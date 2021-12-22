Бойові стрільби з використанням ПТРК Javelin відбулись на Донеччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Донеччині на полігоні відбулись бойові стрільби з американських протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" (Javelin).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом".
Цей ракетний комплекс призначений для знищення бронетехніки. Його головна перевага – легкість в управлінні: ракета після пуску може сама наводитись на ціль. Це дозволяє досягати майже стовідсоткової точності стрілянини. Javelin можуть знищувати танки на відстані до 5 км.
Наразі Україна має на озброєнні майже 100 пускових установок та близько 500 ракет до них. У разі повномасштабного російського вторгнення їх можуть застосувати на Донеччині.
"Усі розрахунки, які працюють із цією зброєю, пройшли навчання та готові виконувати бойові завдання", - повідомив командувач операції Об'єднаних сил Олександр Павлюк.
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противотанковая оборона у нас разноплановая
говнокомандувач-уклоніст-сцикун, де гроші на них і заказ "Лучу"?.. а-А-А-А-А?!.. понавибирали гівна полірованого, блін..(
- Может бахнем?
- Обязательно бахнем и не раз! Всю кацапию в труху, но потом....
То же самое для Штурм -С.
Правильно все роблять, не хвилюйтеся.
Було б краще показати, що "Стугн" у військах завалісь - пуляй не хочу.
кроме того удаление ракеты на расстояние более одного километра от пусковой установки приводит ракету к самоподрыву, поэтому лучше - не проверять...
да и власовский флаг вам в дупы, буряты, приезжайте ... на свои шашлыки !
грейся,
у бульбашей- газ "брацкий", недарагой...
и знай, изменение массы и потенциала -
приведёт к самоликвидации .... паРаши !
по-любому
Мощь ударов наших такая, шо ********* с Украины руській мір.
А вы токмо жопу царям лижите
Кто вам сказал, что в Беларуси большинство лижет кому-то жопу?
И да, если бы я был обывателем, может даже и поверил бы в заявы а-ля "********* рюзьге мир".
Но реальность такова, что с лета 2015 линия фронта стабилизирована, и под оккупацией 40% территории Донецкой и Луганской областей. Что ну ни как не вяжется с "*********".
https://mil.in.ua/uk/news/reshitky-ne-dopomogly-javelin-probyv-imitovanyj-zahyst/