Мешканець Дніпра вирішив утворити власну "Україну" та проголосив себе "президентом". Його викрили, - СБУ. ФОТО

Чоловік утворив антидержавну організацію, закликав до повалення конституційного ладу та припускав насильницьке повалення влади.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"підозрюваний збирав однодумців у лавах "всеукраїнського національного конгресу" і разом з ними формував тіньовий уряд. На перших зборах домігся обрання себе так званим "президентом України". Іншими рішеннями призначені – "голова верховної ради", "прем’єр-міністр", керівники силових відомств, а діючі державні органи були визнані "терористичними структурами"", - повідомили в СБУ.

Самозванець намагався заручитися підтримкою ветеранів АТО/ООС та військовослужбовців Збройних Сил. Своїм прихильникам він обіцяв право мати вогнепальну зброю.

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Під час обшуків у чоловіка вилучили печатки та бланки фейкових псевдоутворень, а також "розпорядження" самопроголошених "органів влади" та "дипломатичні паспорти" "високопосадовців".

Йому повідомили про підозру за ст. 109 (дії, спрямовані на захоплення державної влади).





