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Новини Фото Хабарники
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Начальника Ніжинського відділу поліції Духна, на столі якого була табличка "Взятки не берем", впіймали на хабарі у $2 тис. ФОТОрепортаж

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру посадовцю Ніжинського райвідділу поліції в Чернігівській області, який за хабар обіцяв підприємцю вплинути на прокурорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Так, згідно з повідомленням, у 2012 році Ніжинська райдержадміністрація надала в оренду земельні ділянки площею приблизно 300 гектарів підприємцю, який займався вирощуванням зернових культур.

У 2020 році окружна прокуратура вирішила, що розпорядження було видано незаконно та подала позов про його скасування. Але у першій інстанції суд визнав правомірність дій РДА.

Працівнику поліції стало відомо про те, що прокуратура планує подавати апеляцію на рішення суду і він вирішив на цьому заробити. Правоохоронець запропонував підприємцю за хабар "вирішити питання" з прокурорами, аби вони не подавали апеляцію.

Влітку 2021 року у Ніжині слідчі ДБР задокументували отримання посадовцем поліції 58 850 гривень та скретч-картки на 1 тис. літрів бензину від підприємця.

Поліцейський підозрюється в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затриманий за хабарі на Івано-Франківщині - начальник тамтешньої митниці Пересунько, - журналіст Плинський

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – Управління СБУ в Чернігівській області.

У ДБР традиційно ім'я хабарника не називають, але як пише видання Police Control Ukraine, мова йде про начальника Ніжинського відділу поліції Володимира Духна.

Начальника Ніжинського відділу поліції Духна, на столі якого була табличка Взятки не берем, впіймали на хабарі у $2 тис. 01
Володимир Духно

На оприлюднених ДБР фото можна помітити, що на його столі була табличка з написом "Взятки не берем!".

Начальника Ніжинського відділу поліції Духна, на столі якого була табличка Взятки не берем, впіймали на хабарі у $2 тис. 02
Начальника Ніжинського відділу поліції Духна, на столі якого була табличка Взятки не берем, впіймали на хабарі у $2 тис. 03
Начальника Ніжинського відділу поліції Духна, на столі якого була табличка Взятки не берем, впіймали на хабарі у $2 тис. 04
Фото: ДБР

хабар (4703) Ніжин (58) Чернігівщина (1584) ДБР (3492)


