Розпочато кримінальне провадження за фактом пожежі у комплексі відпочинку на Вінниччині. Троє людей вистрибнули з вікна, - Нацполіція. ФОТО

Надзвичайна подія сталась 22 грудня близько 3.00 год. у селі Садове Літинської територіальної громади Вінницького району. У результаті пожежі, яка виникла на шостому поверсі в приміщенні готельно-ресторанного комплексу, одна людина загинула, двоє госпіталізовані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Вінницької області.

Працівники поліції та рятувальники евакуювали близько 60 людей, в тому числі, 53 дитини. Близько 5.30 год. пожежа була локалізована, заходи щодо ліквідації її наслідків – тривають.

"За попередньою інформацією, троє людей під час пожежі вистрибнули з вікна. Від ушкоджень загинула дівчина. Інформація щодо неї встановлюється. Ще двоє людей - 19-річна дівчина та 43-річний чоловік госпіталізовані у лікарню. Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 ККУ ( Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), за що передбачено до 8 років позбавлення волі", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Одна людина загинула, двоє травмовані, 56 осіб, з яких 53 діти, евакуйовані внаслідок пожежі у комплексі відпочинку на Вінниччині, - ДСНС







