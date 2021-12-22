Начальника Ніжинського відділу поліції Духна, на столі якого була табличка "Взятки не берем", впіймали на хабарі у $2 тис. ФОТОрепортаж
Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру посадовцю Ніжинського райвідділу поліції в Чернігівській області, який за хабар обіцяв підприємцю вплинути на прокурорів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
Так, згідно з повідомленням, у 2012 році Ніжинська райдержадміністрація надала в оренду земельні ділянки площею приблизно 300 гектарів підприємцю, який займався вирощуванням зернових культур.
У 2020 році окружна прокуратура вирішила, що розпорядження було видано незаконно та подала позов про його скасування. Але у першій інстанції суд визнав правомірність дій РДА.
Працівнику поліції стало відомо про те, що прокуратура планує подавати апеляцію на рішення суду і він вирішив на цьому заробити. Правоохоронець запропонував підприємцю за хабар "вирішити питання" з прокурорами, аби вони не подавали апеляцію.
Влітку 2021 року у Ніжині слідчі ДБР задокументували отримання посадовцем поліції 58 850 гривень та скретч-картки на 1 тис. літрів бензину від підприємця.
Поліцейський підозрюється в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – Управління СБУ в Чернігівській області.
У ДБР традиційно ім'я хабарника не називають, але як пише видання Police Control Ukraine, мова йде про начальника Ніжинського відділу поліції Володимира Духна.
На оприлюднених ДБР фото можна помітити, що на його столі була табличка з написом "Взятки не берем!".
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оно то смешно, но вот вы или я - тупо нахаляву, за то шо "повлияешь" дают две тысячи евро - отказался бы?
Я - отказался бы и гневно выступил бы с лекцией про то шо это нехорошо и вообще грех(и проснулся)
а тут - мелкая шавка, присягнувшая и блаблабла
кстати, так как я атеист, то не премину случая сказать шо это говно - .... трампампам... отнюдь не атеист))) пойдет в храм и вывалит 20 баксов попу = нигрешон)
я написал с ненавистью к совку, а вы...
эх вы, с таким "ником" то
да под таким флагом
(задваднязахватимможемповторить!!!1111 )
да, считаю шо это лучше было в сто раз чем совок.
а с чего у тя такая агрессия то?
посмотри напр. ролик Арии - "Мечты", сядь в машину и проедься.
не, ну а чо те еще посоветовать если ты очень агрессивный, вот сегодня кот меня поколол и укусил - так я же не расстреливаю его, как вот ты имея в виду такое, набросился щас. будь более мужественным, как Симо Хайха, например
ты ничего не аргументировал, просто обосрал мну, но как видишь, например Будду тоже обсерали - и где они а где он?
- вы только намекните - сколько?
- вы с ума сошли? я ж сказал - я взяток не беру!
- а в какой валюте вы взяток не берете?
я точно не пойду в шерлоки с холмсами
Приходит мужик в мэрию. Заходит в кабинет к чиновнику, а у того на столе таблички:
"Не курить" и "Взяток не беру".
Мужик: - Я хочу получить одну квартирку в собственность, но прав на нее никаких не имею. Посоветуйте, пожалуйста, как мне быть.
Чиновник убирает со стола табличку "Не курить" и говорит: - А давайте-ка мы с вами для начала закурим. . .
так шо расстреливать тоже как бы не особо гуманно.
вот у нас доктор, вроде типо чет помог знакомому, операцию вроде сделал, а на улице потом тот всучил доктору конверт - и менты с камерой такие: "Пожалуйте бриться".
тупо реально взяли на фигне. - расстрелять?
но героя новости однозначно надо.
..... как и еще миллион чиновников походу. ибо не поверю шо чинушке дают, а он не .... не обслужит дающего))
Стрелять ,конечно, не надо, но наказание должно быть неотвратимым.
надзиратели за пару дней превратились в нкв-дистов и с удовольствием издевались над "зэками".
да, человек это, как там... обезьяна с налетом человечности... или как там.
вон даже кота в рашке убили, так я бы этих уродов пытал с как это... ну, типо долго и с этим, с - ну у китайцев есть методы
если тя никто не контролирует... то плохо тем кого контролируешь ты.
вот за коа Кузю - суки издевались и писало шо этим тварям еще "лайкали"
мужик, один! я читал за это на Яплакаль, написал - я бы с друзьями приехал и расхерачил бы этих тварей.
один комент был!!!!
можешь проверить.
а мы еще на кацапов срем - они то говно, но скажу так, немало никто не лучше то
https://dbr.gov.ua/news/dbr-vikrilo-posadovcya-nizhinskoi-policii-yakij-za-habar-obicyav-vplinuti-na-prokurora?fbclid=IwAR0Bn0uWa1ZCDaWLoHOFkoDqQdN7LpK54PcbYrcP5uhu5bT7JnujLEx8P80
Просто выговором не отделается....
Будет строгий, с занесением и без премии останется...
допрос суд тюрьма
Україно, Україно, пізно вже дивитись -
Нам тепер уже з тобою кровею умитись.
Топче ворог тут роками, ріже як скотину.
Був народ, тепер лиш рештки, від гріха годину.
Скільки треба тої крові? Вам би та й напитись.
Замки строїть, гроші красти час уже спинитись.
Ворог сліп, горя не бачить, косить Україну.
Кому служить нам не скаже, береже таїну.
Ворог в хаті і у дворі без кари лютує.
Де уб'є, а де украде - знай собі балює.
Треба ворога та й гнати, починати з хати.
Тих, що крадуть а ще брешуть до в'язниці гнати.
Тільки тоді буде легше щось відвоювати,
Честь відстоять, не скоритись, рани гоювати.
Україно, Україно, шлях кривавий в тебе.
Бачить Бог пройдеш ти його, віримо ми в себе.