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Топ коментарі
+34
На столі стояла табличка "Взяткі нє бєрьом" а на морді написано - "бєз взяток нє заходіть!"
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22.12.2021 12:53
+20
Взятки не берём! (Мелким шрифтом: до 2000 у.е.)
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22.12.2021 12:59
+10
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22.12.2021 12:52
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22.12.2021 12:52 Відповісти
взятки все берут) сказочники)
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22.12.2021 12:53 Відповісти
То ж не взятка, а подарок или соц помощь
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22.12.2021 13:04 Відповісти
То хабар, разницу улавливаете? А взяток он не берет!
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22.12.2021 13:34 Відповісти
я не беру. правда и не предлагают . но я бы все равно не брала.
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24.12.2021 14:14 Відповісти
На столі стояла табличка "Взяткі нє бєрьом" а на морді написано - "бєз взяток нє заходіть!"
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22.12.2021 12:53 Відповісти
более того, дающий взятку если не разговаривает на мокшанском, то табличку не поймет, а тело за столом сделает вид что поняло что дающий не понял табличку
оно то смешно, но вот вы или я - тупо нахаляву, за то шо "повлияешь" дают две тысячи евро - отказался бы?
Я - отказался бы и гневно выступил бы с лекцией про то шо это нехорошо и вообще грех(и проснулся)
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22.12.2021 13:05 Відповісти
Естественно, нужно же тот моноблок с яблоком, что на столе стоит, отрабатывать
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22.12.2021 13:06 Відповісти
Не думаю що він відпрацьовував моноблок.
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22.12.2021 13:14 Відповісти
Ви нє панімаєтє, ето другоє...
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24.12.2021 17:48 Відповісти
а табличка "анал-не табу, $2k не-взятка" там у него не стояла?
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22.12.2021 12:58 Відповісти
Оце так сила волі. Не брав, не брав, та й взяв.
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22.12.2021 12:59 Відповісти
Може він на благодійність хотів віддати? Чи бідним працівникам митниці роздати перед Різдвом?
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22.12.2021 19:14 Відповісти
Пойдёт к Татарову замом !
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22.12.2021 12:59 Відповісти
Взятки не берём! (Мелким шрифтом: до 2000 у.е.)
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22.12.2021 12:59 Відповісти
бггг, #баный цирк...
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22.12.2021 13:04 Відповісти
ни разу - это нормально шо поймали. ах, вы за то шо не расстреливают? ну да, цирк. если и посадят, то будет как Зайцева сидеть - там чуть ли не стриптизеров к себе вызывает. да и сидит ли - тупо похожую нашли за бабло и та сидит, а Зайцева дома. трудно ей - писать под другими "никами", а не как прежде - демонстрировать губы и остальное лицо под своим именем
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22.12.2021 13:08 Відповісти
На столе взятки не брал, но "под столом" - сколько угодно.
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22.12.2021 13:07 Відповісти
Красавчик, на Мокошино его!
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22.12.2021 14:30 Відповісти
А с другой стороны написано - хабар не взятка,бери недумай
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22.12.2021 13:07 Відповісти
а толку фотки? вiдeо показовiшe
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22.12.2021 13:07 Відповісти
ну брата елдака было видео - и шо? засудить хотел журналистов.
а тут - мелкая шавка, присягнувшая и блаблабла
кстати, так как я атеист, то не премину случая сказать шо это говно - .... трампампам... отнюдь не атеист))) пойдет в храм и вывалит 20 баксов попу = нигрешон)
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22.12.2021 13:11 Відповісти
набiр слiв. русский мозг ва всєй красє. какай дальшe
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22.12.2021 13:16 Відповісти
вот.
я написал с ненавистью к совку, а вы...
эх вы, с таким "ником" то
да под таким флагом
(задваднязахватимможемповторить!!!1111 )
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22.12.2021 13:26 Відповісти
твiй висєр нiчим нe вiдрiзняється вiд таких жe з сeрйозними намiрами. так що ти виправдовуєшся як совок сам для сeбe
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22.12.2021 13:41 Відповісти
мужик, я настолько ненавижу совок, шо тут пару раз назвали мну национал-социалистом
да, считаю шо это лучше было в сто раз чем совок.
а с чего у тя такая агрессия то?
посмотри напр. ролик Арии - "Мечты", сядь в машину и проедься.
не, ну а чо те еще посоветовать если ты очень агрессивный, вот сегодня кот меня поколол и укусил - так я же не расстреливаю его, как вот ты имея в виду такое, набросился щас. будь более мужественным, как Симо Хайха, например
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22.12.2021 13:54 Відповісти
ну ти бачиш агрeсiю - цe один iз знакiв совковостi мислeння. а тe що ти там ляпаєш про нeнавiсть до совка то лишe самозадоволeння сeбe святого. що тeж є ознакою совковостi твого мозку
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22.12.2021 13:59 Відповісти
ляп-ляп - шо?
ты ничего не аргументировал, просто обосрал мну, но как видишь, например Будду тоже обсерали - и где они а где он?
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22.12.2021 14:10 Відповісти
а у русскокакающих так завжди - вашi аргумeнти нам нe аргумeнти. у тeбe класичний випадок "eфкта данiнга-крюгра"
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22.12.2021 15:17 Відповісти
взятки беруть бджоли... ці Зелені передасти беруть хабарі.
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22.12.2021 13:08 Відповісти
"Взятки не берьом", але монітор Apple на столі. Порівняйте ціну на нього і на якийсь LG, і все стане ясно.
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22.12.2021 13:13 Відповісти
На паркані он що написано-але ж там того немає...
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22.12.2021 13:14 Відповісти
"взятьки меньше 2-х тисяч не бере "
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22.12.2021 13:16 Відповісти
***
- вы только намекните - сколько?
- вы с ума сошли? я ж сказал - я взяток не беру!
- а в какой валюте вы взяток не берете?
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22.12.2021 13:17 Відповісти
Твари. На "нульовку".
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22.12.2021 13:18 Відповісти
И толку от таких? Разве что бегать по минному полю...
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22.12.2021 13:21 Відповісти
Полы в кабинете обшарпанные, зато моник Эппл на столе у этого "бизнесмена" в погонах. От клоуны, как были милиционеры дебилами, так и остаются, несмотря на переименования-переодевания-увеличение ЗП
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22.12.2021 13:21 Відповісти
фигасе глазастые
я точно не пойду в шерлоки с холмсами
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22.12.2021 13:29 Відповісти
забули, хто найгучніше волає "тримайте злодія"?
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22.12.2021 13:22 Відповісти
Напомнило старый анекдот.

