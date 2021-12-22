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Мешканець Дніпра вирішив утворити власну "Україну" та проголосив себе "президентом". Його викрили, - СБУ. ФОТО

Чоловік утворив антидержавну організацію, закликав до повалення конституційного ладу та припускав насильницьке повалення влади.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"підозрюваний збирав однодумців у лавах "всеукраїнського національного конгресу" і разом з ними формував тіньовий уряд. На перших зборах домігся обрання себе так званим "президентом України". Іншими рішеннями призначені – "голова верховної ради", "прем’єр-міністр", керівники силових відомств, а діючі державні органи були визнані "терористичними структурами"", - повідомили в СБУ.

Самозванець намагався заручитися підтримкою ветеранів АТО/ООС та військовослужбовців Збройних Сил. Своїм прихильникам він обіцяв право мати вогнепальну зброю.

Також читайте: Зеленський про держпереворот: Деякі угруповання трішечки змінили свої плани

Під час обшуків у чоловіка вилучили печатки та бланки фейкових псевдоутворень, а також "розпорядження" самопроголошених "органів влади" та "дипломатичні паспорти" "високопосадовців".

Йому повідомили про підозру за ст. 109 (дії, спрямовані на захоплення державної влади).

Мешканець Дніпра вирішив утворити власну Україну та проголосив себе президентом. Його викрили, - СБУ 01
Мешканець Дніпра вирішив утворити власну Україну та проголосив себе президентом. Його викрили, - СБУ 02
Мешканець Дніпра вирішив утворити власну Україну та проголосив себе президентом. Його викрили, - СБУ 03

Автор: 

Дніпро (3274) переворот (214) СБУ (12818)


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Топ коментарі
+32
А что здесь такого удивительного, ведь сам клоун перед выборами сказал, что каждый из нас - президент.
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22.12.2021 18:58
+19
Краще б СБУ зайнялись держ.зрадниками в ОП.
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22.12.2021 18:59
+15
Даже не знаю,плакать или смеяться
Мне кажется,это он и готовил переворот)
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22.12.2021 19:07
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У "свободы" общеукраинский рейтинг никакой, партия в конце своего жизненного цикла, кушают денежку пока еще дают, и голосуют в унисон с партией вождя. Иначе их сожрут. А вот "боротьба" при рейтинге меньше 5% может быть вечной, что удобно.
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22.12.2021 19:00 Відповісти
Это ...психоз...от старыхЪ фильмов!....."Свадьба в Малиновке"
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22.12.2021 18:50 Відповісти
я краще процитую свою розумну дружину:

"коли один раз - це смішно, а другий раз - 73%"
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22.12.2021 21:09 Відповісти
до речі, питання до пана нового президента:

- чи буде посаджено міліард дерев
- що, НІ ?
- я ваш, пане президент !!!!
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22.12.2021 21:25 Відповісти
Я дам вам парабеллум!
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22.12.2021 18:53 Відповісти
А что здесь такого удивительного, ведь сам клоун перед выборами сказал, что каждый из нас - президент.
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22.12.2021 18:58 Відповісти
ія про це))
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22.12.2021 18:59 Відповісти
Та мужик просто начитався "Маленького принца", а його взяли і повязали...сумно...
....сумно, аж за край....
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22.12.2021 19:52 Відповісти
назвіть призвище "Його високості на другу півшостого преЗЕка"

може він кращий за нинішнього і варто під ним перечекати до повернення Сьомого Президента України ?
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22.12.2021 21:02 Відповісти
стоп стоп стоп - він прямо зрозумів Зєлю коли той їз Трибуни ВерхЗради сказав : Що ми ВСІ !!!! тепер Президенти - було таке ...Було - які питання...
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22.12.2021 18:58 Відповісти
Краще б СБУ зайнялись держ.зрадниками в ОП.
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22.12.2021 18:59 Відповісти
управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров.
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22.12.2021 18:59 Відповісти
поетому его посадить в палату к Наполеону
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22.12.2021 22:30 Відповісти
Никак невозможно. Сильно много желающих быть рядом с Наполеоном на Банковой
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23.12.2021 01:33 Відповісти
Ми всі президенти,кожному по країні!
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22.12.2021 19:01 Відповісти
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22.12.2021 19:04 Відповісти
Ну і чим він загрожував зеленському, а який "подвиг" здійснила СБУ, займаються чим попало.
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22.12.2021 19:03 Відповісти
преступление века раскрыто .. СБУ выдать премии по 100 тыщ
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22.12.2021 19:03 Відповісти
Даже не знаю,плакать или смеяться
Мне кажется,это он и готовил переворот)
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22.12.2021 19:07 Відповісти
Не Дніпра: а Кривого Рогу
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22.12.2021 19:10 Відповісти
Юго-восток Украины очень печальный в плане психических отклонений
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22.12.2021 19:18 Відповісти
ТРЕБА ЛІКУВАТИ
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22.12.2021 19:18 Відповісти
...эвтаназией ))
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22.12.2021 19:19 Відповісти
Єто не лечится. Изоляция единственный выход.
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22.12.2021 19:28 Відповісти
Лечить нужно обоих: и того, что повязали, и того, что возомнил себя "верховным главнокомандующи", а на деле продолжает играть роль в затянувшемсся сериале СН!
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23.12.2021 03:11 Відповісти
СБУ херьней занимается - Чел просто играл себе в виртуальную страну, наверное немного с психикой не лады, НО безвредный..
- шьют свержение гос.строя идиоты..
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22.12.2021 19:19 Відповісти
Скоро за коментарі та лайки почнуть садити, диктатура йде завжди лише одним шляхом
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22.12.2021 20:01 Відповісти
Чувак вирішив знести Бубачку, бо це шобло зелене вже в печінках сидить.
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22.12.2021 19:20 Відповісти
фух, слава богу СБУ не спить і попередило цей "державний переворот".
бачите, а казали, що з 2019 наші спецслужби лише провалюють операції
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22.12.2021 19:24 Відповісти
черговий фуйлолюб,
замаскований у вишиванку...
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22.12.2021 19:27 Відповісти
черговий "кожен із нас президент" із колишніх 73%
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22.12.2021 21:04 Відповісти
Ну що тут сказати... Черговий обсер СБУ. Довбні, це клієнт психіатрів, а не ваш.
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22.12.2021 19:30 Відповісти
Когда он лежал у нас, избивал соседей по палате за отказ поедать сало.
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22.12.2021 19:31 Відповісти
а зеля шо казав? - всі ми президенти
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22.12.2021 19:45 Відповісти
судя по документу и фото в вышиванке - скрутили ультраправого националиста.....а вот проросийских ватников типа кивы, рабиновича которые каждый день говорят что страны Украина нет - что то не спешат трогать...
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22.12.2021 19:49 Відповісти
Кожен з вас президент (с) Зеленський.

