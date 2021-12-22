Одеситу дали 10 років за організацію контрабанди героїну з Росії. ВІДЕО+ФОТО

Київський районний суд м. Одеси визнав винним 36-річного одесита в організації каналу контрабанди героїну з Російської Федерації в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

У ході засідання суду було з'ясовано, що організатор каналу завербував у кур'єри знайомого, якому потрібні були гроші на лікування себе та дружини. Він зізнався, що їздив до Москви 3-4 рази на рік, щоб купити ліки. Через складне матеріальне становище він погодився перевозити наркотики через кордон. За це, за словами кур'єра, він мав отримати 1 500 доларів, за версією організатора схеми - 2 000 доларів.

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За інструкціями організатора кур'єр прибув до Москви, де на ринку "Садовод" до нього підійшов хлопець та передав згорток із наркотичним засобом та 800 доларів США.

"Під час перетинання державного кордону України кур’єра з наркотиками затримали. На суді співробітники Держприкордонслужби України розповіли, що заходи по розробці каналу контрабанди наркотичних засобів з території Росії на територію України проводили оперативно-розшукові підрозділи прикордонного відомства. Після викриття на кордоні кур’єр погодився співпрацювати зі слідством. Він зв’язався з організатором та відправив йому спакований правоохоронцями пакунок, що імітував "героїнову" посилку", - повідомляють у МВС.

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На суді організатор каналу намагався переконати, що наркотики придбав для лишне для власних потреб, але колегію суддів це не переконало, адже не вдалося встановити інформацію про наявність у нього стабільного джерела доходів, що дозволяють йому придбати велику партію наркотиків вартістю - 50 доларів за 1 грам - для власних потреб.

Також у ході судового засідання робітниця банку показала, що раніше обвинувачений постійно по 2-3 рази на тиждень перераховував певній особі до Таджикистану суми, еквівалентні 600-700 доларів.

Суд визнав організатора контрабанди героїну винним. Йому було призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією всього майна, що йому належить.

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