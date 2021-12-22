П’яний водій збив людину на Харківщині та намагався втекти, його затримали. ФОТО

Він разом зі знайомими повертався додому після застілля. Збивши на смерть чоловіка, водій залишив його тіло на дорозі та втік. Але від машини відламався двірник, і його знайшли поліцейські.

Про це повідомляє поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

Трагедія сталася поруч із селом Берестовенька Красноградського району Харківщини.

"Попередньо встановлено, що зловмисник разом зі своїми знайомими на автомобілі повертався додому після застілля. Після наїзду на пішохода водій залишив місце події. 31-річний потерпілий від отриманих травм помер", - розповіли в поліції.

Раніше 27-річний водій вже потрапляв до поля зору поліціянтів через необережне нанесення тілесних ушкоджень.

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Тепер його затримали. Експертиза показала, що водій був п’яний. Йому загрожує від 5 до 10 років за ґратами та позбавлення права керувати транспортними засобами на такий самий термін.



