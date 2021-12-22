На Дарницькому мосту в Києві стартувало влаштування опор лівобережної розв’язки, - Мінінфраструктури. ФОТОрепортаж

У Києві на залізнично-автомобільному Дарницькому мосту, який понад 10 років перебував у недобудованому стані, пробурили й забетонували половину буронабивних паль під опори лівобережної розв'язки.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури на офіційній Facebook-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Проєктом спорудження лівобережної розв'язки Дарницького мосту передбачається будівництво двох з’їздів на Дніпровську набережну (у бік проспекту Бажана й у бік мосту Патона) та заїзду на міст (з боку проспекту Бажана).

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На об’єкті працюють 110 фахівців, залучено понад 50 одиниць спеціалізованої мостобудівної техніки. Зокрема, 2 потужні бурові установки.

"Роботи тривають у режимі 24/7. У планах — завершення основних робіт до кінця 2022 року", - розповіли у Мінінфраструктури.

Окрім буріння та бетонування буронабивних паль, зараз триває виготовлення металевих конструкцій та інші роботи. Зокрема, фахівці роблять шпунтове огородження для влаштування ростверка тіла опори, самі ростверки, стапелі для укрупнення елементів металевих прогонових будов, тимчасові опори для монтажу готових будов.

На споруді №8 вже влаштовано п’ять фундаментів та сім ростверків підпірних стін, а на споруді №5 споруджено ростверк стояна.

Дарницький міст добудовують в рамках програми Президента "Велике будівництво". Після завершення робіт він матиме 6 смуг руху, по 3 у кожному напрямку, а його пропускна здатність буде становити 35 тисяч автомобілів на добу.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що ініційованою ним програмою "Велике будівництво" вже охоплено 560 мостів та мостових переходів, серед яких – мости-довгобуди у Запоріжжі.