А виходить що збрехав і тут
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22.12.2021 19:59 Відповісти
ну хто як розважається!
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22.12.2021 20:03 Відповісти
знаю цього гівнюка. Він ще рік тому мав сидіти. Але...
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22.12.2021 20:10 Відповісти
не рік тому мав сидіти, а з весни 2019 р.
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22.12.2021 21:05 Відповісти
......н-да... Зеле повезло больше - за неё проголосовали 73% долбо.бов-экспериментаторов..(
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22.12.2021 20:10 Відповісти
О дебіли Посміявся
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22.12.2021 20:19 Відповісти
Рашка продовжує займатись дестабілізацієй: нічого смішного тут нема. Впевнений, що цю новину вже поширили рашка змі: дивіться, в Україні в кожній області свій президент - не вміють какли жити....
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22.12.2021 20:25 Відповісти
73% це рашка ?

та ці повна 3,14 рашка !!!
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22.12.2021 21:06 Відповісти
Ось щось типа такого

https://www.gazeta.ru/politics/2020/12/26_a_13416200.shtml
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22.12.2021 21:18 Відповісти
Рабиновичей и прочую шелупонь не трогают. Только полоумных, от которых вреда - никакого.
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22.12.2021 20:32 Відповісти
Вот и весь уровень борьбы СБУ с врагами украины - Безумца городского схапали только в путь а Киву или Медведчука за задницу схватить не могут...да один мер Полтавы чего стоит...но зато Днепр теперь в безопасности...
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22.12.2021 20:35 Відповісти
Це "пєрєварот" чи ні? Хотілося б почути від СБУ хоть одну причину,чим цей "президент" гірший за зелупу
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22.12.2021 20:39 Відповісти
раніше в моді Наполеони були
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22.12.2021 20:40 Відповісти
Це знущання над паціентами божевільні.
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22.12.2021 23:15 Відповісти
О, тут сбушники герои, а когда кацапи лезли, то драпали с востока на перегонки...(((( И хотелось позорится выставляя такое на обозрение?((( Сепары скоро Киев возьмут, а эти ****** страдают(((((((
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22.12.2021 20:54 Відповісти
Ещё один клоун лезет на президетский трон.... Выборы он проспал в 2019 году, а то мудрый народ мог бы и его выбрать....Вид у него (на фото) презентабельный - яркий клоунский пиджак...Такого даже у Зеленского нет.... Интересно, а какие музыкальные произведения он умеет наигрывать членом? Классику или только Верку - Сердючку? И на каком инструменте он играет? На балалайке? Или на барабане?
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22.12.2021 21:08 Відповісти
Вот это работа вот это профессионалы...надо каждому досрочно звездочку на погон и повышение в должности
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22.12.2021 21:14 Відповісти
Дурень! Балотувався б і мав би шанси!
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22.12.2021 21:55 Відповісти
Що СБУ робить в психоневрологічній лікарні? Сезон горіхів вже закінчився?
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22.12.2021 23:13 Відповісти
хвора людина.... що ви хочите від неї?....
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22.12.2021 23:20 Відповісти
хвора не хвора а на печатки розкошелився.
Вже таке було
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23.12.2021 09:20 Відповісти
вже багатьох заїбала влада хрипатого клоуна. . . .
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23.12.2021 00:43 Відповісти
Вот они, антиваксы маргиналы
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23.12.2021 01:13 Відповісти
Министир фінансів-

https://www.youtube.com/watch?v=XoyZFBwflKM https://www.youtube.com/watch?v=XoyZFBwflKM

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23.12.2021 09:15 Відповісти
Що тут дивного? У влади некомпетентне бидлувате кодло, яке нічить країну. Людина всього цього не витримала, хотів виправити ситуацію. Не думаю що був би гірший ніж клоун.
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23.12.2021 12:11 Відповісти
 
 