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Харків’янин залишив у метро коробку і сказав, що там бомба. Його затримали. ФОТО

57-річному чоловіку загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі. Мотиви його вчинку невідомі.

Про це повідомляє поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

"22 грудня близько 11:35 невідомий громадянин залишив у вестибюлі станції метро "Проспект Гагаріна" картонну коробку та повідомив, що в ній знаходиться бомба", - розповіли в поліції.

На місце виїхали вибухотехніки. Бомби в коробці не виявилося.

Чоловіка доставили до відділку поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу). Санкція статті передбачає від 2 до 6 років позбавлення волі.

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Харків’янин залишив у метро коробку і сказав, що там бомба. Його затримали 01
Харків’янин залишив у метро коробку і сказав, що там бомба. Його затримали 02

Автор: 

бомба (234) Метрополітен (1416) Нацполіція (15168) Харків (5600)


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Топ коментарі
+6
"Я пАшутил" не прокатит. Шутка обійдеться шутнику рочків так п"ять -шість в околотку.
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22.12.2021 19:30
+5
У психов своя логика.
Объяснить их поведение, даже психиатры не всегда могут.
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22.12.2021 19:30
+5
Принудительное лечение.
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22.12.2021 19:34
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"Я пАшутил" не прокатит. Шутка обійдеться шутнику рочків так п"ять -шість в околотку.
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22.12.2021 19:30 Відповісти
У психов своя логика.
Объяснить их поведение, даже психиатры не всегда могут.
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22.12.2021 19:30 Відповісти
та ладно, я бы помиловал. просто чел типо проверил Бакланова и всю эту... "сбу"
тупо нефиг делать, дураков гонять?
три месяца шоб подметал улицы и достаточно. может реаьно мужик не в себе.
посмотреть наде в Европе шо за такое присуживают то.
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22.12.2021 20:08 Відповісти
Чергове дурко...
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22.12.2021 19:30 Відповісти
За такі жарти має бути довічне позбавлення волі.
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22.12.2021 19:32 Відповісти
Принудительное лечение.
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22.12.2021 19:34 Відповісти
Житель "луДшего" горада.. -истинный харькавчанин !
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22.12.2021 19:38 Відповісти
тю, чувак просто задолбался добывать средства на жильё и пропитание
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22.12.2021 19:42 Відповісти
То нехай іде сракою торгує на панелі.
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22.12.2021 20:19 Відповісти
то не по закону
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22.12.2021 20:20 Відповісти
Зате модно і *******.
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22.12.2021 20:35 Відповісти
то для малолєток, а не для дідів
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22.12.2021 20:41 Відповісти
ти я бачу фахівець
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22.12.2021 20:49 Відповісти
А ти я бачу співчуваєш терористу. Мабуть таке саме.
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22.12.2021 20:58 Відповісти
ти перевзувся в повітрі
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22.12.2021 21:01 Відповісти
Прочитай що ти нацарапав вгорі і не включай дурня. Він у тебе на автопілоті включений.
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22.12.2021 21:12 Відповісти
прочитай свої дописи, ти ж латентний підарас
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22.12.2021 21:16 Відповісти
Ти крім підара ще й терорист. Мудило йохнуте.
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22.12.2021 21:51 Відповісти
ти з панелі давно прийшов, срака не болить?
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22.12.2021 22:49 Відповісти
Усі терористи є збоченцями. Особливо ті, хто їм співчуває. Ти належиш до останніх, судячи по твоєму найпершому коменту. Отже, чия б корова мукала, а твоя би заткалася.
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23.12.2021 09:05 Відповісти
Шо работать западло?Как это так вставать рано утром и нужно куда-то идти ...Холодно же на улице.И ножки болят
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23.12.2021 00:58 Відповісти
Лупіть штраф 300 000 і відпускайте . Може він ще раз так пожартує , то знов якась копійка в бюджет впаде .
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22.12.2021 19:53 Відповісти
Будущий слуга народа
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22.12.2021 19:54 Відповісти
Харьков мля...не одно,так другое...пороблено мабуть.
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22.12.2021 19:57 Відповісти
Может в тюрьме он будет питаться лучше чем на воле
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22.12.2021 19:58 Відповісти
Одна из наших спецслужб проверяют реакцию остальных служб на ЧП. С таймингом и последующим разбором. Типа учений...
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22.12.2021 20:00 Відповісти
може вирішив пару років з економити на комуналці ?
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22.12.2021 20:02 Відповісти
Сказочный ... харьковчанен...
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22.12.2021 20:05 Відповісти
Что-то Харьков зачастил. Город с очень плохой психологической атмосферой
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22.12.2021 20:10 Відповісти
Там озверин распыляют с вертолёта
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23.12.2021 17:39 Відповісти
может ему жить негде просто
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22.12.2021 20:20 Відповісти
Нет состава преступления. Если никто и ничто не пострадало. Любые меры пресечения, считаются противозаконными. Я мог оставить коробку и сказать что там бомба, плюшевая (игрушка) и пошли бы все дружно на буй.
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22.12.2021 20:21 Відповісти
злий ти... дід хоч якось хотів присісти на пенсію, а ти...
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22.12.2021 20:25 Відповісти
Новый Год негде праздновать.
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22.12.2021 20:31 Відповісти
Sexbomb
Трек - Mousse T. и Том Джонс
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22.12.2021 20:32 Відповісти
пранкерский косплей мазахиста-ну скушно понять можно чела..в этой дурке)
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22.12.2021 20:34 Відповісти
Біло бі удивительно. если бы его похвалили.
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22.12.2021 20:34 Відповісти
нечего сидеть в одноклассниках, совковый пенсоперд. Тупин тебя не забудет, хотя он о тебе даже не догадывался...
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22.12.2021 20:55 Відповісти
Молоде,дурне,шо взять...
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22.12.2021 21:01 Відповісти
В Харькове уже более 3млн жителей ,при официальных 1,47.Очень много переселенцев ,осевших тут навсегда.Они имеют работу или бизнес, разжились домами ,квартирами.Очень много неустроенных.Но и собственного контингента - пруд пруди.Многие стремятся работать нелегально,по разным причинам,косят от армии,алименты,разбойники.Алкаши -наркоманы.И это портит благополучие города.Но Харьков потихоньку переваривает неблагополучных.Законы нужно ужесточить для социально опасных преступлений,превентивные СИЗО должны быть..
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22.12.2021 21:20 Відповісти
Откуда в Харькове 3 миллиона жителей.Вся Украина высыхает...На одного рожденного 7 умерло.И заметь ,что всего переселенцев с Донбасса в Украину около 1.5 миллиона.И это на всю Украину,а не на один только Харьков...
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23.12.2021 01:01 Відповісти
А що ж було в коробці?
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22.12.2021 21:21 Відповісти
бiмба
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23.12.2021 17:37 Відповісти
Дядьку видно ніде було зимувати, а тепер в нього буде казений дом з теплими ізольованими кімнатами
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23.12.2021 00:26 Відповісти
То може він сепар
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23.12.2021 01:02 Відповісти
ДЕБИЛ )))
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24.12.2021 13:41 Відповісти
 
 