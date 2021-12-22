24 грудня на Рівненщині перепоховають воїна 80-ї ОДШБр Руслана Янковського, який загинув в боях за Луганський аеропорт у 2014 році. ФОТО

У п'ятницю, 24 грудня, у місті Дубровиця Рівненської області відбудеться перепоховання рештків Руслана Віталійовича Янковського, 1987 року народження, молодшого сержанта, військовослужбовця 1-го батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, який зник безвісти під час оборони Луганського аеропорту у 2014-му році.

Про це йдеться на сторінці Першого відділу Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю 24 грудня на Дубровиччині відбудеться перепоховання героя Янковського Руслана Віталійовича, який загинув під час захисту України в запеклих боях Луганського аеропорту у 2014 році.

Янковський Руслан Віталійович, молодший сержант, 1987 року народження був призваний Дубровицько-Зарічнянським ОРВК на військову службу за контрактом в/ч А0284 у червні 2013 року.

Зник безвісти у серпні 2014 року, перебуваючи у Луганському аеропорту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загиблого захисника України Станіслава Запорожця провели в останню путь на Луганщині. ФОТО

Загиблий проживав разом з рідними у м. Дубровиця, у нього залишились мама та сестра.

Поховають справжнього героя та патріота, серце якого до останнього билося за рідну землю та свій народ у м.Дубровиця.

Просимо долучитись та провести в останню путь нашого Захисника! Вічна пам’ять Герою!" - зазначається у повідомленні.

За інформацією Книги Пам'яті полеглих за Україну, "...згідно даних оперативної групи високомобільних десантних військ Головного командного центру ЗСУ від 2 вересня 2014 р., станом на 19-00 було отримано інформацію про загибель трьох десантників 1-го батальйону 80-ї окремої високо-мобільної десантної бригади, які брали участь у боях за Луганський аеропорт: солдат Кльоб Микола Іванович, солдат Дзюбан Максим Мирославович та, вірогідно, солдат Янковський Руслан Віталійович. Тіла цих загиблих, разом з тілами інших десантників 80-ї бригади капітана Євгена Іванова та солдата Назарія Попадика були доставлені до моргу м. Лутугіно (на території, захопленій сепаратистами та російськими террористами). 16 жовтня 2014 р. тіла 5-х загиблих десантників були вивезені з м. Лутугіно представниками Цивільно-військового співробітництва Міністерства оборони України та доставлені до м. Дніпропетровськ. Тілам було присвоєно №№ 797/Л, 798/Л, 799/Л, 800/Л, 801/Л. Двоє загиблих: капітан Євген Іванов та солдат Назарій Попадик були ідентифіковані на підставі тестів ДНК (№№ 797/Л та 800/Л).