Три вантажівки зіткнулися на Одещині: двоє водіїв загинули на місці, - поліція. ФОТОрепортаж

22 грудня близько восьмої години вечора на автошляху Одеса-Вознесенськ біля селища Доброслав сталася смертельна ДТП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

Попередньо відомо, що водій автопотягу "МAN", який рухався у бік Вознесенська, намагався об’їхати запаркований на узбіччі легковик та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою такої ж марки. Внаслідок лобового зіткнення обоє водії віком 62-х та 55-ти років від отриманих травм загинули на місці.

Водій автопотягу "DAF", який рухався позаду першої вантажівки у бік Вознесенська, також зіткнувся з автівками. Внаслідок аварії він не постраждав.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції та слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України.

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У поліції також звернули увагу водіїв на те, що проїзд на вказаній ділянці автодороги ускладнено.









Фото: сайт поліції