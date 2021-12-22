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Новини Фото
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П’яний водій збив людину на Харківщині та намагався втекти, його затримали. ФОТО

Він разом зі знайомими повертався додому після застілля. Збивши на смерть чоловіка, водій залишив його тіло на дорозі та втік. Але від машини відламався двірник, і його знайшли поліцейські.

Про це повідомляє поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

Трагедія сталася поруч із селом Берестовенька Красноградського району Харківщини.

"Попередньо встановлено, що зловмисник разом зі своїми знайомими на автомобілі повертався додому після застілля. Після наїзду на пішохода водій залишив місце події. 31-річний потерпілий від отриманих травм помер", - розповіли в поліції.

Раніше 27-річний водій вже потрапляв до поля зору поліціянтів через необережне нанесення тілесних ушкоджень.

Читайте: Патрульні зупинили п'яного водія зі смертельною дозою алкоголю в Чернівцях. ФОТО

Тепер його затримали. Експертиза показала, що водій був п’яний. Йому загрожує від 5 до 10 років за ґратами та позбавлення права керувати транспортними засобами на такий самий термін.

П’яний водій збив людину на Харківщині та намагався втекти, його затримали 01
П’яний водій збив людину на Харківщині та намагався втекти, його затримали 02

Автор: 

алкоголь (1242) ДТП (4467) Нацполіція (15163) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+5
Сколько стоит , чтобы этот урод САМ удавился в СИЗО? Согласен скинуться,и этим положить начало народному правосудию над пьяными водителями - убийцами....
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22.12.2021 20:56
+2
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22.12.2021 21:05
+1
Ничего себе уровень копов по дворнику преступников ловят! Или это была единственная машина в селе
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22.12.2021 20:53
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Ничего себе уровень копов по дворнику преступников ловят! Или это была единственная машина в селе
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22.12.2021 20:53 Відповісти
Ну вообще-то как видно на фото, у дебила разбита фара и помято крыло...
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22.12.2021 20:56 Відповісти
А дворник тут при чем?
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22.12.2021 21:00 Відповісти
Але від машини відламався двірник
========================
дворник летал на метле а потом зацепился за машину.После удара отклеился полетел к полицаям и все рассказал.
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22.12.2021 21:05 Відповісти
Что удар от машины, а не от кулака. Видимо, так.
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22.12.2021 22:06 Відповісти
Ой, да какая разница?! Хуже не будет!
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22.12.2021 22:09 Відповісти
К тому что нашли помятую машину без дворника, который нашли на месте ДТП. Ты реально такой слабомыслящий?
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01.01.2022 11:03 Відповісти
Да там и лобового стекла нет...
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22.12.2021 21:11 Відповісти
Наверное Галушко участвовал в расследовании.
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22.12.2021 21:23 Відповісти
Сколько стоит , чтобы этот урод САМ удавился в СИЗО? Согласен скинуться,и этим положить начало народному правосудию над пьяными водителями - убийцами....
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22.12.2021 20:56 Відповісти
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22.12.2021 21:05 Відповісти
Селяне частенько катаются навеселе.Если Вам не в райцентр,то смело можно сказать ,никто вас не остановит,кроме столба или такого же.Красноград -город решал.И этот вопрос уладят,вопрос в сумме.
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22.12.2021 21:34 Відповісти
Последнее застолье в этом году .Идиот.....
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22.12.2021 21:42 Відповісти
ни как не одобряю "пьяную езду", а тем более когда вместо того что бы помочь человеку сваливают, но вот такой вопрос если бы трезвый ехал и где то в ***...ях сбил бухого, который переползал дорогу на карачках, при отсутствии пешеходных переходов и освещения - что бы ему было? ну пусть не 5-10 лет, но 3-5 точно бы получил.
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22.12.2021 21:45 Відповісти
Сколько говорят про пьяниц за рулём, а толку то никакого. Штрафы мизерные не помогают, лишение прав, тоже никакого эффекта нету. Остаётся одно, конфискация авто и дорога в тюрьму.
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22.12.2021 22:06 Відповісти
 
 