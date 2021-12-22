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На Дарницькому мосту в Києві стартувало влаштування опор лівобережної розв’язки, - Мінінфраструктури. ФОТОрепортаж

У Києві на залізнично-автомобільному Дарницькому мосту, який понад 10 років перебував у недобудованому стані, пробурили й забетонували половину буронабивних паль під опори лівобережної розв'язки.

На Дарницькому мосту в Києві стартувало влаштування опор лівобережної розв’язки, - Мінінфраструктури 01

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури на офіційній Facebook-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Проєктом спорудження лівобережної розв'язки Дарницького мосту передбачається будівництво двох з’їздів на Дніпровську набережну (у бік проспекту Бажана й у бік мосту Патона) та заїзду на міст (з боку проспекту Бажана).

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На об’єкті працюють 110 фахівців, залучено понад 50 одиниць спеціалізованої мостобудівної техніки. Зокрема, 2 потужні бурові установки.

"Роботи тривають у режимі 24/7. У планах — завершення основних робіт до кінця 2022 року", - розповіли у Мінінфраструктури.

Окрім буріння та бетонування буронабивних паль, зараз триває виготовлення металевих конструкцій та інші роботи. Зокрема, фахівці роблять шпунтове огородження для влаштування ростверка тіла опори, самі ростверки, стапелі для укрупнення елементів металевих прогонових будов, тимчасові опори для монтажу готових будов.

На Дарницькому мосту в Києві стартувало влаштування опор лівобережної розв’язки, - Мінінфраструктури 02

На споруді №8 вже влаштовано п’ять фундаментів та сім ростверків підпірних стін, а на споруді №5 споруджено ростверк стояна.

Дарницький міст добудовують в рамках програми Президента "Велике будівництво". Після завершення робіт він матиме 6 смуг руху, по 3 у кожному напрямку, а його пропускна здатність буде становити 35 тисяч автомобілів на добу.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що ініційованою ним програмою "Велике будівництво" вже охоплено 560 мостів та мостових переходів, серед яких – мости-довгобуди у Запоріжжі.

Автор: 

Київ (19466) міст (1231) Мінінфраструктури (2060) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+4
бетон завжди найкраще заливати у сильний мороз.
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22.12.2021 09:39
+3
Судя по всему, - бетононасос (для подачи тяжелой жижи в нужную точку)...
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22.12.2021 09:42
+3
да уж... бетон и мороз - это крутое ноухау. быстрее застынет
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22.12.2021 09:45
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Самий час взимку займатись такими справами.
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22.12.2021 09:24 Відповісти
Дякую. Зняв з язика.
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22.12.2021 10:22 Відповісти
в бетон добавляется специальная добавка и он сохнет как и летом
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22.12.2021 10:47 Відповісти
Кто знает, что это за штуковина на фотке, белого цвета? Впервые вижу.
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22.12.2021 09:37 Відповісти
Судя по всему, - бетононасос (для подачи тяжелой жижи в нужную точку)...
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22.12.2021 09:42 Відповісти
Наверняка он и есть! Серьёзный инструмент. Благодарю!
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22.12.2021 09:45 Відповісти
бетон завжди найкраще заливати у сильний мороз.
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22.12.2021 09:39 Відповісти
да уж... бетон и мороз - это крутое ноухау. быстрее застынет
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22.12.2021 09:45 Відповісти
на віки будують, навіть на тисячоліття.
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22.12.2021 09:47 Відповісти
Вы очень далеки от технологии бетонных работ, в том числе от технологии бетонирования при отрицательных температурах.
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22.12.2021 11:53 Відповісти
люди просто знeвiрeнi. бо що нe будують усe на рiк на два
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22.12.2021 12:05 Відповісти
Шпунти,роствирки,стапелі...а розчин крім цементу ше й мороз схопит...буде той міст стояв як у бика!..
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22.12.2021 09:42 Відповісти
Велике мостівництво Вови Впершого.
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22.12.2021 09:47 Відповісти
Шпунтовое ограждение уже применяется в тёплой ванне,
чтобы ростверку на Банковой управлялось комфортнее.
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22.12.2021 09:59 Відповісти
Опять устанет!
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22.12.2021 10:42 Відповісти
Какие-то дикие речевые обороты, " на Дарницком мосту

Подумал, что запускают космический корабль на Дарницком мосту.

Вместо того, чтобы написать просто, "на Дарницком мосту начали возводить опоры..."
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22.12.2021 11:34 Відповісти
опомнились , еще чуть чуть и там дома настроили бЫ... так застолбят пару опор, надо ж списать нал за 2021...
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22.12.2021 11:48 Відповісти
У меня рядом с домом была стройка. В обычные дни сторожа и собаки.
НО!
Как только наступали морозы - в морозные ночи наблюдалась бешенная активность.
Это было для меня тайной, пока я не узнал, что так получается одновременно ДВЕ надбавки - за работу ночью и за мороз ниже - 10....
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22.12.2021 12:09 Відповісти
УРОДЫ КОРРУПЦИОННЫЕ ПИАРЯТСЯ !!!
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22.12.2021 13:18 Відповісти
 
 