Приходит мужик в мэрию. Заходит в кабинет к чиновнику, а у того на столе таблички:
"Не курить" и "Взяток не беру".
Мужик: - Я хочу получить одну квартирку в собственность, но прав на нее никаких не имею. Посоветуйте, пожалуйста, как мне быть.
Чиновник убирает со стола табличку "Не курить" и говорит: - А давайте-ка мы с вами для начала закурим. . .
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22.12.2021 13:23 Відповісти
По одному монитору понятно что взяточник "махровый"
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22.12.2021 13:23 Відповісти
Пора стрелять. Чтобы мент не брал взятку...
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22.12.2021 13:28 Відповісти
прикол - в штатах Байдена освободили нигера, ой, простого человека шо отсидел 20-30 или скока лет - мусора тупо подделали и т.д.
так шо расстреливать тоже как бы не особо гуманно.
вот у нас доктор, вроде типо чет помог знакомому, операцию вроде сделал, а на улице потом тот всучил доктору конверт - и менты с камерой такие: "Пожалуйте бриться".
тупо реально взяли на фигне. - расстрелять?

но героя новости однозначно надо.
..... как и еще миллион чиновников походу. ибо не поверю шо чинушке дают, а он не .... не обслужит дающего))
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22.12.2021 13:33 Відповісти
Человек должен бояться. Страх делает человека человечнее, иначе он превратится в зверя.
Стрелять ,конечно, не надо, но наказание должно быть неотвратимым.
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22.12.2021 14:35 Відповісти
та понятно, кстати вы наверно е под страхом подразумевал эксперимент - в тюрьме типо сделали.
надзиратели за пару дней превратились в нкв-дистов и с удовольствием издевались над "зэками".
да, человек это, как там... обезьяна с налетом человечности... или как там.
вон даже кота в рашке убили, так я бы этих уродов пытал с как это... ну, типо долго и с этим, с - ну у китайцев есть методы
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22.12.2021 14:42 Відповісти
Об этом можно много спорить . Человек должен осознавать свои поступки.
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22.12.2021 14:49 Відповісти
Валер, человек это тупо обезьяна, шо и показал этот эксперимент.
если тя никто не контролирует... то плохо тем кого контролируешь ты.
вот за коа Кузю - суки издевались и писало шо этим тварям еще "лайкали"

мужик, один! я читал за это на Яплакаль, написал - я бы с друзьями приехал и расхерачил бы этих тварей.
один комент был!!!!
можешь проверить.
а мы еще на кацапов срем - они то говно, но скажу так, немало никто не лучше то
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22.12.2021 15:12 Відповісти
Как же их не брать ? Деньги - то нужны. Нужны сегодня ,а борцуны заняты делами прошлых лет...То пропажу ядер при взятии Казани,то расстрату средств Гор. Управой Богодухова на засыпку лужи против пожарной каланчи. Короче ,брать надо! Пока до вас доберутся -жизнь пройдет.
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22.12.2021 13:29 Відповісти
Образ жизни - фактически чем пользуется чиновник, вот ЕДИНСТВЕННЫЙ признак - взяточник или нет... Проезжая одно из сел Шосткинского района Сумской области, на фоне одинаковых домов выделяется ДВОРЕЦ восточного падишаха (без кавычек). Передовой доярки? Фермера? Бизнесмена, создавшего хотя бы десяток рабочих мест? Нет. БОРЦА с коррупцией - полицейского!
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22.12.2021 13:33 Відповісти
Не путайте полицейских и мусоров!
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22.12.2021 13:42 Відповісти
Довольно странно, что мусора работают в полиции, грабят не особо стесняясь страну и граждан. Полиция - враг номер один, будет осторожны!
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24.12.2021 03:59 Відповісти
ДБР викрило посадовця ніжинської поліції, який за хабар обіцяв вплинути на прокурора

