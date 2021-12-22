Харків’янин залишив у метро коробку і сказав, що там бомба. Його затримали. ФОТО
57-річному чоловіку загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі. Мотиви його вчинку невідомі.
Про це повідомляє поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.
"22 грудня близько 11:35 невідомий громадянин залишив у вестибюлі станції метро "Проспект Гагаріна" картонну коробку та повідомив, що в ній знаходиться бомба", - розповіли в поліції.
На місце виїхали вибухотехніки. Бомби в коробці не виявилося.
Чоловіка доставили до відділку поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу). Санкція статті передбачає від 2 до 6 років позбавлення волі.
Топ коментарі
+6 Lyubomir Nedoshitko
показати весь коментар22.12.2021 19:30
+5 mrSmith
показати весь коментар22.12.2021 19:30
+5 mrSmith
показати весь коментар22.12.2021 19:34
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Объяснить их поведение, даже психиатры не всегда могут.
тупо нефиг делать, дураков гонять?
три месяца шоб подметал улицы и достаточно. может реаьно мужик не в себе.
посмотреть наде в Европе шо за такое присуживают то.
Трек - Mousse T. и Том Джонс