Посадовця державної виконавчої служби затримано під час отримання хабаря. Вимагав $2 тис. за нереалізацію вилученого Range Rover, - Нацполіція. ФОТО

Слідчі поліції Києва викрили працівника державної виконавчої служби в отриманні неправомірної вигоди. Посадовець вимагав від місцевої мешканки 2 000 доларів США за невжиття заходів з реалізації вилученого автомобіля "Range Rover". За це йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації поліції Києва.

Протиправну діяльність держслужбовця викрили та задокументували слідчі Подільського управління поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що працівник одного зі столичних відділів державної виконавчої служби вимагав та у подальшому отримав від киянки 2 000 доларів США за невжиття заходів щодо реалізації автомобіля "Range Rover", який в неї було вилучено раніше в рамках виконавчого провадження. 28-річного уродженця Луганської області затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання ним другої частини хабаря у розмірі 1 400 доларів США.







За погодженням із Подільською окружною прокуратурою слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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