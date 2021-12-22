Харків’янин залишив у метро коробку і сказав, що там бомба. Його затримали. ФОТО

57-річному чоловіку загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі. Мотиви його вчинку невідомі.

Про це повідомляє поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

"22 грудня близько 11:35 невідомий громадянин залишив у вестибюлі станції метро "Проспект Гагаріна" картонну коробку та повідомив, що в ній знаходиться бомба", - розповіли в поліції.

На місце виїхали вибухотехніки. Бомби в коробці не виявилося.

Чоловіка доставили до відділку поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу). Санкція статті передбачає від 2 до 6 років позбавлення волі.

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