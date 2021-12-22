Мешканець Дніпра вирішив утворити власну "Україну" та проголосив себе "президентом". Його викрили, - СБУ. ФОТО
Чоловік утворив антидержавну організацію, закликав до повалення конституційного ладу та припускав насильницьке повалення влади.
Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"підозрюваний збирав однодумців у лавах "всеукраїнського національного конгресу" і разом з ними формував тіньовий уряд. На перших зборах домігся обрання себе так званим "президентом України". Іншими рішеннями призначені – "голова верховної ради", "прем’єр-міністр", керівники силових відомств, а діючі державні органи були визнані "терористичними структурами"", - повідомили в СБУ.
Самозванець намагався заручитися підтримкою ветеранів АТО/ООС та військовослужбовців Збройних Сил. Своїм прихильникам він обіцяв право мати вогнепальну зброю.
Під час обшуків у чоловіка вилучили печатки та бланки фейкових псевдоутворень, а також "розпорядження" самопроголошених "органів влади" та "дипломатичні паспорти" "високопосадовців".
Йому повідомили про підозру за ст. 109 (дії, спрямовані на захоплення державної влади).
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"коли один раз - це смішно, а другий раз - 73%"
- чи буде посаджено міліард дерев
- що, НІ ?
- я ваш, пане президент !!!!
....сумно, аж за край....
може він кращий за нинішнього і варто під ним перечекати до повернення Сьомого Президента України ?
Мне кажется,это он и готовил переворот)
- шьют свержение гос.строя идиоты..
бачите, а казали, що з 2019 наші спецслужби лише провалюють операції
замаскований у вишиванку...
А виходить що збрехав і тут
та ці повна 3,14 рашка !!!
https://www.gazeta.ru/politics/2020/12/26_a_13416200.shtml
Вже таке було
https://www.youtube.com/watch?v=XoyZFBwflKM https://www.youtube.com/watch?v=XoyZFBwflKM