Начальника Ніжинського відділу поліції Духна, на столі якого була табличка "Взятки не берем", впіймали на хабарі у $2 тис. ФОТОрепортаж

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру посадовцю Ніжинського райвідділу поліції в Чернігівській області, який за хабар обіцяв підприємцю вплинути на прокурорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Так, згідно з повідомленням, у 2012 році Ніжинська райдержадміністрація надала в оренду земельні ділянки площею приблизно 300 гектарів підприємцю, який займався вирощуванням зернових культур.

У 2020 році окружна прокуратура вирішила, що розпорядження було видано незаконно та подала позов про його скасування. Але у першій інстанції суд визнав правомірність дій РДА.

Працівнику поліції стало відомо про те, що прокуратура планує подавати апеляцію на рішення суду і він вирішив на цьому заробити. Правоохоронець запропонував підприємцю за хабар "вирішити питання" з прокурорами, аби вони не подавали апеляцію.

Влітку 2021 року у Ніжині слідчі ДБР задокументували отримання посадовцем поліції 58 850 гривень та скретч-картки на 1 тис. літрів бензину від підприємця.

Поліцейський підозрюється в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – Управління СБУ в Чернігівській області.

У ДБР традиційно ім'я хабарника не називають, але як пише видання Police Control Ukraine, мова йде про начальника Ніжинського відділу поліції Володимира Духна.



Володимир Духно

На оприлюднених ДБР фото можна помітити, що на його столі була табличка з написом "Взятки не берем!".







Фото: ДБР