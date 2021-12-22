Бойові стрільби з використанням ПТРК Javelin відбулись на Донеччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Донеччині на полігоні відбулись бойові стрільби з американських протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" (Javelin).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом".

Цей ракетний комплекс призначений для знищення бронетехніки. Його головна перевага – легкість в управлінні: ракета після пуску може сама наводитись на ціль. Це дозволяє досягати майже стовідсоткової точності стрілянини. Javelin можуть знищувати танки на відстані до 5 км.

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Наразі Україна має на озброєнні майже 100 пускових установок та близько 500 ракет до них. У разі повномасштабного російського вторгнення їх можуть застосувати на Донеччині.

"Усі розрахунки, які працюють із цією зброєю, пройшли навчання та готові виконувати бойові завдання", - повідомив командувач операції Об'єднаних сил Олександр Павлюк.

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