https://dbr.gov.ua/news/dbr-vikrilo-posadovcya-nizhinskoi-policii-yakij-za-habar-obicyav-vplinuti-na-prokurora?fbclid=IwAR0Bn0uWa1ZCDaWLoHOFkoDqQdN7LpK54PcbYrcP5uhu5bT7JnujLEx8P80
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22.12.2021 13:50 Відповісти
В текст таблички вкралася помилка.
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22.12.2021 13:55 Відповісти
петушара зашкваренная!
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22.12.2021 13:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oSkjbSvALPw
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22.12.2021 14:03 Відповісти
така табличка і була там розміщена, щоб відвідувачі звернули увагу і почались розмова про це...
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22.12.2021 14:07 Відповісти
Да уж, попал так попал....
Просто выговором не отделается....
Будет строгий, с занесением и без премии останется...
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22.12.2021 14:21 Відповісти
Нидзельский помешает, как и за своего кореша Бугая, а там ещё и преследовать свидетелей будут, судью купят.
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24.12.2021 04:01 Відповісти
Шутка достойная студии Квартал-95
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22.12.2021 14:22 Відповісти
Он - святой! Табличка тому подтверждение. А все остальное - происки недоброжелателей.
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22.12.2021 14:22 Відповісти
Особенно Порошенко. Да ?
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22.12.2021 14:37 Відповісти
у него же на морде написано для чего пошел в полицию работать.Первую взятку взял в первый день работы.Теперь чтоб не поехать на зону придется поделится.А вообще нужно сделать отдельную рубрику по взяточникам и какое наказание суд присудил.
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22.12.2021 14:24 Відповісти
На табличке не было места дописать: "... в особо малых размерах".
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22.12.2021 14:36 Відповісти
ОБОРОТНИ!
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22.12.2021 14:49 Відповісти
Я також не довіряю Національній поліції України. Шкода нанесена - ціна всій державі
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24.12.2021 03:56 Відповісти
тю, та разве же это взятка? так, материальная помощь на кофе.
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22.12.2021 15:06 Відповісти
Абсолютно согласен! Полиция - враг номер один. Граждане - будет бдительны и не доверяйте мразям и подонкам - национальной полиции, это аргументированно.
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24.12.2021 03:58 Відповісти
кобенет..крисло..моник эппл и ламбрекены обстановка не спартанская а взяточническая
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22.12.2021 16:04 Відповісти
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22.12.2021 16:43 Відповісти
фарисеї, а погляд такий добрий, такий добрий
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23.12.2021 10:18 Відповісти
Подивіться, який там монітор стоїть... В якомусь сра****му відділку поліції. Невже не можна щось по дешевше за гроші платників податків?
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23.12.2021 10:33 Відповісти
для чиновникуов такого ранга пятьлет, да еще в итоге условно, а скорее всего еще он и не виноват окажется, пять это ни о чем, минимум 25 строгоча, иначе не победить эту гидру
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23.12.2021 10:48 Відповісти
взятки вони беруть, та і суми вирпосли в рази, а те що написано на табличці, можна розуміти як гумор.
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23.12.2021 11:18 Відповісти
"Що у вас в головах?" Гогілашвілі.
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23.12.2021 12:04 Відповісти
Бєрьом,ще й як бєрьом!
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23.12.2021 17:31 Відповісти
В тих хто його брав на столах теж таблички " Взятки не берем". Відпустять.
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23.12.2021 18:33 Відповісти
Все по честному. Взяток не берут, их нужно было самостоятельно класть в ящик стола.
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23.12.2021 21:25 Відповісти
Это не большая взятка. Его кореш Бугай больше ущерба хотел нанести гражданам, что зафиксированно, но увы - мразь полицейская осталась не наказанной.
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24.12.2021 03:55 Відповісти
На смену придёт такой же...
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24.12.2021 11:54 Відповісти
ОДНОГО ИЗ СОТНИ ТЫСЯЧ !!!??? МАЛО !!!
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24.12.2021 12:54 Відповісти
так то не взятка, то вымагательство
допрос суд тюрьма
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24.12.2021 14:20 Відповісти
На робочому місці взятки не берем. Замовляйте найближчий ресторан.
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25.12.2021 22:54 Відповісти
Т.Г.Шевченко
Україно, Україно, пізно вже дивитись -
Нам тепер уже з тобою кровею умитись.
Топче ворог тут роками, ріже як скотину.
Був народ, тепер лиш рештки, від гріха годину.

Скільки треба тої крові? Вам би та й напитись.
Замки строїть, гроші красти час уже спинитись.
Ворог сліп, горя не бачить, косить Україну.
Кому служить нам не скаже, береже таїну.

Ворог в хаті і у дворі без кари лютує.
Де уб'є, а де украде - знай собі балює.
Треба ворога та й гнати, починати з хати.
Тих, що крадуть а ще брешуть до в'язниці гнати.

Тільки тоді буде легше щось відвоювати,
Честь відстоять, не скоритись, рани гоювати.
Україно, Україно, шлях кривавий в тебе.
Бачить Бог пройдеш ти його, віримо ми в себе.
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26.12.2021 11:17 Відповісти
 
 