УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5412 відвідувачів онлайн
Новини Фото Хабарники
4 290 5

Посадовця державної виконавчої служби затримано під час отримання хабаря. Вимагав $2 тис. за нереалізацію вилученого Range Rover, - Нацполіція. ФОТО

Слідчі поліції Києва викрили працівника державної виконавчої служби в отриманні неправомірної вигоди. Посадовець вимагав від місцевої мешканки 2 000 доларів США за невжиття заходів з реалізації вилученого автомобіля "Range Rover". За це йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації поліції Києва.

Протиправну діяльність держслужбовця викрили та задокументували слідчі Подільського управління поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що працівник одного зі столичних відділів державної виконавчої служби вимагав та у подальшому отримав від киянки 2 000 доларів США за невжиття заходів щодо реалізації автомобіля "Range Rover", який в неї було вилучено раніше в рамках виконавчого провадження. 28-річного уродженця Луганської області затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання ним другої частини хабаря у розмірі 1 400 доларів США. 

Посадовця державної виконавчої служби затримано під час отримання хабаря. Вимагав $2 тис. за нереалізацію вилученого Range Rover, - Нацполіція 01
Посадовця державної виконавчої служби затримано під час отримання хабаря. Вимагав $2 тис. за нереалізацію вилученого Range Rover, - Нацполіція 02
Посадовця державної виконавчої служби затримано під час отримання хабаря. Вимагав $2 тис. за нереалізацію вилученого Range Rover, - Нацполіція 03

За погодженням із Подільською окружною прокуратурою слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. 

Читайте також: Керівник підприємства "Укроборонпрому" вимагав 80 тис. грн у іноземної компанії за "допомогу", - ДБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

хабар (4703) Київ (19466) Нацполіція (15168) Державна виконавча служба (46)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пришел к успеху пацан под НГ)
показати весь коментар
22.12.2021 10:13 Відповісти
Исполнительная служба - это государство в государстве. Делают что хотят, никого и ничего не боятся, жаловаться на них некому и бесполезно, попасть на прием невозможно.
показати весь коментар
22.12.2021 10:14 Відповісти
показати весь коментар
22.12.2021 10:21 Відповісти
Уроженец Луганской области приехал в Киев деньги брать. Как будто в Киеве своих взяточников не хватает.
показати весь коментар
22.12.2021 10:25 Відповісти
полтинник рф - это у него как счастливые 10 центов скруджа макдака?
показати весь коментар
22.12.2021 10:54 Відповісти
 
 