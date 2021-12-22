Попередження для НАТО, святковий конкурс, Коля Мітбол. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Попередження для НАТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін погрожує НАТО військовими діями у разі розміщення сил Альянсу в Україні

Читайте на "Цензор.НЕТ": На верфі у Санкт-Петербурзі горить недобудований корвет ВМС РФ.

Святковий конкурс

Десь в ОП

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс генпрокурора у тексті підозри переплутав Зеленського з Порошенком. ДОКУМЕНТ

Терміновий випуск

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Я повернуся в Україну в першій половині січня. Це перехід "червоних ліній". За це доведеться відповідати. ВIДЕО

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко несподівано прийшов в ефір оновленого телеканалу "Рада", що отримав додатково 320 млн.грн з бюджету: "Це - корупційна оборудка. Не беріть участь в цьому". ВIДЕО

Докладає до цього багато зусиль...

Коля Мітбол та кулінарний креатив



Читайте на "Цензор.НЕТ": "Котлета - це мітбол. Ми диктуємо нові тренди", - "слуга народу" Тищенко. ВIДЕО

Метастази

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