Попередження для НАТО, святковий конкурс, Коля Мітбол. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Попередження для НАТО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін погрожує НАТО військовими діями у разі розміщення сил Альянсу в Україні
Читайте на "Цензор.НЕТ": На верфі у Санкт-Петербурзі горить недобудований корвет ВМС РФ.
Святковий конкурс
Десь в ОП
Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс генпрокурора у тексті підозри переплутав Зеленського з Порошенком. ДОКУМЕНТ
Терміновий випуск
Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Я повернуся в Україну в першій половині січня. Це перехід "червоних ліній". За це доведеться відповідати. ВIДЕО
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко несподівано прийшов в ефір оновленого телеканалу "Рада", що отримав додатково 320 млн.грн з бюджету: "Це - корупційна оборудка. Не беріть участь в цьому". ВIДЕО
Докладає до цього багато зусиль...
Коля Мітбол та кулінарний креатив
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Котлета - це мітбол. Ми диктуємо нові тренди", - "слуга народу" Тищенко. ВIДЕО
Метастази
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Картина маслом:
Упоротый нелох подглядывает в замочную скважину зала РНБО, а сзади подстраивается завхоз, за которым стоит гогинарколашвали.....
бородатої бабуні Коломойщі