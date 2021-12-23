Три вантажівки зіткнулися на Одещині: двоє водіїв загинули на місці, - поліція. ФОТОрепортаж
22 грудня близько восьмої години вечора на автошляху Одеса-Вознесенськ біля селища Доброслав сталася смертельна ДТП.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.
Попередньо відомо, що водій автопотягу "МAN", який рухався у бік Вознесенська, намагався об’їхати запаркований на узбіччі легковик та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою такої ж марки. Внаслідок лобового зіткнення обоє водії віком 62-х та 55-ти років від отриманих травм загинули на місці.
Водій автопотягу "DAF", який рухався позаду першої вантажівки у бік Вознесенська, також зіткнувся з автівками. Внаслідок аварії він не постраждав.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції та слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України.
У поліції також звернули увагу водіїв на те, що проїзд на вказаній ділянці автодороги ускладнено.
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там же с свободной обочиной разъезжаться трудно
почему нет знаков, ост.и стоянка запрещена в темное время?
наши бездумные действия, типа, имею право или, а что я нарушил, как раз и приводят к таким последствиям.
А лучше всего убрал авто с трассы ..
или метров на 15
налил в какую нибудь посудину масла и зажог ограничительный огонь .
Жалко только , что его не было в салоне .
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Родственникам безвинно погибших водителей -
с о б о л е з н о в а н и е .
Бросил, ушел, бабу трахает, пьет водку, спит - отвечать будет он, если ты соблюдаешь правила и выбираешь безопасную дистанцию и скорость, а значит, можешь вовремя притормозить и не въехать ему в зад.
А дебил педальку в пол и гонит, пока не увидит или человека на дороге, или стоящую машину и тогда только два варианта - или в кювет, или на встречку. В этот раз боженька решил этому недоучке послать по встречке не папашу с семейкой на Ланосе, а собрата-дебила, который тоже, увидев помеху на встречном ряду и свет встречных за помехой даже не подумал притормозить...
В России было всегда две беды - дороги и дураки. У нас была одна - дураки на нашем бездорожье. Теперь блин эта беда стала в квадрате - дороги стали лучше и позволяют ездить быстрее...