этом заявить?) Чем именно довольны? Армией без броников и дт?
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22.12.2021 10:25 Відповісти
Ти це в маршрутці голосно скажи )))))а потім беги
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22.12.2021 10:53 Відповісти
я хоть зарекся голосовать, но судя по тебе и комментам под роликами Лещенко, то проголосовал бы таки. догадайся за кого)
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22.12.2021 11:53 Відповісти
это всего лишь будет свидетельствовать о том, что выбирать тузика будут шавки
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25.12.2021 15:37 Відповісти
Там где Фантомас, это новогоднее поздравление Зеленского ?
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22.12.2021 13:29 Відповісти
Коломойша і єго нєдаразумєніє з Кривого Рогу ніяк не можуть втілити мрію
бородатої бабуні Коломойщі

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22.12.2021 17:55 Відповісти
О, и моё фото тут есть )))
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22.12.2021 19:54 Відповісти
 
 